Explozie într-un bloc din orașul rusesc Tver după un atac cu drone. Șapte persoane au fost rănite. Locatarii, evacuați de urgență

Războiul din Ucraina s-a mutat pe frontul din Rusia. A fost noapte de coșmar în Rusia după un atac cu drone ucrainene în care a fost lovit un bloc de locuințe din orașul rus Tver, în noaptea de joi spre vineri, provocând o explozie puternică, rănirea a cel puțin șapte persoane și evacuarea de urgență a locatarilor, potrivit autorităților regionale.

Cel puțin șapte persoane au fost rănite după ce o dronă a explodat în apropierea unui bloc de locuințe din Tver, oraș situat în vestul Rusiei.

Atacul s-a produs în cursul nopții trecute, iar deflagrația a afectat grav etajele inferioare ale clădirii, au transmis oficialii locali pe rețelele de socializare, scrie The Kiev Independent.com.

Imagini apărute pe rețelele sociale surprind coloane de fum dens ridicându-se deasupra cartierului, fațade distruse și urme evidente ale exploziei.

Potrivit canalului independent rus Astra, suflul deflagrației a avariat și clădirile din apropiere, precum și mai multe autoturisme parcate în zonă.

Guvernatorul interimar al regiunii Tver, Vitali Korolev, a declarat că toate persoanele rănite au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. La fața locului au intervenit echipaje de salvatori, medici și forțe de ordine, iar perimetrul a fost securizat.

Autoritățile locale au anunțat că evacuarea locatarilor afectați este în desfășurare, fiind pregătite adăposturi temporare pentru persoanele care nu se pot întoarce în locuințele grav avariate.