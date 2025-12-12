Prima pagină » Război în Ucraina » Explozie într-un bloc din orașul rusesc Tver după un atac cu drone. Șapte persoane au fost rănite. Locatarii, evacuați de urgență

Explozie într-un bloc din orașul rusesc Tver după un atac cu drone. Șapte persoane au fost rănite. Locatarii, evacuați de urgență

Mihai Tănase
12 dec. 2025, 08:18, Război în Ucraina
Foto: X/@TheOfficialMrA1 - Captură foto

Războiul din Ucraina s-a mutat pe frontul din Rusia. A fost noapte de coșmar în Rusia după un atac cu drone ucrainene în care a fost lovit un bloc de locuințe din orașul rus Tver, în noaptea de joi spre vineri, provocând o explozie puternică, rănirea a cel puțin șapte persoane și evacuarea de urgență a locatarilor, potrivit autorităților regionale.

Cel puțin șapte persoane au fost rănite după ce o dronă a explodat în apropierea unui bloc de locuințe din Tver, oraș situat în vestul Rusiei.

Atacul s-a produs în cursul nopții trecute, iar deflagrația a afectat grav etajele inferioare ale clădirii, au transmis oficialii locali pe rețelele de socializare, scrie The Kiev Independent.com.

Imagini apărute pe rețelele sociale surprind coloane de fum dens ridicându-se deasupra cartierului, fațade distruse și urme evidente ale exploziei.

Potrivit canalului independent rus Astra, suflul deflagrației a avariat și clădirile din apropiere, precum și mai multe autoturisme parcate în zonă.

Guvernatorul interimar al regiunii Tver, Vitali Korolev, a declarat că toate persoanele rănite au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. La fața locului au intervenit echipaje de salvatori, medici și forțe de ordine, iar perimetrul a fost securizat.

Autoritățile locale au anunțat că evacuarea locatarilor afectați este în desfășurare, fiind pregătite adăposturi temporare pentru persoanele care nu se pot întoarce în locuințele grav avariate.

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOI Ploaie de rachete și drone kamikaze rusești asupra Kremenciuk. Orașul ucrainean, zguduit din nou de explozii după bombardamentul masiv din 7 decembrie
09:52
Ploaie de rachete și drone kamikaze rusești asupra Kremenciuk. Orașul ucrainean, zguduit din nou de explozii după bombardamentul masiv din 7 decembrie
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.386. Kievul a trimis Casei Albe ultima sa versiune a planului de pace
08:31
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.386. Kievul a trimis Casei Albe ultima sa versiune a planului de pace
UPDATE Zelenski a trimis un nou plan de pace în SUA. Trump cere, din nou, alegeri în Ucraina: „Zelenski trebuie să fie realist. 82% din ucraineni vor un acord”
22:51, 10 Dec 2025
Zelenski a trimis un nou plan de pace în SUA. Trump cere, din nou, alegeri în Ucraina: „Zelenski trebuie să fie realist. 82% din ucraineni vor un acord”
DIPLOMAȚIE Macron, Starmer și Merz au discutat la telefon cu Trump despre negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia. Conversația a durat 40 de minute
21:55, 10 Dec 2025
Macron, Starmer și Merz au discutat la telefon cu Trump despre negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia. Conversația a durat 40 de minute
MILITAR FT: Colete suspecte au explodat în 3 țări înainte să ajungă în avioane. UK dezvăluie cea mai mare rețea de sabotaj din Europa, după 11 septembrie
05:00, 10 Dec 2025
FT: Colete suspecte au explodat în 3 țări înainte să ajungă în avioane. UK dezvăluie cea mai mare rețea de sabotaj din Europa, după 11 septembrie
NEWS ALERT Trump îi dă ultimatum de „zile” lui Zelenski ca să accepte pacea. Liderul de la Kiev răspunde: „Trimit în SUA un plan de pace făcut cu europenii”
21:42, 09 Dec 2025
Trump îi dă ultimatum de „zile” lui Zelenski ca să accepte pacea. Liderul de la Kiev răspunde: „Trimit în SUA un plan de pace făcut cu europenii”
Mediafax
Horoscop 12 decembrie 2025: Ce zodii au noroc în dragoste și bani astăzi
Digi24
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un col
Cancan.ro
ALERTĂ medicală în România! Numărul cazurilor s-a dublat într-o săptămână
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Adevarul
SUA ar avea un plan secret pentru a scoate patru state membre din Uniunea Europeană. Casa Albă respinge scurgerea de informații
Mediafax
O maseuză de la un salon SPA din Cluj-Napoca, diagnosticată cu lepră
Click
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”
Digi24
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
Cancan.ro
Rodica Stănoiu, înmormântată fără autopsie! Nimeni nu știe cauza exactă a morții
Ce se întâmplă doctore
În anii ’90 era unul dintre cei mai iubiți prezentatori de știri din România. Cum arată astăzi Radu Coșarcă și cu ce se ocupă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
Descopera.ro
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
România are pământuri agricole mai bune decât Franța, susțin experții

Cele mai noi