„Am mâncat 50 de șoareci și am slăbit 14 kilograme. Au fost destul de gustoși”. Povestea tinerei care a uimit China într-un concurs de supraviețuire de 35 de zile

Supraviețuirea în sălbăticie ține de obicei de forță și rezistență, dar pentru o tânără din China, aceasta a devenit și o modalitate neașteptată de a slăbi.

O concurentă în vârstă de 25 de ani, cunoscută online sub numele de Zhao Tiezhu, a povestit cum a slăbit 14 kg în timpul unui concurs de supraviețuire. Cum? Prin alimentația bogată în proteină…printre care și 50 de șoareci, relatează South China Morning Post.

Tânăra de 25 de ani are 38.000 de urmăritori pe rețelele de socializare și și-a anunțat recent „realizările”. Zhao a participat la concursul care a început pe o insulă din provincia Zhejiang din estul Chinei pe 1 octombrie. Ea a rezistat în sălbăticie până pe 5 noiembrie.

Fata a îndurat o căldură de 40 de grade, mâinile i-au suferit din cauza condițiilor dificile, iar picioarele i-au fost acoperite de cicatrici de la mușcăturile de insecte. De asemenea, a fost grav arsă de soare.

Cu toate acestea, ea a spus că, în ciuda tuturor acestor provocări, a slăbit de la 85 de kilograme la 71 de kilograme, ceea ce a fost un succes important pentru ea.

Ea a terminat pe locul trei și a câștigat premii în bani de 7.500 de yuani (1.000 de dolari): 6.000 de yuani (840 de dolari) pentru supraviețuirea a 30 de zile și 300 de yuani (40 de dolari) pentru fiecare zi suplimentară.

Cum a ajuns Zhao să mănânce șoareci?

Zhao Tiezhu a explicat că pierderea în greutate s-a datorat în principal alimentelor pe care le-a găsit în natură. A mâncat crabi, arici de mare și abalone (melci de mare), despre care a spus că sunt bogați în proteine.

În cele 35 de zile, tânăra a vânat, a jupuit, a prăjit și a mâncat 50 de șobolani și a păstrat chiar și niște carne uscată de șobolan pe care să o mănânce după ce a renunțat la concurs.

După aceea, a declarat: „Șobolanii sunt destul de gustoși”.

Zhao s-a retras după ce un taifun a lovit insula pe 4 noiembrie. Însă reacțiile online au continuat să vină. Și au variat de la admirație la uimire.

Un comentator a scris: „Un concurs de supraviețuire în sălbăticie este mai eficient decât chirurgia estetică”.

„Mi-am atins obiectivele și acum vreau să dorm bine în pat”, a spus ea, după ce a plecat din concurs.

Potrivit managerului competiției, doi bărbați încă mai stau pe insulă în încercarea de a câștiga marele premiu de 50.000 de yuani (7.000 de dolari americani).

China a cunoscut un interes tot mai mare pentru jocurile de supraviețuire în sălbăticie în ultima vreme. Unul dintre cele mai faimoase a avut loc la Muntele Șapte Stele din Zhangjiajie, în provincia Hunan din centrul Chinei.

Persoana care rezistă cel mai mult în concurs va câștiga un premiu în bani de 200.000 de yuani (28.000 de dolari americani).

