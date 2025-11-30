Un număr tot mai mare de chinezi bogați încearcă să-și înființeze firme pentru gestionarea averii de familie și să se stabilească în Emiratele Arabe. Fenomenul este o consecință a faptului că Singapore a devenit o zonă tot mai reticentă în ceea ce privește antreprenorii chinezi, transmite Financial Times.

În ultimul an, s-a înregistrat o creștere a numărului de solicitări din partea cetățenilor chinezi dornici să se mute în Dubai și Abu Dhabi, potrivit bancherilor și consultanților care se ocupă de marii bogătași. Înființarea de firme pentru gestionarea averii de familie poate facilita procesul de obținere a cetățeniei sau a rezidenței.

„Sunt atrași Emirate de posibilitatea de a obține statutul de rezident și de a se bucura de stabilitate”, a declarat Mike Tan, directorul global al departamentului de planificare financiară și consultanță familială al Standard Chartered, cu sediul în Singapore.

Numărul business-urilor offshore din Dubai aproape s-a dublat din 2023. Afluxul de chinezi bogați este enorm

Tan a spus că numărul de solicitări pentru Dubai pe care Standard Chartered le-a primit de la clienți din Asia de Est a crescut vertiginos în ultimul an, cu toate că banca a refuzat să ofere cifre.

Viza de aur pentru Emiratele Arabe Unite, care oferă rezidență timp de 10 ani și este disponibilă investitorilor, unor membri ai familiei și unor lucrători cu înaltă calificare, „este foarte atractivă și este stabilă și benignă din punct de vedere fiscal”, a spus el.

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au declarat că au emis aproape 80.000 de vize de aur în 2022, o creștere bruscă față de 47.000 în anul precedent, cele mai recente cifre, făcute publice.

Numărul firmelor pentru gestionarea averii de familie din centrul financiar offshore al Dubaiului a ajuns la 1.000 la sfârșitul primei jumătăți a acestui an, conform cifrelor oficiale, comparativ cu 800 la sfârșitul anului trecut și 600 la sfârșitul anului 2023.

Consilierii spun că o mare parte a creșterii poate fi atribuită persoanelor fizice chineze.

„Afluxul de clienți bogați în Golf este atât de mare, încât există o lipsă de profesioniști financiari care vorbesc chineza”, a declarat Prashant Tandon, director general al diviziei din Emiratele Arabe Unite a companiei de administrare a averilor Lighthouse Canton.

Pandemia de Covid a generat interesul bogătașilor chinezi pentru relocarea în Emiratele Arabe

Tandon a spus că a observat cea mai mare migrare către Emiratele Arabe Unite în rândul celor cu active între 50 și 200 de milioane de dolari – „segmentul mediu” al persoanelor cu avere netă mare – care sunt „mult mai active din punct de vedere antreprenorial” și ar putea simți presiuni din partea afacerilor din China continentală sau Hong Kong.

„Multe familii au vândut proprietăți imobiliare din Singapore pentru a reinvesti în Emiratele Arabe Unite”, a declarat Yann Mrazek, partener general la M/HQ, care asistă la înființarea de structuri pentru administratorii de fonduri și business-uri de familie în Dubai și Abu Dhabi.

Restricțiile impuse pandemia de Covid în locuri precum China și Singapore au declanșat inițial interesul pentru centrele din Emirate, a mai precizat acesta.

„Singapore are reguli de imigrare foarte stricte – vor să se asigure că vin oamenii potriviți”, a declarat un consilier al familiilor bogate din oraș-stat. „Este relativ ușor să înființezi un business de familie și să obții permise de muncă, dar e mult mai greu să obții rezidența și cetățenia.”

Deși piața firmelor pentru gestionarea averii de familie din Dubai crește rapid, aceasta are ani de zile de recuperat decalajul cu Singapore.

Guvernul din Singapore încearcă să-și atragă clienții

Stimulentele guvernamentale i-au determinat pe mulți străini bogați să ia în considerare înființarea de firme pentru gestionarea averii de familie în Singapore în ultimii ani, pentru a deveni rezidenți permanenți. Numărul birourilor familiale din Singapore a crescut cu 43% anul trecut, ajungând la peste 2.000.

„O vreme, oamenii au înființat firme pentru gestionarea averii de familie ca simbol al statutului în Singapore – dacă prietenul tău avea unul, ar trebui să ai și tu unul”, a declarat Kevin Teng, director executiv al administratorului de avere Wrise Private Singapore. „Dar asta însemna că multe dintre aceste entități nu câștigau prea mult”.

Singapore a acordat în medie 33.000 de rezidențe permanente și 21.300 de cetățenii pe an în ultimii cinci ani, potrivit Autorității pentru Imigrare și Puncte de Control, care nu dezvăluie numărul de solicitanți. Consultanții în imigrare raportează că rata de aprobare poate fi de doar 8,25%.

Un caz de spălare de bani, despre care se crede că este cel mai mare din Singapore, care implică persoane legate de o bandă de infractori din provincia Fujian din China, a determinat o examinare mai atentă a persoanelor și a fluxurilor.

Orientul Mijlociu, un adevărat Paradis al afaceriștilor chinezi din domeniul criptomonedelor

Tot mai mulți antreprenori din domeniul criptomonedelor din China doresc, de asemenea, să se stabilească în Orientul Mijlociu, a declarat Teng. În prezent, există 39 de companii de criptomonede licențiate complet de VARA, autoritatea specială de reglementare din Dubai pentru acest sector.

„În domeniul criptomonedelor și al activelor digitale, clienții chinezise uită la cât de prietenoase sunt autoritățile de reglementare locale”, a spus Teng. „De multe ori, problema poate depinde de cât de mult sunt dispuse să riște jurisdicțiile, iar Singapore este ceva mai reticentă la risc, în comparație cu Dubai.”

Autoritatea Monetară din Singapore a acordat 36 de licențe pentru companii de plăți digitale, deși a început să ia măsuri împotriva burselor de criptomonede nelicențiate în această vară.

„Clienții se îndreaptă din ce în ce mai mult către Orientul Mijlociu”, a spus Teng. „Acesta este cu siguranță un segment de afaceri în creștere pentru noi.”

FOTO: Envato

Recomandarea autorului: