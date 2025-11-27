Prima pagină » Știri externe » Chinezii nu se lasă: au creat un nou virus mai periculos decât cel din pandemie. SADS-CoV se poate răspândi de 10.000 de ori mai rapid

27 nov. 2025, 13:56, Știri externe
Chiar dacă pandemia de COVID-19 a paralizat planeta, China continuă cercetările în domeniul virusologiei și creează un nou virus mortal, arată Berliner Zeitung.

Indiferent dacă virusul pandemiei a venit din natură sau de la Institutul de Virusologie din Wuhan, China continuă să facă cercetări în acest domeniu. Acestea implică experimente în care virusurile sunt făcute artificial mai mortale și mai contagioase.

Așa se face că cercetătorii de la laboratorul din Guangzhou au creat un virus nou și periculos prin cercetarea „gain-of-function”, care implică modificarea virusurilor pentru a le face mai virulente și contagioase. Virusul SADS-CoV (Swine Acute Diarrhea Syndrome Coronavirus) modificat prin integrarea unei gene din virusul liliecilor.

Noul virus creat – potențial de răspândire de până la 10.000 de ori mai rapid în creier

Virusul nou creat, o himeră realizată din mai multe tulpini provenite de la lilieci, arată un potențial de răspândire de până la 10.000 de ori mai rapid în creier, iar studiile arată că se poate reproduce în celule pulmonare, intestinale, dar și în alte organe de la oameni sau porcine. Experimentele s-au făcut în condiții de siguranță reduse, comparabile cu cele dintr-un cabinet stomatologic.

Cercetarea este finanțată de programe naționale chineze, iar unii dintre cercetători sunt conectați la Wuhan Institute of Virology.

„Batwoman/Femeia liliac” a Chinei revine în prim plan

Figura centrală a acestui studiu este Zheng-Li Shi, cunoscută și sub apelativul de „Batwoman”, implicată anterior în studii controversate legate de originea virusului SARS-CoV-2. Un alt cercetător menționat este Ben Hu, suspectat de oficiali americani că s-ar fi infectat cu SARS-CoV-2 încă din noiembrie 2019, cu mult înainte să fie declarată pandemia de COVID.

Astăzi, o scurgere de informații dintr-un laborator ca acesta, cu puține sisteme de siguranță, este considerat cel mai probabil scenariu pentru originea coronavirusului.

„Sunt arme de distrugere în masă”

Toate aceste cercetări nu au niciun fel de aplicabilitate civilă, spune microbiologul american Richard H. Elbright pe X: „Singurele produse potențiale ale acestei cercetări sunt armele de distrugere în masă.” O altă problemă evidențiată de experți este publicarea rezultatelor cercetării.

„Aceste informații sunt disponibile oricărui stat necinstit care deține un laborator de virologie – gratuit”, a declarat virologul Simon Waine-Hobson pentru Berliner Zeitung în luna iunie.

Responsabilitatea oamenilor de știință nu se încheie odată cu publicarea.

