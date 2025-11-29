Prima pagină » Regim Alimentar » Aceste alimente care sunt pe masa românilor în fiecare zi devin toxice în doze prea mari. Sărbătorile pot fi uneori periculoase

Aceste alimente care sunt pe masa românilor în fiecare zi devin toxice în doze prea mari. Sărbătorile pot fi uneori periculoase

29 nov. 2025, 10:24, Regim Alimentar
Aceste alimente care sunt pe masa românilor în fiecare zi devin toxice în doze prea mari. Sărbătorile pot fi uneori periculoase

Unele alimente este mai bine să nu le consumi în cantități mari în fiecare zi. Este valabil și de sărbători, când consumul de alimente este mai mare. Aceste ingrediente pot fi dăunătoare sănătății sau, în cel mai extrem caz, pot provoca reacții extreme. Unele alimente conțin toxine – acest lucru nu este tragic la început, deoarece în cantități mici nu afectează organismul. Cu toate acestea, dacă consumăm prea mult, acest lucru poate avea consecințe fatale asupra sănătății. Nu doar cantitatea este decisivă: o pregătire deficitară poate avea, de asemenea, un efect negativ asupra organismului – scrie presa germană (focus.de), citând specialiști.

Jurnaliștii de la Magyar Hirlap au făcut o listă, preluată de la specialiști, cu alimentele „periculoase” de Sărbători.

Sare

Sarea face parte din bucătărie, dar prea multă sare poate fi foarte dăunătoare organismului. Studiile arată că intoxicația cu sare apare în mod repetat. Prea multă sare contribuie la hipertensiunea arterială și crește riscul de boli cardiovasculare. Societatea Germană de Nutriție recomandă un consum maxim de șase grame de sare de masă pe zi. Unul până la două grame de sare pe kilogram de greutate corporală sunt considerate fatale.

Nucşoară

Un vârf de cuțit nu strică, dar nu ar trebui să consumi mai multă nucșoară. În doze mari (5-30 de grame), nucșoara poate fi o substanță intoxicantă asemănătoare drogurilor și poate duce la halucinații, greață, vărsături și palpitații. Acest lucru se datorează substanței miristicine pe care o conține. Aceasta este transformată în amfetamină în ficat, care are un efect stimulant. Dacă cantitatea este prea mare, există chiar și riscul de deces.

Scorţişoară

Când cumpărați scorțișoară, puteți alege între scorțișoară Ceylon de înaltă calitate și scorțișoară cassia mai ieftină. Scorțișoara cassia conține o cantitate mare de cumarină. Studiile pe animale au arătat că substanța a cauzat cancer și poate afecta ficatul în doze prea mari. Așadar, nu ar trebui să consumați mai mult de două grame de scorțișoară pe zi – cu excepția scorțișoarei Ceylon. Deși este mai scumpă, conține puțină cumarină și, prin urmare, este inofensivă.

Cafea

IZMIR, TURKIYE – SEPTEMBER 29: A view of roasting process of green coffee beans ahead of the International Coffee Day in Izmir, Turkiye on September 29, 2025. Berkan Cetin / Anadolu/ABACAPRESS.COM

Cafeaua este o revigorare matinală și o necesitate pentru majoritatea oamenilor. Și totuși, cofeina are dezavantajele ei – cel puțin în cantități mari. Dacă doza este prea mare (zece cești mari), există riscul de intoxicație cu cofeină și tulburări de ritm cardiac. Cu toate acestea, până la patru cești de cafea pe zi sunt acceptabile și chiar au efecte pozitive asupra sănătății.

Cartof

SILVIU MATEI / MEDIAFAX FOTO

Cartofii în sine sunt inofensivi și probabil că ar trebui să fie în meniul tuturor. Cu toate acestea, substanța solanină este ascunsă în coajă. Potrivit Institutului Federal German pentru Evaluarea Riscurilor (BfR), doza de 0,5 miligrame de solanină per kilogram de greutate corporală este discutabilă. De fapt, au existat cazuri de intoxicații cauzate de consumul de cartofi. Prin urmare, sfatul: curățați întotdeauna cartofii de coajă și îndepărtați petele verzi.

Roșie

Roșiile conțin și solanină. Și aici, ar trebui să îndepărtați orice pete verzi și să cumpărați doar fructe coapte. Dacă fructele sunt încă verzi și necoapte când le cumpărați, merită să așteptați câteva zile înainte de a le consuma.

Semințe de in

Semințele de in sunt de fapt foarte sănătoase. Cu toate acestea, pot elibera acid în timpul mestecării și digestiei. Prin urmare, nu ar trebui să consumați mai mult de două linguri cu vârf.

Curcuma

Turmericul este popular și în țara noastră. Cu toate acestea, condimentele și ierburile asiatice trebuie tratate cu precauție – cel puțin în cantități mari. Conține curcumină – o substanță bioactivă cu efecte antiinflamatorii.

Cu toate acestea, în SUA au existat tot mai multe raportări de leziuni hepatice. Potrivit Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), nu trebuie consumate mai mult de trei miligrame de curcumină pe kilogram de greutate corporală pe zi.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Tabel alimente | Care aliment este cel mai nociv, pentru fiecare organ în parte

Cum se poate reduce RISIPA alimentară, în fiecare an. Este o problemă majoră în România și în întreaga lume

Ce alimente la conserve să consumi pentru funcția creierului și sănătatea sistemului cardiovascular. Ce spun specialiștii

Se scumpește carnea înainte de Crăciun. Cât va costa un kilogram de carne de pui, de porc sau de vită

Recomandarea video

Mediafax
Avertizare ANM: Ploi, lapoviță și ninsoare în aproape toată țara. Județele aflate sub Cod galben - HARTĂ
Digi24
Mii de avioane au nevoie urgentă de soft nou! O companie folosită de foarte des români e afectată
Cancan.ro
Șoc total în Familia Regală! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Adevarul
Mărturia virală a unei educatoare despre lipsa iubirii în familiile înstărite: „În ultima zi am plâns în toaletă, pe ascuns"
Mediafax
HOROSCOP 29 noiembrie. Zodia care se bucură de armonie și relaxare
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
România intră în zona de risc hidric ridicat. Rezervele de apă ale Europei se epuizează
Cancan.ro
Gestul SFÂȘIETOR făcut de iubitul Jasminei, tânăra de 20 de ani moartă în accidentul de pe Calea Ferentari
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Cum decide creierul ce să-și amintească?
DEZVĂLUIRI „Este un fel de director general al tuturor lucrurilor”. Cine este Larry Ellison, miliardarul din Silicon Valley, care la 81 de ani a ajuns omul de bază, „arma secretă” și magnatul preferat al lui Donald Trump
11:52
„Este un fel de director general al tuturor lucrurilor”. Cine este Larry Ellison, miliardarul din Silicon Valley, care la 81 de ani a ajuns omul de bază, „arma secretă” și magnatul preferat al lui Donald Trump
POLITICĂ Sorin Grindeanu nu vrea taxă pe sere sau solarii: „Astfel de abordări trebuie să înceteze”
11:42
Sorin Grindeanu nu vrea taxă pe sere sau solarii: „Astfel de abordări trebuie să înceteze”
SPORT Începe Campionatul Regatului Unit. Unde se vede la TV cel mai important turneu de snooker al sfârșitului de an
11:39
Începe Campionatul Regatului Unit. Unde se vede la TV cel mai important turneu de snooker al sfârșitului de an
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Vreau să vorbesc jumătate de oră cu Nicușor DAN despre războiul hibrid”
11:30
Ion Cristoiu: „Vreau să vorbesc jumătate de oră cu Nicușor DAN despre războiul hibrid”

Cele mai noi