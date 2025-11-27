Preşedintele SUA Donald Trump i-a recomandat prim-ministrului japonez Sanae Takaichi să nu provoace China în ceea ce priveşte suveranitatea Taiwanului, a transmis joi The Wall Street Journal, după o dispută diplomatică între Tokyo şi Beijing.

Relaţiile dintre cele mai mari două economii din Asia au devenit tensionate după ce noua şefă naţionalistă a executivului japonez a sugerat la începutul lunii noiembrie că Tokyo ar putea interveni militar în cazul unui atac asupra insulei, pe care China o consideră parte a teritoriului său.

În cadrul unei convorbiri telefonice cu liderul de la Washington luni, liderul chinez Xi Jinping a insistat asupra acestui subiect sensibil, afirmând că revenirea Taiwanului în China face parte integrantă din „ordinea internaţională postbelică”, potrivit Ministerului Afacerilor Externe din China.

Trump, sfat pentru Japonia

Ulterior, „Trump a organizat o convorbire telefonică cu Takaichi şi i-a recomandat să nu provoace Beijingul în ceea ce priveşte suveranitatea insulei”, a indicat cotidianul WSJ, citând, fără a le numi, surse japoneze şi americane informate cu privire la convorbire.

„Sfatul lui Trump a fost subtil şi nu a presat-o să-şi retragă declaraţiile”, a relatat ziarul.

Contactată de AFP, o purtătoare de cuvânt a serviciilor lui Takaichi a refuzat să comenteze această informaţie.

În raportul său privind convorbirea telefonică, premierul japonez s-a limitat să indice că ea şi Donald Trump au discutat despre conversaţia cu Xi Jinping, precum şi despre relaţiile dintre cei doi aliaţi.

„Preşedintele Trump a spus că suntem prieteni foarte apropiaţi şi mi-a propus să-l sun oricând”, a declarat ea.

Însă, potrivit WSJ, „oficialii japonezi au considerat mesajul îngrijorător”.

„Preşedintele (n.r. american) nu dorea ca tensiunile din jurul Taiwanului să compromită relaxarea convenită luna trecută cu Xi, care include promisiunea (n.r. din partea Chinei) de a cumpăra mai multe produse agricole americane, pentru a sprijini fermierii afectaţi grav de războiul comercial” declanşat de liderul american, arată publicația.

În urma declaraţiilor lui Sanae Takaichi, China l-a convocat pe ambasadorul Japoniei şi şi-a sfătuit cetăţenii să evite călătoriile în arhipelag.

Lansarea mai multor filme japoneze a fost, de asemenea, amânată în China.

Foto: X / Loong of the east

