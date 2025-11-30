Cum afectează vinul roșu, de fapt, organismul. Chiar și experții au fost surprinși

Consumul regulat al unui pahar de vin roșu în timpul meselor poate oferi mai multe beneficii pentru sănătate, inclusiv scăderea nivelului de colesterol, scăderea tensiunii arteriale și reducerea riscului de diabet, potrivit unor experți citati de Magyar Hirlap.

Cercetările sugerează că acestea spun mult mai multe decât am putea crede la prima vedere. Într-o serie anterioară a BBC, Dr. Michael Mosley a examinat în detaliu efectele vinului roșu consumat în timpul meselor. Un experiment în special a primit multă atenție.

„În 2015, oamenii de știință din Israel au împărțit 224 de diabetici abstinenti în trei grupuri. Cei care au băut vin roșu, vin alb sau apă minerală la cină în fiecare seară, timp de doi ani. Consumatorii de vin roșu au prezentat cele mai bune rezultate, arătând îmbunătățiri semnificative ale nivelului de colesterol și, poate surprinzător, ale calității somnului”, a declarat Dr. Michael Mosley, medic și prezentator TV, relatează Dnevno.

Cum trebuie să fie consumul în timpul meselor

Profesorul Tim Spector, epidemiolog la King’s College London, adaugă că vinul ar putea avea un efect pozitiv asupra microbiomului intestinal:

„Am descoperit că consumatorii de vin roșu aveau un microbiom intestinal mai sănătos și mai divers decât cei care nu consumau alcool. În general, consumatorii de alcool aveau un microbiom mai slab decât cei care nu consumau alcool.”

Cheia o reprezintă moderația.

El a explicat că microbiomul intestinal este unul dintre puținele aspecte ale corpului uman care este modelat nu de genetică, ci de factori de mediu și nutriționali. De fapt, dovezile sugerează că „vinul roșu în cantități mici până la moderate poate fi bun pentru sistemul nostru digestiv”.

Profesorul Spector avertizează că moderația este în continuare esențială: „Cu siguranță nu spunem că alcoolul în sine este bun pentru sănătate”, a spus el, adăugând că beneficiile se pierd dacă bei mai mult de trei pahare de vin roșu pe zi.

Expertul recomandă să se bea un pahar de vin în timpul mesei de mai multe ori pe săptămână, de preferință în cantități mai mici.

