Care este singurul păcat pentru care preoții creștin-ortodocși nu te primesc la Împărtășanie

Odată cu venirea Paștelui, mulți creștini aleg să postească pentru a merge la Împărtășanie, însă, cu toate acestea, există un singur păcat pentru care preoții creștini-ortodocși aleg să nu te primească la Sfânta Taină a Împărtășaniei.

Din punct de vedere teologic și bisericesc, singurul păcat care nu se iartă este hula împotriva Duhului Sfânt, mai exact se referă la refuzul conștient și persistent de a recunoaște adevărul lui Dumnezeu și lucrarea Duhul Sfânt, chiar și atunci când aceasta este evidentă. Este considerat un păcat grav pentru că nu este doar o greșeală sau o îndoială, ci o împietrire a inimii — o respingere totală și deliberată a adevărului și a harului divin. Practic, omul refuză iertarea, nu pentru că Dumnezeu nu ar ierta, ci pentru că el nu mai vrea să o primească.

Mulți teologi explică faptul că nu este un păcat accidental sau spus „din greșeală”, ci o stare continuă de împotrivire față de Dumnezeu. De aceea, cei care se tem că ar fi făcut acest păcat, de regulă nu l-au comis, pentru că această teamă arată încă deschidere și conștiință spirituală.

Este interpretata de sfinții părinți drept încăpățânarea în neocința pana la moarte. Cu alte cuvinte, Dumnezeu iartă orice, dar nu poate forța pe cineva care refuza să ceara iertare.

Citește și

RELIGIE Semnificația Învierii Domnului: De ce este Paștele cea mai importantă sărbătoare a creștinătății
13:00
Semnificația Învierii Domnului: De ce este Paștele cea mai importantă sărbătoare a creștinătății
VIDEO EXCLUSIV Vinerea Mare, ziua în care Iisus Hristos a fost judecat, condamnat și răstignit pe cruce. Preot: „Rememorăm această dramă”
05:30
Vinerea Mare, ziua în care Iisus Hristos a fost judecat, condamnat și răstignit pe cruce. Preot: „Rememorăm această dramă”
PAȘTE Ce interdicții sunt și ce tradiții trebuie respectate în Joia Mare. Obiceiuri, în funcție de regiune, în această zi sfântă din Săptămâna Patimilor
23:04, 08 Apr 2026
Ce interdicții sunt și ce tradiții trebuie respectate în Joia Mare. Obiceiuri, în funcție de regiune, în această zi sfântă din Săptămâna Patimilor
RELIGIE Miercurea Mare, zi cu simbolistică imensă în religia creștină. Ce se mănâncă dimineața pentru un an plin de belșug și noroc
19:58, 07 Apr 2026
Miercurea Mare, zi cu simbolistică imensă în religia creștină. Ce se mănâncă dimineața pentru un an plin de belșug și noroc
ȘTIINȚĂ Giulgiul de la Torino, pânza cu care ar fi fost înfășurat Mântuitorul a fost contaminată cu elemente misterioase, arată o analiză ADN
19:30, 06 Apr 2026
Giulgiul de la Torino, pânza cu care ar fi fost înfășurat Mântuitorul a fost contaminată cu elemente misterioase, arată o analiză ADN
PAȘTE Cum au ajuns ouăle și iepurii simboluri ale Paștelui, deși n-au nicio legătură cu Învierea Mântuitorului. Originea unor tradiții vechi de secole
08:00, 06 Apr 2026
Cum au ajuns ouăle și iepurii simboluri ale Paștelui, deși n-au nicio legătură cu Învierea Mântuitorului. Originea unor tradiții vechi de secole
Mediafax
Vești rele pentru turiștii obezi! Aceștia nu mai au voie pe măgăruși în Santorini
Digi24
De ce ar putea armistițiul din Iran să ducă la un dezastru: Capcana în care SUA au fost prinse 12 ani și în care riscă să cadă din nou
Cancan.ro
BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt
Prosport.ro
Ce s-a întâmplat în interiorul bisericii la slujba pentru Mircea Lucescu: „Doar la Roma am mai văzut așa ceva”
Adevarul
Cine a câștigat și cine a pierdut în negocierea pentru șefii parchetelor. Fost consilier prezidențial: „Putem specula că în pachet au intrat și șefii serviciilor”
Mediafax
Adio unei practici foarte des întâlnite în hoteluri: Uniunea Europeană elimină acest element din camerele de hotel
Click
Locul din România unde primăvara arată spectaculos. Poți admira magnolii rare, vechi de un secol
Digi24
„Ghost Murmur”: cât de real este instrumentul CIA care a urmărit bătăile inimii aviatorului american dispărut în Iran
Cancan.ro
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt! Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea!
Ce se întâmplă doctore
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Restricții în trafic de Paște. Unde se circulă cel mai greu?
Descopera.ro
Prea multă ciocolată te-ar putea ucide. Cât este prea mult?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Gandalf nu este un vrăjitor, ci o stea care ascunde ceva magic
FLASH NEWS OMW numește prima femeie la conducere. Cine este Emma Delaney, noua șefă a gigantului austriac
16:39
OMW numește prima femeie la conducere. Cine este Emma Delaney, noua șefă a gigantului austriac
HOROSCOP Cele două zodii care primesc o primă uriașă de Paște, la locul de muncă. Șefii le vor face o surpriză financiară plăcută
16:35
Cele două zodii care primesc o primă uriașă de Paște, la locul de muncă. Șefii le vor face o surpriză financiară plăcută
ALEGERI Orbán conduce Ungaria din 2010, dar pierde în sondaje tot de atâta vreme. Cum arată ultimele cifre pentru votul de duminică
16:26
Orbán conduce Ungaria din 2010, dar pierde în sondaje tot de atâta vreme. Cum arată ultimele cifre pentru votul de duminică
ACTUALITATE Un incendiu a mistuit o hală de producție din Sălaj. A fost emis mesaj Ro-Alert
16:22
Un incendiu a mistuit o hală de producție din Sălaj. A fost emis mesaj Ro-Alert
INEDIT O bucată din Turnul Eiffel se scoate la vânzare. Cât ar putea să plătească colecționarii pentru acest fragment rar scos la licitație
16:10
O bucată din Turnul Eiffel se scoate la vânzare. Cât ar putea să plătească colecționarii pentru acest fragment rar scos la licitație
SPORT Rinat Ahmetov, AMINTIRE senzațională cu Mircea Lucescu: „El m-a învățat să beau vin și eu l-am învățat să cânte karaoke”
15:59
Rinat Ahmetov, AMINTIRE senzațională cu Mircea Lucescu: „El m-a învățat să beau vin și eu l-am învățat să cânte karaoke”

