Odată cu venirea Paștelui, mulți creștini aleg să postească pentru a merge la Împărtășanie, însă, cu toate acestea, există un singur păcat pentru care preoții creștini-ortodocși aleg să nu te primească la Sfânta Taină a Împărtășaniei.

Care este singurul păcat pentru care preoții creștin-ortodocși nu te primesc la Împărtășanie

Din punct de vedere teologic și bisericesc, singurul păcat care nu se iartă este hula împotriva Duhului Sfânt, mai exact se referă la refuzul conștient și persistent de a recunoaște adevărul lui Dumnezeu și lucrarea Duhul Sfânt, chiar și atunci când aceasta este evidentă. Este considerat un păcat grav pentru că nu este doar o greșeală sau o îndoială, ci o împietrire a inimii — o respingere totală și deliberată a adevărului și a harului divin. Practic, omul refuză iertarea, nu pentru că Dumnezeu nu ar ierta, ci pentru că el nu mai vrea să o primească.

Mulți teologi explică faptul că nu este un păcat accidental sau spus „din greșeală”, ci o stare continuă de împotrivire față de Dumnezeu. De aceea, cei care se tem că ar fi făcut acest păcat, de regulă nu l-au comis, pentru că această teamă arată încă deschidere și conștiință spirituală.

Este interpretata de sfinții părinți drept încăpățânarea în neocința pana la moarte. Cu alte cuvinte, Dumnezeu iartă orice, dar nu poate forța pe cineva care refuza să ceara iertare.

