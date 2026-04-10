Vinerea Mare, ziua în care Iisus Hristos a fost judecat, condamnat și răstignit pe cruce. Preot: „Rememorăm această dramă”

Oana Zvobodă

Vinerea Mare, numită și Vinerea Patimilor, este zi aliturgică, adică nu se săvârșește niciuna dintre cele trei Sfinte Liturghii. În această zi se scoate Sfântul Epitaf din altar și se așează pe o masă în mijlocul bisericii.

Vinerea Mare este și zi de doliu. Iisus Hristos a murit, răstignit pe cruce, pentru răscumpărarea neamului omenesc de sub jugul păcatului strămoșesc. În timpul jertfei sale, Iisus a rostit șapte fraze celebre, prima fiind „Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac”.

În această zi se ţine post negru, iar seara se cântă Prohodul Domnului, la Denie. Apoi se înconjoară biserica de trei ori și se trece pe sub Sfântul Epitaf.

„Mântuitorul Iisus Hristos moare pe cruce pentru păcatele noastre”

Preoții spun că în biserici se rememorează cea mai neagră zi din istorie.

„În Vinerea Mare, Mântuitorul Iisus Hristos este judecat și este ucis, este răstignit. Moare pe cruce pentru păcatele noastre, iar, în acel moment, catapeteasma templului se rupe în două și, în bisericile noastre, rememorăm această dramă.

După un proces nedrept, vinerea este răstignit după ce miercurea, în această săptămână, a fost vândut fiind prețuit la 30 de arginți. Această dramă oamenii o marchează prin prezența la Sfânta Biserică venind cu flori ca la un mort.

Trecem pe sub Sfântul Epitaf și îl așezăm în mormânt cu nădejdea că peste trei zile Domnul va învia”, a precizat, pentru Gândul, părintele Gabriel Cazacu, preot paroh la Mănăstirea Cașin din București.

Mănăstirea Cașin din București

În Vinerea Mare se fac slujbe complexe. Tradiția arată că, în această zi, se vine cu flori la Sfânta Biserică și se trece pe sub Sfântul Epitaf. Apoi, seara, se merge la denie, se cântă Prohodul, iar, la jumătatea slujbei, credincioșii ies afară și ocolesc lăcașul într-o procesiune, ca într-un cortegiu funerar.

„Vă așteptăm pe toți să veniți să cântăm la denii și să descoperiți acea bucurie pe care sufletele și inimile noastre au mai simțit-o atunci, în copilărie, când veneam la biserică și aduceam flori de primăvară. Veneam cu bunicul, cu bunica și învățam rânduielile, învățam Tatăl Nostru. Auzeam seara toaca și clopotul și știam că în amurg, toate activitățile se termină și mergem la biserică și întreaga comunitate se roagă.

Această atmosferă poate fi trăită și în oraș dacă trezim în noi acest sentiment al căutării de Dumnezeu. Este important ă nu trăim doar cu trupul. Postim, în continuare, iar cei mai puternici dintre noi țin post aspru în această perioadă și ne bucurăm de faptul că Hristos vine în Ierusalimul din inima noastră și îl sfințește. Aduce multă lumină și aduce multă bucurie și speranță”, a completat preotul paroh.

Conform tradiției creștine, tot în Vinerea Mare se ține post negru, care implică abstinența de la alimente și băuturi pe parcursul întregii zile, până la încheierea slujbei de Paști.

