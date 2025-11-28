28 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Se sting Arsenie Boca, Leslie Nielsen și Frank Williams

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 28 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Arsenie Boca este una dintre cele mai influente figuri ale spiritualității ortodoxe românești din secolul XX. Născut pe 29 septembrie 1910 în Vața de Sus, Hunedoara, el a devenit stareț la Mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus, unde s-a remarcat prin inteligență, disciplină și o sensibilitate spirituală aparte. A studiat teologia și artele frumoase, această îmbinare reflectându-se atât în predicile sale, cât și în pictura de la Mănăstirea Drăgănescu, considerată testamentul său artistic. În perioada comunistă, Arsenie Boca a fost urmărit, interogat și persecutat de Securitate din cauza influenței sale puternice asupra credincioșilor. Deși i s-a interzis să mai slujească, el a continuat să îndrume discret oamenii. A murit pe 28 noiembrie 1989 la Sinaia, dar a dorit să fie înmormântat la Prislop, unde își desfășurase o parte importantă din activitatea sa duhovnicească. Mormântul lui Arsenie Boca a devenit un important loc de pelerinaj, iar mulți credincioși îl consideră un sfânt, invocându-i ajutorul în momente de încercare.

Leslie Nielsen a fost un actor canadian-american devenit celebru pentru talentul său unic de a combina seriozitatea cu umorul absurd. Născut pe 11 februarie 1926 în Regina, Canada, și cu o carieră care a depășit șase decenii, Nielsen a început ca actor dramatic, apărând în filme și seriale de televiziune în roluri grave. Transformarea sa spectaculoasă în actor de comedie a venit odată cu filmul Airplane! (1980), unde replicile rostite cu o expresie impecabil de sobră au devenit marca sa. Succesul a continuat cu seria The Naked Gun, în care l-a interpretat pe inconfundabilul locotenent Frank Drebin, un personaj ale cărui gafe și reacții imperturbabile l-au transformat într-o figură emblematică a comediei. Leslie Nielsen a murit pe 28 noiembrie 2010, la vârsta de 84 de ani. Este amintit ca unul dintre cei mai mari maeștri ai umorului absurd și ai parodiei moderne.

Sir Frank Williams a fost unul dintre cei mai influenți și respectați oameni din istoria Formulei 1, fondatorul și spiritul din spatele echipei Williams Racing. Născut pe 16 aprilie 1942 în South Shields, Marea Britanie, Williams și-a început cariera ca pasionat de curse și manager de echipă, transformându-și visul într-un proiect ambițios care avea să devină unul dintre cele mai de succes nume din motorsport. În 1977 a fondat, alături de inginerul Patrick Head, echipa Williams Grand Prix Engineering. Sub conducerea sa, echipa a câștigat 9 titluri mondiale la constructori și 7 la piloți, lucrând cu nume uriașe precum Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost și Damon Hill. Determinarea lui Frank Williams este cu atât mai impresionantă cu cât, după un accident rutier în 1986 care l-a lăsat tetraplegic, a continuat să conducă echipa din scaunul cu rotile, demonstrând o voință ieșită din comun. Sir Frank Williams a murit pe 28 noiembrie 2021, la vârsta de 79 de ani. A rămas în istorie ca un pionier al Formulei 1, un lider neobosit și simbol al perseverenței în fața adversității.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1757: William Blake 🇬🇧✒️🎨 poet, vizionar, pictor și gravor. A trăit aproape toată viața în sărăcie și a murit în timp ce încă lucra la gravuri (cele ce ilustrau Divina Comedie a lui Dante)

🎂1820: Friedrich Engels 🇩🇪✒️ filozof politic, alături de partenerul său, mai bine cunoscutul Karl Marx, a dezvoltat teoria comunistă, a fost coautor al Manifestului Partidului Comunist (1848). Engels a editat mai multe volume din Das Kapital, după moartea lui Marx

🎂1863: Eremia Grigorescu 🇷🇴✩ general de artilerie, comandantul trupelor române în bătălia de la Mărășești, ministru de război

🎂1880: Andrei Rădulescu 🇷🇴⚖️ Întemeietor al școlii de cercetare a dreptului românesc. Președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție

🎂1887: Ernst Röhm 🇩🇪✩ fondatorul batalioanelor de asalt Cămășile Brune ale Partidului Nazist (NSDAP), apoi comandantul Sturmabteilung (SA); în vara lui 1934 a organizat o tentativă de lovitură de stat, pentru care a fost executat

🎂1912: Colea Răutu 🇷🇴🎭🎬 A interpretat roluri memorabile în „Moara cu noroc”, „Mihai Viteazul”, „Frații Jderi”, „Nemuritorii”, „Pintea”

🎂1925: József Bozsik 🇭🇺⚽️ a făcut parte din echipa supranumită Magicii Maghiari. Este cel mai selecționat fotbalist din istoria naționalei de fotbal a Ungariei având 101 selecții

🎂1948: Mariana Nicolesco 🇷🇴🎼 soprană. În 1993 a fost aleasă membru de onoare al Academiei Române

🎂1949: Corneliu Vadim Tudor 🇷🇴🗣

🎂1949: Alexander Godunov 🇷🇺🇺🇸🎬 actor, balerin, membru Bolshoi, a interpretat personajul Karl, în Die Hard (1988). A decedat la 45 de ani, din cauza consumului excesiv de alcool

🎂1950: Ed Harris 🇺🇸🎬 Pollock, Appaloosa, The Rock, The Abyss, Apollo 13, A Beautiful Mind, Enemy at the gates, A History of Violence, The Truman Show, The Right Stuff, Gone, Baby, Jackknife, Empire Falls, The Game Change, The Hours, Pain & Gain, Mother!

🎂1961: Alfonso Cuarón 🇲🇽🎥 Children of Men, Great Expectations, Harry Potter și Prizonierul din Azkaban, Pan’s Labyrinth, Y tu mamá también, A Little Princess, The Assassination of Richard Nixon, Gravity

🎂1962: Jon Stewart 🇺🇸📺 gazdă a emisiunii de televiziune The Daily Show

🎂1967: Marcel Ciolacu 🇷🇴🗣

🎂1967: Anna Nicole Smith 🇺🇸🎬💃🏼 când avea 26 de ani, devine cunoscută prin căsătoria cu miliardarul american J. Howard Marshall, rămânând văduvă după un an. Debutează în comedia „Naked Gun 33⅓: The Final Insult”, unde va juca alături de Leslie Nielsen și Priscilla Presley. În același an joacă în „The Hudsucker Proxy”, alături de Jennifer Jason Leigh și Paul Newman. Moare la 39 de ani, urmare a unei supradoze

🎂1974: Apl.de.ap 🇺🇸🎤 Black Eyed Peas

🎂1984: Mary Elizabeth Winstead 🇺🇸🎬 Final Destination 3 (2006), Death Proof (2007), Grindhouse (2007)The Thing (2011), 10 Cloverfield Lane (2016)

Decese 🕯

🕯️1872: Mary Somerville 🇬🇧🧮 Printre domeniile de care s-a ocupat cu predilecție au fost matematica și astronomia. A fost a doua femeie-om de știință, după Caroline Herschel, care a dobândit recunoaștere din partea Regatului Britanic

🕯️1922: Vasile Lucaciu 🇷🇴✒️ una dintre cele mai importante personalități politice, culturale și istorice ale românilor ardeleni din perioada imperiului Austro-Ungar, și militant pentru drepturile românilor din Transilvania. A avut de suferit în repetate rânduri represiunea autorităților de la Budapesta. În perioadele în care a fost deținut politic, românii ardeleni i-au dedicat în semn de prețuire și solidaritate un cântec: Doina lui Lucaciu

🕯️1941: Vladimir Bodescu 🇷🇴🗣 a făcut parte din Sfatul Țării din Basarabia. A fost una din numeroasele victime ale comunismului sovietic. A fost arestat la 10 august 1940, după ocuparea Basarabiei de către URSS. A murit de epuizare în 1941 în gulag

🕯️1954: Enrico Fermi 🇮🇹🔬 laureat Nobel, descoperitorul fisiunii nucleare. A avut un rol important în conceperea proiectului Manhattan de punere la punct a bombei nucleare

🕯️1973: Martha Bibescu 🇷🇴✒️ S-a distins prin întreaga ei operă ca o prezență de o mare noblețe de spirit, una din primele femei-mason ale României și una dintre cele mai frumoase și cunoscute românce ale începutului de secol XX

🕯️1982: Regina mamă Elena 🇷🇴♛ soția principelui moștenitor Carol al României (viitorul rege Carol al II-lea) și mama regelui Mihai I al României

🕯️1989: Arsenie Boca 🇷🇴✝️ stareț al Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus și apoi al Mănăstirii Prislop, unde, datorită personalității sale, veneau mii și mii de credincioși, fapt pentru care a fost hărțuit de Securitate. A fost unul din martorii gulagului comunist, închis la Securitatea din Brașov, dus la Canal, închis la Jilava, București, Timișoara și la Oradea

🕯️2010: Leslie Nielsen 🇨🇦🇺🇸🎬 Naked Gun

🕯️2021: Frank Williams 🇬🇧🏎 proprietarul echipei de Formula 1 Williams

Evenimente📋

📋🇦🇱 Albania: Ziua națională. Proclamarea Independenței de Stat față de Imperiul Otoman (1912)

Calendar 🗒

🗒1520: Exploratorul portughez Ferdinand Magellan a trecut prin strâmtoarea de la sudul Americii de Sud, care-i poarta numele

🗒1877: Căderea Plevnei. După încercarea nereușită de a sparge încercuirea Plevnei, generalul Osman-Pașa s-a predat colonelului român Mihail Cristodulo Cerchez și a semnat capitularea armatei turce

🗒1905: Naționalistul irlandez Arthur Griffith pune bazele mișcării politice radicale Sinn Fein

🗒1912: Albania își declară independența față de Imperiul Otoman

🗒1918: Consiliul General al Bucovinei adoptă moțiunea privind unirea necondiționată a Bucovinei cu Regatul României

🗒1919: România semnează la Washington o serie de acorduri internaționale cu privire la stabilirea zilei de lucru de 8 ore și a săptămânii de lucru de 48 de ore în stabilimentele industriale, vârsta minima de admitere a copiilor în muncile industriale, lucrul de noapte al femeilor și copiilor, munca femeilor înainte și după naștere

🗒1979: Un avion McDonnell Douglas DC-10 al Air New Zealand se prăbușește pe Muntele Erebus situat pe Insula Ross, Antarctida. Toate cele 257 de persoane aflate la bord mor. Era zborurilor turistice comerciale pe continent se încheie

🗒1987: Un Boeing 747 al South African Airways având 159 de persoane la bord se prăbușește în Oceanul Indian în timp ce încerca o aterizare de urgență în Mauritius în urma unui incendiu

🗒1991: Osetia de Sud își declară independența față de Georgia

🗒1994: Norvegienii resping aderarea țării la Uniunea Europeană, printr-un referendum

🗒2004: Într-un accident minier din Republica Populară Chineză 166 mineri sunt blocați în subteran în mina de cărbune Chenjiashan situată în nordul țării, în provincia Shaanxi

