Teodora Axente, artista care combină misticismul Transilvaniei cu arta contemporană. Povestea ei a ajuns în publicațiile internaționale

Teodora Axente este o artistă româncă apreciată pentru abordarea ei unică, unde îmbină tradiția ortodoxă cu elemente fantastice. Lucrările ai au simboluri puternice, culori intense și personaje neobișnuite. În recenta expoziție de la Londra, artista româncă a atras atenția publicului prin modul în care îmbină tema religioasă și prin felul în care își construiește lumea interioară, arată Financial Times. Lucrările ei propun un univers dominat de simboluri sacre, personaje fantastice și detalii elaborate.

Rochia cu trei mâneci a Teodorei și inspirația unui miracol divin

La expoziția din Londra, Teodora Axente a purtat o rochie creată de ea. Avea trei mâneci, iar ideea venea din povestea Sfântului Ioan Damaschin, căruia i-a fost tăiată o mână și apoi, după rugăciuni, i-a fost pusă la loc. Miracolul apare și într-o icoană veche în care Fecioara Maria are o a treia mână de argint. Povestea apare și într-o icoană veche, unde Fecioara Maria este reprezentată cu o a treia mână, de argint. Această poveste stă la baza lucrării „Trihirusa”, prezentată la Galeria Rosenfeld din Londra și apoi la muzeul Santa Maria della Scala din Siena.

Această serie de lucrări a Teodorei reunește iconografia ortodoxă cu personaje parțial umane, parțial insecte, evocate de propria imaginație a artistei. „Este o bucurie pentru mine să pictez naturi statice, să dezvălui materialul unui obiect, dar și să inserez semnificații simbolice”, a spus artista româncă în cadrul expoziției de la Londra.

Teodora Axente a avut prima lucrare expusă la 10 ani, într-o biserică

Teodora Axente a fost crescută de bunicii ei în satul Șura Mare, din județul Sibiu, cu care mergea la biserică în fiecare duminică. „În timpul slujbelor sfinte, priveam figurile înalte și schematice ale sfinților pictați în stil bizantin”, își amintește ea. „Erau cumva învăluiți de fumul lumânărilor, care îi întuneca și le conferea un mister special.”

Experiențele din cadrul slujbelor de duminică s-au împletit cu pasiunea ei pentru desen. Când avea 10 ani, a Teodora a pictat o icoană pe sticlă cu Fecioara Maria și Iisus, pe care bunica ei a donat-o bisericii. „Preotul o ținea pe altar”, spune ea. „În fiecare zi, când ținea slujba, este acolo. A fost ca prima mea expoziție.”

Teodora își creează propria ținută

Pe lângă picturi, Teodora Axente mai creează și costume pentru expoziții. La început realiza haine doar pentru personajele din lucrările sale, dar acum își face propriile ținute. „Cumpărăturile de țesături sunt raiul meu”, spune ea. „Sunt foarte atrasă de diferitele texturi și detalii ale costumelor.”

Creează și genți din cutii vechi de lemn, decorate cu picturi, pe care le păstrează doar pentru ea. A început să își facă singură și pantofi, după ce a învățat tehnica de pe internet. În tocuri a inclus picturi în miniatură. „Piciorul meu este mic și găsesc greu modele neobișnuite”, spune artista. „Mi s-a părut normal să creez și pantofii, nu doar hainele.”

Recomandările autorului: