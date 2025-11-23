Prima pagină » Știri externe » Teodora Axente, artista care combină misticismul Transilvaniei cu arta contemporană. Povestea ei a ajuns în publicațiile internaționale

Teodora Axente, artista care combină misticismul Transilvaniei cu arta contemporană. Povestea ei a ajuns în publicațiile internaționale

23 nov. 2025, 19:03, Știri externe
Teodora Axente, artista care combină misticismul Transilvaniei cu arta contemporană. Povestea ei a ajuns în publicațiile internaționale

Teodora Axente este o artistă româncă apreciată pentru abordarea ei unică, unde îmbină tradiția ortodoxă cu elemente fantastice. Lucrările ai au simboluri puternice, culori intense și personaje neobișnuite. În recenta expoziție de la Londra, artista româncă a atras atenția publicului prin modul în care îmbină tema religioasă și prin felul în care își construiește lumea interioară, arată Financial Times. Lucrările ei propun un univers dominat de simboluri sacre, personaje fantastice și detalii elaborate.

Rochia cu trei mâneci a Teodorei și inspirația unui miracol divin

La expoziția din Londra, Teodora Axente a purtat o rochie creată de ea. Avea trei mâneci, iar ideea venea din povestea Sfântului Ioan Damaschin, căruia i-a fost tăiată o mână și apoi, după rugăciuni, i-a fost pusă la loc. Miracolul apare și într-o icoană veche în care Fecioara Maria are o a treia mână de argint. Povestea apare și într-o icoană veche, unde Fecioara Maria este reprezentată cu o a treia mână, de argint. Această poveste stă la baza lucrării „Trihirusa”, prezentată la Galeria Rosenfeld din Londra și apoi la muzeul Santa Maria della Scala din Siena.

Această serie de lucrări a Teodorei reunește iconografia ortodoxă cu personaje parțial umane, parțial insecte, evocate de propria imaginație a artistei. „Este o bucurie pentru mine să pictez naturi statice, să dezvălui materialul unui obiect, dar și să inserez semnificații simbolice”, a spus artista româncă în cadrul expoziției de la Londra.

Teodora Axente a avut prima lucrare expusă la 10 ani, într-o biserică

Teodora Axente a fost crescută de bunicii ei în satul Șura Mare, din județul Sibiu, cu care mergea la biserică în fiecare duminică. „În timpul slujbelor sfinte, priveam figurile înalte și schematice ale sfinților pictați în stil bizantin”, își amintește ea. „Erau cumva învăluiți de fumul lumânărilor, care îi întuneca și le conferea un mister special.”

Experiențele din cadrul slujbelor de duminică s-au împletit cu pasiunea ei pentru desen. Când avea 10 ani, a Teodora a pictat o icoană pe sticlă cu Fecioara Maria și Iisus, pe care bunica ei a donat-o bisericii.  „Preotul o ținea pe altar”, spune ea. „În fiecare zi, când ținea slujba, este acolo. A fost ca prima mea expoziție.”

Teodora își creează propria ținută

Pe lângă picturi, Teodora Axente mai creează și costume pentru expoziții. La început realiza haine doar pentru personajele din lucrările sale, dar acum își face propriile ținute. „Cumpărăturile de țesături sunt raiul meu”, spune ea. „Sunt foarte atrasă de diferitele texturi și detalii ale costumelor.”

Creează și genți din cutii vechi de lemn, decorate cu picturi, pe care le păstrează doar pentru ea. A început să își facă singură și pantofi, după ce a învățat tehnica de pe internet. În tocuri a inclus picturi în miniatură. „Piciorul meu este mic și găsesc greu modele neobișnuite”, spune artista. „Mi s-a părut normal să creez și pantofii, nu doar hainele.”

Recomandările autorului:

Donald Turmp îl atacă din nou pe Zelenski: „Zero recunoștință pentru eforturile noastre de pace”

Războiul din Orientul Mijlociu escaladează din nou. Israel bombardează Beirut și spune că țintește lideri Hezbollah

Donald Trump a înregistrat o creștere spectaculoasă a averii în primul său an de mandat. Care este valoarea actuală a avuției președintelui SUA

Citește și

LIVE 🚨 Pace în Ucraina. UE propune propria versiune de pace în locul celei americane. Europa îl cheamă pe Putin înapoi în G8 ca parte a unui plan de pace
23:21
🚨 Pace în Ucraina. UE propune propria versiune de pace în locul celei americane. Europa îl cheamă pe Putin înapoi în G8 ca parte a unui plan de pace
INEDIT Elon Musk, mai în formă decât LeBron James și mai inteligent decât Leonardo da Vinci. Miliardarul, laudat de Grok, chatbotul AI creat de el
22:59
Elon Musk, mai în formă decât LeBron James și mai inteligent decât Leonardo da Vinci. Miliardarul, laudat de Grok, chatbotul AI creat de el
ASTRONOMIE Imagini NASA cu cometa în jurul căreia s-au învârtit numeroase conspirații. S-a dovedit că nu este nici navă extraterestră, nici satelit artificial
22:26
Imagini NASA cu cometa în jurul căreia s-au învârtit numeroase conspirații. S-a dovedit că nu este nici navă extraterestră, nici satelit artificial
EXTERNE Clipe de groază pentru un român în Italia. Un bărbat a încercat să îi răpească fiica de numai un an
21:15
Clipe de groază pentru un român în Italia. Un bărbat a încercat să îi răpească fiica de numai un an
FLASH NEWS Un nou incident aerian în Olanda: Drone neidentificate au dus la întreruperea traficului aerian
19:17
Un nou incident aerian în Olanda: Drone neidentificate au dus la întreruperea traficului aerian
EXTERNE Bărbatul care a câștigat o avere la loterie, însă a omis să îi spună soției. Care este motivul ascuns din spatele deciziei
19:11
Bărbatul care a câștigat o avere la loterie, însă a omis să îi spună soției. Care este motivul ascuns din spatele deciziei
Mediafax
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
Digi24
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis
Cancan.ro
O fată de 12 ani a murit după ce profesoara a obligat-o să facă 100 de genuflexiuni, drept pedeapsă pentru că a întârziat. Ce a pățit seara micuța
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Român șocat de diferențele de prețuri între România și Bulgaria: „Noi ne-am tâmpit de tot”
Mediafax
Oficialii americani, ucraineni și europeni discută azi la Geneva planul de încetare a războiului
Click
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
Digi24
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul. Ce a descoperit mama ei acasă
Cancan.ro
Moartea misterioasă a unei femei din Vaslui. A fost găsită fără un membru și vecinii ei au o ipoteză înfricoșătoare
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Descopera.ro
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Structura creierului se schimbă dramatic pe măsură ce îmbătrânim, arată un studiu