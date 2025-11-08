Prima pagină » Actualitate » Ce nu este bine să faci de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, pe 8 noiembrie. RUGĂCIUNEA care trebuie rostită în această zi sfântă

08 nov. 2025, 09:59, Actualitate
Creștinii ortodocși și greco-catolici îi sărbătoresc azi, pe 8 noiembrie, pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Anumite tradiții și superstiții, încă păstrate în familiile tradiționale, impun o serie de restricții legate de această dată. Iată ce nu este bine să faci într-o zi atât de sfântă.

Dincolo de sărbătoarea onomasticii, cinstirea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil ar trebui să fie despre reculegere și amintirea celor dragi plecați dintre noi.

Calendarul popular îi pomenește în această zi pe toți morții din familie, iar ofrandele aduse lor poartă numele de „Moșii de Arhangheli”.

Însă, trebuie spus că Sfinții Mihail și Gavriil nu veghează doar asupra celor plecați dintre noi, ci și asupra noastră, a celor vii, fiind considerați ocrotitorii oamenilor din momentul nașterii lor și până la moarte. Se spune că ei se roagă neîncetat lui Dumnezeu pentru sănătatea și binele celor de pe Pământ.

Iată ce nu este bine să faci pe 8 noiembrie, de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, și de ce trebuie să ții cont, conform tradiției populare:

  • în primul rând, certurile și conflictele de orice fel ar trebui să lipsească din sânul familiei, dar nu numai. Evitați tensiunile, pentru liniștea sufletească a tuturor celor apropiați;
  • nu sunt recomandate treburile gospodărești și nici muncile câmpului;
  • de asemenea, nu este bine să fii zgârcit în această zi, dar nici să ceri bani împrumut. Pentru cine arată lipsă de generozitate, se spune că această zi îi va aduce ghinion;
  • tradiția cere să nu se mănânce nimic înainte de a se termina Sfânta Liturghie, spre a fi sănătos la trup și suflet.

Rugăciunea care se rostește în această zi sfântă

„Dumnezeule Atotputernic, trimite-Ți Arhanghelul Tău, Mihail, spre ajutorul robului Tău (se rostește numele), să-l scoată din mâna vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi!

O, mare Arhanghel Mihail, revarsă mir bun asupra robului lui Dumnezeu, (se rostește numele celui care se roagă)! Arhanghele Mihail, căpetenia cetelor îngereşti, voievod al puterilor cereşti, al heruvimilor, al serafimilor şi al tuturor îngerilor, fii mie păzitor, ajutător la nevoie, în singurătate, la drum și pretutindeni!

Izbăveşte-mă, mare Arhanghel, de toate înşelăciunile viclene ale diavolului şi auzi-mă pe mine, păcătosul (se rostește numele celui care se roagă), care mă rog ţie şi chem numele tău cel sfânt! Grăbeşte-te spre ajutorul meu şi auzi rugăciunea mea! Pe toţi cei ce-mi stau împotrivă biruieşte-i cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci, cu rugăciunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, cu ale sfinţilor îngeri şi cu ale Sfinţilor Apostoli! Apără-mă de cutremure, de potop, de războaie, de orice rău și izbăveşte-mă de cel viclean, acum şi pururea şi în vecii vecilor!

Amin!”.

