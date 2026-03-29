După un an de absenţă, din viaţa publică, fostul preşedinte, Klaus Iohannis, şi a făcut apariţia la slujba de Florii din Sibiu. Ce mesaj a transmis

Luiza Dobrescu

Apariţie rară a fostului preşedinte Klaus Iohannis pe străzile din Sibiu. Acesta a fost filmat în timp ce ieşea de la slujba de duminică, de la biserică.

Contrar obiceiului său, acesta s-a oprit şi a vorbit cu cei care l-au salutat şi l-au filmat.

„Vă urez tuturor Sărbători Pascale fericite şi multă sănătate!” a transmis Iohannis românilor, de Florii şi Paşti.

Însoţit de SPP-ist şi de soţia Carmen Iohannis, fostul preşedinte a stat zâmbitor şi răbdător să facă poze cu aceia care i-au solicitat acest lucru. Fostul președinte a fost surprins de Opinia de Sibiu. 

Una dintre ultimele imagini cu fostul președinte a fost atunci când a fost filmat când mătura în fața casei.

Ce mai face Klaus Iohannis, dispărut din viața publică

După zece ani la Cotroceni, Klaus Iohannis a ieșit din scenă cum a și intrat în multe momente ale carierei sale: cu puține vorbe. România a rămas cu o întrebare simplă, pe care o auzim tot mai des în ultimele luni. „Ce mai face Iohannis?”. Răspunsul nu-l știe nimeni.

De la plecarea din funcție și până în ziua de azi, activitatea lui Iohannis vine în fragmente. Demisia, revenirea la Sibiu, apariția la biserică, scandalul cu ANAF, și…liniște.

Pe 12 februarie 2025, în ziua în care a predat mandatul, Klaus Iohannis a plecat de la Cotroceni și a ajuns acasă, la Sibiu. Mediafax a notat că Iohannis a ajuns la locuinţa sa de pe strada Bâlea din Sibiu în jurul orei 16.40. Maşina care l-a adus pe fostul preşedinte al României la Sibiu a intrat direct în curtea casei, iar Iohannis nu a făcut declaraţii.

A urmat un episod aproape simbolic. Prima apariție publică după plecare nu a avut loc la un eveniment politic, ci la slujba de duminică, la Biserica Catolică din Sibiu.

Iohannis a mers la biserică alături de soția sa și un agent SPP și le-a urat jurnaliștilor un simplu: „Duminică plăcută”.

Înainte de a deveni președinte, Klaus Iohannis participa în fiecare duminică la slujba de la Biserica Catolică din Piața Mare din Sibiu, însoțit de fiecare dată de soția sa. De asemenea, a participat la slujbe și după ce a devenit șef al statului, atunci când se afla în Sibiu.

Prețul uriaș cu care s-a vândut la licitație fosta mașină a lui Klaus Iohannis. Ofertele au curs și s-a vândut cu aproape de 10 ori mai mult față de prețul de pornire

Sportul prezidenţial, de la origini şi până la Nicuşor Dan. Cum se antrenează liderii lumii, atunci când nu-i vede nimeni

ULTIMA ORĂ De la Brăila, Grindeanu spune că Guvernarea Bolojan a băgat ţara în insolvenţă: „Nu guvernezi pentru tabele în excel”
14:57
De la Brăila, Grindeanu spune că Guvernarea Bolojan a băgat ţara în insolvenţă: „Nu guvernezi pentru tabele în excel”
ULTIMA ORĂ Europarlamentarul Victor Negrescu vrea ca „locuirea să fie o prioritate reală a Uniunii Europene”
14:33
Europarlamentarul Victor Negrescu vrea ca „locuirea să fie o prioritate reală a Uniunii Europene”
INEDIT Ce nebunie a făcut o americancă pentru un loc de muncă, în mileniul trei. Angajatorii au fost șocați
14:32
Ce nebunie a făcut o americancă pentru un loc de muncă, în mileniul trei. Angajatorii au fost șocați
VIDEO Un „monstru” de peste 2 metri a fost scos de un pescar din râul Târnava Mare. Bătălia cu somnul uriaș a durat zeci de minute
14:24
Un „monstru” de peste 2 metri a fost scos de un pescar din râul Târnava Mare. Bătălia cu somnul uriaș a durat zeci de minute
FLASH NEWS Vicepremierul Tanczos Barna şi primarul Emil Boc au alergat la maratonul din Cluj cu alţi 9.000 de sportivi
14:10
Vicepremierul Tanczos Barna şi primarul Emil Boc au alergat la maratonul din Cluj cu alţi 9.000 de sportivi
RĂZBOIUL ÎN DIRECT Washington Post: Urmează săptămâni de operațiuni terestre în Iran. Trump ia cu asalt Golful Persic: peste 17.000 de soldați americani trimiși în zonă
14:00
Washington Post: Urmează săptămâni de operațiuni terestre în Iran. Trump ia cu asalt Golful Persic: peste 17.000 de soldați americani trimiși în zonă
Mediafax
Atac terestru în Iran? Armata SUA caută companii care pot furniza rapid buncăre prefabricate
Digi24
Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii pentru armata rusă
Cancan.ro
Andreea Popescu, mesaj TRANȘANT după ce Rareș Cojoc a luat o nouă medalie de aur: '4 ani de terapie'
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina Ghenea
Adevarul
„Mi-am cumpărat deja un al doilea apartament”. O femeie surprinsă de prețurile mici și cheltuielile ascunse din imobiliarele spaniole
Mediafax
Agenția Națională pentru Sport anunță o mare performanță: România cucerește templul dansului sportiv mondial
Click
Câți bani trebuie să scoți din buzunar dacă vrei să-ți cânte la nuntă Valentin Sanfira. Tarifele în funcție de program
Digi24
Zilele devin mai lungi pe Pământ, iar de vină ar putea fi oamenii. Care sunt riscurile
Cancan.ro
Cine va câștiga Survivor 2026? Am întrebat Inteligența Artificială. Ce nume ne-a dat și de ce
Ce se întâmplă doctore
Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani! Imagini de senzație din vacanță! Și-a încântat fanii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un brăilean a mers până în Siberia cu… un Volkswagen Bora
Descopera.ro
Psihologii explică de ce te simți mai bine atunci când ți se anulează planurile
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
Cât de periculos poate fi un împărat imprevizibil?

