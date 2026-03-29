Apariţie rară a fostului preşedinte Klaus Iohannis pe străzile din Sibiu. Acesta a fost filmat în timp ce ieşea de la slujba de duminică, de la biserică.

Contrar obiceiului său, acesta s-a oprit şi a vorbit cu cei care l-au salutat şi l-au filmat.

„Vă urez tuturor Sărbători Pascale fericite şi multă sănătate!” a transmis Iohannis românilor, de Florii şi Paşti.

Însoţit de SPP-ist şi de soţia Carmen Iohannis, fostul preşedinte a stat zâmbitor şi răbdător să facă poze cu aceia care i-au solicitat acest lucru. Fostul președinte a fost surprins de Opinia de Sibiu.

Una dintre ultimele imagini cu fostul președinte a fost atunci când a fost filmat când mătura în fața casei.

Ce mai face Klaus Iohannis, dispărut din viața publică

După zece ani la Cotroceni, Klaus Iohannis a ieșit din scenă cum a și intrat în multe momente ale carierei sale: cu puține vorbe. România a rămas cu o întrebare simplă, pe care o auzim tot mai des în ultimele luni. „Ce mai face Iohannis?”. Răspunsul nu-l știe nimeni.

De la plecarea din funcție și până în ziua de azi, activitatea lui Iohannis vine în fragmente. Demisia, revenirea la Sibiu, apariția la biserică, scandalul cu ANAF, și…liniște.

Pe 12 februarie 2025, în ziua în care a predat mandatul, Klaus Iohannis a plecat de la Cotroceni și a ajuns acasă, la Sibiu. Mediafax a notat că Iohannis a ajuns la locuinţa sa de pe strada Bâlea din Sibiu în jurul orei 16.40. Maşina care l-a adus pe fostul preşedinte al României la Sibiu a intrat direct în curtea casei, iar Iohannis nu a făcut declaraţii.

A urmat un episod aproape simbolic. Prima apariție publică după plecare nu a avut loc la un eveniment politic, ci la slujba de duminică, la Biserica Catolică din Sibiu.

Iohannis a mers la biserică alături de soția sa și un agent SPP și le-a urat jurnaliștilor un simplu: „Duminică plăcută”.

Înainte de a deveni președinte, Klaus Iohannis participa în fiecare duminică la slujba de la Biserica Catolică din Piața Mare din Sibiu, însoțit de fiecare dată de soția sa. De asemenea, a participat la slujbe și după ce a devenit șef al statului, atunci când se afla în Sibiu.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

