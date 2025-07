Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a mâncat aceeași mâncare cu pacienții internați la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a mâncat vineri aceeași mâncare cu pacienții internați la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.

În timpul vizitei oficiale la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, ministrul Sănătății a verificat stadiul investițiilor în derulare, dar și condițiile din bucătăria spitalului.

Alexandru Rogobete a afirmat că respectul față de pacient se vede în fiecare detaliu.

„Mâncarea este preparată corespunzător, servirea este impecabilă, iar respectul față de pacient se vede în fiecare detaliu. Pentru a mă convinge că am primit exact aceeași mâncare ca pacienții, am vizitat un salon din Secția de Ortopedie și am discutat direct cu bolnavii internați.

M-am convins: Se poate! Acolo unde administrația este implicată și respectul față de pacient este o prioritate, lucrurile funcționează. Din păcate, știu că în alte spitale nu este la fel”, spune Alexandru Rogobete.

„O să ajung cu siguranță și în spitale unde lucrurile nu arată ca aici”

Ministrul a precizat că va mai face astfel de vizite în mai multe spitale din țară.

„O sǎ ajung cu siguranțǎ și în spitale unde lucrurile nu aratǎ ca aici și vǎ promit cǎ atât eu, cât și managerul vom avea parte de aceeași masǎ! Respectul pentru pacient nu înseamnă doar tratament medical, ci și grijă pentru fiecare aspect al internării, inclusiv hrana oferită. Este un minim gest de decență și normalitate, pe care îl consider esențial. Încrederea ne face bine”, adaugă ministrul.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ministrul Justiției REACȚIONEAZĂ la disputa dintre CSM și Nicușor Dan: „Nu poate exista altă metodă decât legea”

Cum ar fi intervenit Guvernul României în PRESA din Moldova, în timpul campaniei prezidențiale / Ce s-ar ascunde în spatele susținerii lui Nicușor Dan

Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe a cerut ungurilor de la MVM clarificări privind acordul cu nemții de la E.ON. MOTIVUL oficial

Judecătoria S1 amână pentru a ȘAPTEA oară SENTINȚA în procesul în care Clotilde Armand este acuzată de conflict de interese