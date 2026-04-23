O fetiță de a pescuit „un pește” mexican cu patru picioare sub un pod din Țara Galilor. Cum a traversat creatura Atlanticul

Rene Pârșan

O fetiță de 10 ani, iubitoare de natură, a găsit un amfibian mexican pe cale de dispariție sub un pod din Marea Britanie. Melanie Hill a spus că fiica ei, Evie, a descoperit axolotul mexican de nouă inci în timp ce își petreceau ziua lângă râul Ogmore din Bridgend, conform BBC.

Mica vânătotare de ciudățenii

Ea a spus că Evie „găsea mereu lucruri” precum tritoni și insecte. Dar adescoperirea axolotului a fost o surpriză. Este prima descoperire documentată a unui axolotl în sălbăticie în Marea Britanie. Suntc doar 50 până la 1.000 de exemplare rămase la nivel global, potrivit experților.

Axoloții ca animale de companie au cunoscut o creștere a popularității în ultimii ani, după ce au fost introduși în jocuri video precum Minecraft și Roblox.

Salvați-l pe Dippy

Evie a zărit axolotul cuibărit în stânci după ce a ridicat un covoraș abandonat în apele puțin adânci ale râului Ogmore.

Se juca în apa de sub „Podul de scufundare” de la intrarea în satul Merthyr Mawr când a observat că ciudățenia avea leziuni la coadă și la stomac.

„M-am dus la mal și acolo era acest axolotl”, a spus Evie. „L-am prins și l-am adus înapoi.”

Familia a decis să scurteze vacanța pentru a duce axolotul înapoi acasă, în Leicester, numindu-l Dippy, ca un omagiu adus locului unde l-a găsit Evie.

Chris Newman, directorul Centrului Național pentru Bunăstarea Reptilelor, a spus că Evie probabil i-a salvat viața lui Dippy.

Ce este un axolotl

Axolotlul este un tip de salamandră care nu trece prin metamorfoză pentru a deveni adult. Salamandrele sunt amfibieni care, la fel ca broaștele și tritonii, încep să trăiască în apă.

De obicei, acest tip de creatură se va adapta pe măsură ce îmbătrânește. Își înlocuiesc branhiile cu care respiră în apă cu plămâni care respiră în aer, ceea ce le permite să trăiască pe uscat.

Dar axolotlii nu fac niciodată această tranziție. Își păstrează branhiile și trăiesc în apă pe tot parcursul ciclului lor de viață. Ca multe specii de salamandre, au capacitatea remarcabilă de a regenera părți ale corpului lor, inclusiv membrele, ochii și chiar părți ale creierului lor.

Recomandarea autorului: Enigmă de 300 de milioane de ani, elucidată: cea mai bătrână caracatiță din lume s-a dovedit a fi altceva

Care este cel mai toxic pește din lume. Românii îl consumă cu regularitate, dar are peste 70 de paraziți

