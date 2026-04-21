Băuturile despre care se spune că ar fi „aur” pentru creier. Un medic specializat în longevitate susține că pot reduce riscul de demență

Băuturile despre care se spune că ar fi „aur” pentru creier. Un medic specializat în longevitate susține că pot reduce riscul de demență
Te-ai gândit vreodată care ar fi băuturile despre care se spune că ar fi „aur” pentru creier? Un medic specializat în longevitate susține că aceste „licori” pot reduce riscul de demență.

Pentru multe persoane, procesul de îmbătrânire a devenit o preocupare majoră. Odată cu avansarea în vârstă, bolile neurodegenerative își pot face prezența. Din acest motiv, sănătatea creierului este acum subiectul unor cercetări de amploare. De altfel, se cunoaște faptul că factori precum dieta, odihna sau stresul influențează direct sănătatea cognitivă. Memoria ar putea fi afectată în acest sens, precum și concentrarea sau starea de spirit a unei persoane, arată Larazon.es.

Băuturile despre care se spune că ar fi „aur” pentru creier. Un medic specializat în longevitate susține că pot reduce riscul de demență

Băuturile despre care se spune că ar fi „aur" pentru creier

3 băuturi ar putea fi benefice pentru creier

În utlimii ani, accentul a pendulat în jurul nutriției. Se spune că, potrivit unor cercetări, anumite băuturi ar putea avea un efect benefic asupra sănătății, îndeosebi asupra creierului.

David Céspedes, medic specializat în longevitate, s-a concentrat asupra compușilor care pot ajuta la protejarea creierului pe măsură ce are loc procesul de îmbătrânire. De pildă, există 3 băuturi care pot avea un impact pozitiv asupra funcției cognitive. Primul pe listă este sucul de sfeclă roșie.

„Sunt ca aurul pentru creierul tău. Crește nivelul de oxid nitric, care dilată vasele de sânge”, spune el.

Băuturile despre care se spune că ar fi „aur” pentru creier. Un medic specializat în longevitate susține că pot reduce riscul de demență

Suc de sfeclă roșie

A doua băutură este latte-ul cu turmeric.

„Curcumina reduce inflamația, combate stresul oxidativ și ajută la curățarea plăcilor cerebrale asociate cu Alzheimer”, menționează David Céspedes.

Băuturile despre care se spune că ar fi „aur” pentru creier. Un medic specializat în longevitate susține că pot reduce riscul de demență

Latte cu turmeric

A treia băutură este ceaiul verde, cunoscut pentru proprietățile sale. Ceaiul verde este bogat în polifenoli și compuși antioxidanți.

„Cei care beau două sau mai multe cești pe zi au avut un risc cu 43% mai mic de demență. Aceste băuturi pot ajuta la reducerea inflamației, dar problema trebuie abordată de la rădăcină”, spune specialistul.

Băuturile despre care se spune că ar fi „aur” pentru creier. Un medic specializat în longevitate susține că pot reduce riscul de demență

Ceai verde

