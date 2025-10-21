Alimentele și băuturile care pot provoca CANCER. Medicii atrag atenția că sunt la fel de periculoase ca tutunul

Alimentele ultra-procesate, umplute cu aditivi, lipsite de nutrienți esențiali, sunt la fel de periculoase precum fumatul. Efectele asupra organismului pot fi grave.

Consumul excesiv de alimente procesate reprezintă un risc crescut de inflamație, boli de inimă și cancer, scrie BZI.

Ce alimente trebuie evitate sau consumate mai rar

Potrivit specialiștilor în nutriție, alimentele care pot cauza inflamații severe în organism, boli de inimă, cancer și diabet, sunt:

mezelurile;

gustările ambalate;

sucurile carbogazoase;

produsele fast-food.

Persoanele obeze, în aceeași situație ca fumătorii

Băuturile răcoritoare carbogazoase conțin mai deloc fruncte și mai mulți aditivi artificiali, conservanți, coloranț și ingrediente sintetice. Potrivit datelor colectate de la 9.254 de adulți americani din cadrul Anchetei Naționale de Sănătate și Nutriție, există legătură clară între consumul excesiv de alimente ultra-procesate și inflamarea organismului la nivel ridicat.

Participanți care consumau mai multe alimente ultra-procesate prezentau un nivel mult mai ridicat de proteină C-reactivă (hs-CRP), deci aveau un risc crescut să dezvolte boli de inimă.

Categoria cea mai expusă la boli de inimă

Astfel, adulții cu vârste cuprinse între 50 și 59 de ani aveau un risc cu 26% mai crescut să dezvolte inflamație decât tinerii de 18-29 de ani. Persoanele obeze prezentau un risc de până la 80% mai mare, în timp ce fumătorii activi sunt cu 17% mai expuși la inflamații decât nefumătorii.

„Aceste rezultate confirmă că alimentele ultra-procesate cresc semnificativ inflamația în organism, ceea ce duce la un risc mai mare de boli cardiovasculare”, a declarat dr. Allison H. Ferris, profesor la Universitatea Florida Atlantic.

Medicii nutriționiști recomandă limitarea consumului de alimente ultra-procesate. În schimb, trebuie să consume mai des produse proaspete, integrale, fără aditivi. În plus, trebuie să se hidrateze și să efectueze mișcare zilnic.

Sursa Foto: Shutterstock

