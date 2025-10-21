Prima pagină » Sănătate » Alimentele și băuturile care pot provoca CANCER. Medicii atrag atenția că sunt la fel de periculoase ca tutunul

Alimentele și băuturile care pot provoca CANCER. Medicii atrag atenția că sunt la fel de periculoase ca tutunul

21 oct. 2025, 22:13, Sănătate
Alimentele și băuturile care pot provoca CANCER. Medicii atrag atenția că sunt la fel de periculoase ca tutunul

Alimentele ultra-procesate, umplute cu aditivi, lipsite de nutrienți esențiali, sunt la fel de periculoase precum fumatul. Efectele asupra organismului pot fi grave. 

Consumul excesiv de alimente procesate reprezintă un risc crescut de inflamație, boli de inimă și cancer, scrie BZI.

Ce alimente trebuie evitate sau consumate mai rar

Potrivit specialiștilor în nutriție, alimentele care pot cauza inflamații severe în organism, boli de inimă, cancer și diabet, sunt:

  • mezelurile;
  • gustările ambalate;
  • sucurile carbogazoase;
  • produsele fast-food.
Consumate în exces, băuturile și dulciurile cauzează diabet, obezitate și boli cardiovasculare pe termen lung

Consumate în exces, băuturile și dulciurile cauzează diabet, obezitate și boli cardiovasculare pe termen lung

Persoanele obeze, în aceeași situație ca fumătorii

Băuturile răcoritoare carbogazoase conțin mai deloc fruncte și mai mulți aditivi artificiali, conservanți, coloranț și ingrediente sintetice. Potrivit datelor colectate de la 9.254 de adulți americani din cadrul Anchetei Naționale de Sănătate și Nutriție, există legătură clară între consumul excesiv de alimente ultra-procesate și inflamarea organismului la nivel ridicat.

Participanți care consumau mai multe alimente ultra-procesate prezentau un nivel mult mai ridicat de proteină C-reactivă (hs-CRP), deci aveau un risc crescut să dezvolte boli de inimă.

Categoria cea mai expusă la boli de inimă

Astfel, adulții cu vârste cuprinse între 50 și 59 de ani aveau un risc cu 26% mai crescut să dezvolte inflamație decât tinerii de 18-29 de ani. Persoanele obeze prezentau un risc de până la 80% mai mare, în timp ce fumătorii activi sunt cu 17% mai expuși la inflamații decât nefumătorii.

„Aceste rezultate confirmă că alimentele ultra-procesate cresc semnificativ inflamația în organism, ceea ce duce la un risc mai mare de boli cardiovasculare”, a declarat dr. Allison H. Ferris, profesor la Universitatea Florida Atlantic.

Medicii nutriționiști recomandă limitarea consumului de alimente ultra-procesate. În schimb, trebuie să consume mai des produse proaspete, integrale, fără aditivi. În plus, trebuie să se hidrateze și să efectueze mișcare zilnic.

Sursa Foto: Shutterstock

Autorul recomandă:

Citește și

GALERIE FOTO Ministrul Sănătății anunță PROGRESE în construcția Spitalului Regional de Urgență Craiova
18:57
Ministrul Sănătății anunță PROGRESE în construcția Spitalului Regional de Urgență Craiova
CONTROVERSĂ După ce a isterizat Europa în pandemie cu măști, „distanțare socială” și sterilizanți, UE se gândește să interzică dezinfectantul de mâini
16:49
După ce a isterizat Europa în pandemie cu măști, „distanțare socială” și sterilizanți, UE se gândește să interzică dezinfectantul de mâini
SĂNĂTATE Ministrul Sănătății: Istoricul medical al pacienților va putea fi accesat oricând şi oriunde
22:49
Ministrul Sănătății: Istoricul medical al pacienților va putea fi accesat oricând şi oriunde
SĂNĂTATE Rogobete a discutat cu vicepreşedintele Băncii Mondiale despre necesitatea construirii unui nou Spital de Arşi în Capitală
18:14, 18 Oct 2025
Rogobete a discutat cu vicepreşedintele Băncii Mondiale despre necesitatea construirii unui nou Spital de Arşi în Capitală
SĂNĂTATE Alexandru Rogobete anunță semnarea contractului pentru construcția Spitalului Regional de Urgență de la Iași
15:32, 18 Oct 2025
Alexandru Rogobete anunță semnarea contractului pentru construcția Spitalului Regional de Urgență de la Iași
SĂNĂTATE Sfaturi despre SLĂBIT de la Mihaela Bilic: „Nu este nevoie de cură de slăbire”
21:25, 17 Oct 2025
Sfaturi despre SLĂBIT de la Mihaela Bilic: „Nu este nevoie de cură de slăbire”
Mediafax
E oficial! Permis auto de la 17 ani, aprobat de Parlamentul European: care sunt regulile
Digi24
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după ce a intrat pe poarta închisorii. Cum l-au întâmpinat deținuții
Cancan.ro
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
O femeie îl acuză pe artistul Adrian Pleșca, alias „Artan”, că i-a hărțuit fiica de 18 ani la un eveniment. Organizator: „Mai face așa ceva”
Mediafax
Cea mai căutată meserie din UE: se caută oameni și se oferă până la 5.000 de euro pe lună
Click
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
„Mireasa lor e în palat, a noastră e în pământ”. Iranienii se revoltă după ce au văzut filmarea cu mireasa decoltată, fiică de demnitar
Digi24
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată raportul preliminar INSEMEX
Cancan.ro
Administratoarea blocului din Rahova, AUDIATĂ! Răsturnare de situație: cine și CÂND a oprit sigiliul gazului
Ce se întâmplă doctore
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
observatornews.ro
Imagini exclusive de la locul exploziei din Rahova. Descoperire majoră făcută de specialişti
StirileKanalD
Vladimir Putin, sfătuit să nu meargă la Budapesta. "Ar putea fi asasinat"
KanalD
FOTO Cum arată apartamentele în care s-au mutat deja primele familii afectate de explozia din Rahova
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Toyota Land Cruiser FJ, rivalul surpriză care vrea să detroneze Dacia Duster
Descopera.ro
Cum era hărțuită România de Rusia în anul 1916
Capital.ro
Parlamentul European schimbă regulile pentru permisele de conducere. Anunț oficial pentru toți șoferii din UE
Evz.ro
Doru Octavian Dumitru, la spital. Familia comediantului: Trece prin momente dificile de sănătate
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Veronica, un nou ATAC DUR la adresa lui Ahmed: "Ai ceva de rezolvat la psiholog, dar nu aici dragule". Concurentul din Casa Iubirii îi închide gura cu o replică neașteptată: "Am avut ceva, nu poți să zici că nu am avut că mă enervează". Ce a urmat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Imperiul Țarist, despre cerința României de a fi membru cu drepturi egale: „Ar produce o impresie penibilă asupra poporului rus”
DECIZIE După ce Miruță s-a plâns că nu poate face nimic, conducerea SALROM a fost demisă
22:56
După ce Miruță s-a plâns că nu poate face nimic, conducerea SALROM a fost demisă
BREAKING NEWS Fostul director CIA, John Brennan, „greul” care a declanșat povestea „interferenței ruse” în alegerile americane din 2016 împotriva lui Donald Trump, este dat pe mâna procurorilor. Ar fi mințit Congresul SUA! După Jim Comey, un alt mare inamic al lui Trump se prăbușește
22:38
Fostul director CIA, John Brennan, „greul” care a declanșat povestea „interferenței ruse” în alegerile americane din 2016 împotriva lui Donald Trump, este dat pe mâna procurorilor. Ar fi mințit Congresul SUA! După Jim Comey, un alt mare inamic al lui Trump se prăbușește
TRANSPORT După ce au fost interzise definitiv în Paris și Madrid, o altă mare capitală europeană spune ADIO trotinetelor electrice
22:36
După ce au fost interzise definitiv în Paris și Madrid, o altă mare capitală europeană spune ADIO trotinetelor electrice
ULTIMA ORĂ Grindeanu îi dă un ULTIMATUM lui Bolojan și îl amenință cu demisia
22:34
Grindeanu îi dă un ULTIMATUM lui Bolojan și îl amenință cu demisia
ACTUALITATE Victor Ponta: „Toată incompetența se acoperă cu narativul că ne apără de PUTIN”
22:30
Victor Ponta: „Toată incompetența se acoperă cu narativul că ne apără de PUTIN”