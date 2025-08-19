Bacterie periculoasă pentru organismul uman, depistată în apele Mării Negre. Medicii recomandă metode de precauție

Medicii atrag atenția despre existența unei bacterii în Marea Neagră. Numită Vibrio, bacteria se dezvoltă în apele calde, cu temperaturi de peste 20 de grade Celsius.

Potrivit Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, Marea Neagră, dar și Marea Baltică și Marea Nordului sunt zone cu risc. Microbul poate pătrunde în sânge dacă oamenii care intră în apă au leziuni sau tăieturi la nivelul pielii.

Bacteria Vibrio este extrem de periculoasă pentru copii. Oamenii se pot infecta cu această bacterie și prin consumarea fructelor de mare contaminate.

Odată ce bacteria pătrunde în sânge, în 80% din cazuri provoacă iritații la nivelul pielii sau gastroenterite.

Metode de precauție

Medicii îi îndeamnă pe turiști să poarte plasture dacă au leziuni pe piele. Fructele de mare trebuie să fie foarte bine gătite.

Specialiștii avertizează că riscul se va menține ridicat în anii următori din cauza încălzirii globale.

„În primul rând, sunt baterii care se dezvoltă la o temperatură ceva mai ridicată și la un anumit grad de salinitate. Iată, se vorbește despre apa de mare, dar în același timp putem vorbi despre apă sărată, care poate fi prezentă și în piscine în această perioadă de timp și în general în locuri unde se face baie în această perioadă de timp. Și atunci trebuie să fim foarte atenți, în special pentru cei mici, dar poate și pentru cei adulți, la controlul din punct de vedere medical, la controalele care se fac din punct de vedere bacteriologic în zonele în care mergem să facem baie. În același timp s-a subliniat posibilitatea transmiterii pe cale digestivă a unor astfel de infecții.În ceea ce privește fructele de mare sau pește insuficient preparat din punct de vedere termic, din nou spun, trebuie să ne bucurăm de vacanțe și de aceste mâncăruri care sigur sunt caracteristice sezonului cald, dar trebuie să fim mai atenți din punct de vedere al cum arată locația unde mâncăm, la cum arată mâncarea, la cum miroase mâncarea, adică să ne folosim propriile simțuri atunci când mergem să consumăm în locuri publice astfel de preparate de risc, cum sunt preparate din fructele de mare și pești, care eventual sunt insuficient preparate din punct de vedere termic și de aceea subliniez faptul să preferăm tipuri de mâncare în care să preferăm să fie bine preparate din punct de vedere termic, pentru că prepararea termică ne asigură pe noi, o dată în plus, cu o serie de agenți infecțioși, printre care se numără și această bacterie despre care vorbim, sunt distruse prin căldură”, a explicat Carmen Doroboț, medic primar specialist în boli infecțioase, pentru Digi24.

