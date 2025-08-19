Prima pagină » Sănătate » Bacterie periculoasă pentru organismul uman, depistată în apele Mării Negre. Medicii recomandă metode de precauție

Bacterie periculoasă pentru organismul uman, depistată în apele Mării Negre. Medicii recomandă metode de precauție

20 aug. 2025, 00:00, Sănătate
Bacterie periculoasă pentru organismul uman, depistată în apele Mării Negre. Medicii recomandă metode de precauție

Medicii atrag atenția despre existența unei bacterii în Marea Neagră. Numită Vibrio, bacteria se dezvoltă în apele calde, cu temperaturi de peste 20 de grade Celsius.

Potrivit Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, Marea Neagră, dar și Marea Baltică și Marea Nordului sunt zone cu risc. Microbul poate pătrunde în sânge dacă oamenii care intră în apă au leziuni sau tăieturi la nivelul pielii.

Bacteria Vibrio este extrem de periculoasă pentru copii. Oamenii se pot infecta cu această bacterie și prin consumarea fructelor de mare contaminate.

Odată ce bacteria pătrunde în sânge, în 80% din cazuri provoacă iritații la nivelul pielii sau gastroenterite.

Metode de precauție

Medicii îi îndeamnă pe turiști să poarte plasture dacă au leziuni pe piele. Fructele de mare trebuie să fie foarte bine gătite.

Specialiștii avertizează că riscul se va menține ridicat în anii următori din cauza încălzirii globale.

„În primul rând, sunt baterii care se dezvoltă la o temperatură ceva mai ridicată și la un anumit grad de salinitate. Iată, se vorbește despre apa de mare, dar în același timp putem vorbi despre apă sărată, care poate fi prezentă și în piscine în această perioadă de timp și în general în locuri unde se face baie în această perioadă de timp. Și atunci trebuie să fim foarte atenți, în special pentru cei mici, dar poate și pentru cei adulți, la controlul din punct de vedere medical, la controalele care se fac din punct de vedere bacteriologic în zonele în care mergem să facem baie. În același timp s-a subliniat posibilitatea transmiterii pe cale digestivă a unor astfel de infecții.În ceea ce privește fructele de mare sau pește insuficient preparat din punct de vedere termic, din nou spun, trebuie să ne bucurăm de vacanțe și de aceste mâncăruri care sigur sunt caracteristice sezonului cald, dar trebuie să fim mai atenți din punct de vedere al cum arată locația unde mâncăm, la cum arată mâncarea, la cum miroase mâncarea, adică să ne folosim propriile simțuri atunci când mergem să consumăm în locuri publice astfel de preparate de risc, cum sunt preparate din fructele de mare și pești, care eventual sunt insuficient preparate din punct de vedere termic și de aceea subliniez faptul să preferăm tipuri de mâncare în care să preferăm să fie bine preparate din punct de vedere termic, pentru că prepararea termică ne asigură pe noi, o dată în plus, cu o serie de agenți infecțioși, printre care se numără și această bacterie despre care vorbim, sunt distruse prin căldură”,  a explicat Carmen Doroboț, medic primar specialist în boli infecțioase, pentru Digi24.

Sursa Foto: Shutterstock

Autorul recomandă: Nou PERICOL în Marea Neagră. După îngrijorările privind o eventuală apariție a holerei, o altă problemă a fost identificată în apa mării

Citește și

SĂNĂTATE BOMBELE de la raft: Ce conțin băuturile răcoritoare și ce efecte pot avea asupra sănătății noastre
20:22
BOMBELE de la raft: Ce conțin băuturile răcoritoare și ce efecte pot avea asupra sănătății noastre
SĂNĂTATE Pisicile suferă de DEMENȚĂ la fel ca oamenii. Descoperirea ar putea oferi speranțe pentru tratamente noi împotriva bolii Alzheimer
10:32, 18 Aug 2025
Pisicile suferă de DEMENȚĂ la fel ca oamenii. Descoperirea ar putea oferi speranțe pentru tratamente noi împotriva bolii Alzheimer
SĂNĂTATE Secretul longevității mediteraneene: dieta CRETANĂ. Care sunt beneficiile și ce alimente recomandă specialiștii
14:42, 17 Aug 2025
Secretul longevității mediteraneene: dieta CRETANĂ. Care sunt beneficiile și ce alimente recomandă specialiștii
SĂNĂTATE Formular ONLINE pentru raportarea pacienților trimiși către cabinete private! Ministrul Sănătății: „Fiecare caz va fi verificat și sancționat”
11:50, 17 Aug 2025
Formular ONLINE pentru raportarea pacienților trimiși către cabinete private! Ministrul Sănătății: „Fiecare caz va fi verificat și sancționat”
SĂNĂTATE Mihaela Bilic atrage atenția asupra laptelui VEGETAL și dezvăluie ce consecințe poate avea eliminarea laptelui de vacă din alimentație
19:41, 16 Aug 2025
Mihaela Bilic atrage atenția asupra laptelui VEGETAL și dezvăluie ce consecințe poate avea eliminarea laptelui de vacă din alimentație
SĂNĂTATE Ministrul Sănătății nu vrea ca România să mai aștepte 35 de ani: „Dezvoltăm ambulatoriile de specialitate, 120 de milioane € din fonduri europene”
15:45, 16 Aug 2025
Ministrul Sănătății nu vrea ca România să mai aștepte 35 de ani: „Dezvoltăm ambulatoriile de specialitate, 120 de milioane € din fonduri europene”
Mediafax
Casa Albă ia în calcul o locație controversată pentru negocierile Zelenski, Putin și Trump, unde Rusia și SUA au încălcat anterior un pact semnat
Digi24
Cabana Babele a fost scoasă la vânzare. Cât costă clădirea din inima Bucegilor
Cancan.ro
Doliu în lumea sportului! Fotbalistul a fost găsit MORT în casă
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Rusia ironizează liderii europeni: „Coaliția războinică l-a lingușit pe Trump. Întrebarea e ce cântă Zelenski acasă despre teritorii”
Mediafax
Vladimir Putin ar fi de acord cu o întâlnire cu Volodimir Zelenski, afirmă Casa Albă
Click
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Grecii sunt foarte supărați că românii vin la ei în țară și le cumpără casele. Ce înseamnă asta pentru ei
Digi24
Ce se va întâmpla cu Putin dacă ar merge la o conferință de pace în Elveția. Anunțul șefului diplomației de la Berna
Cancan.ro
BREAKING NEWS. Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de protecție împotriva unui bărbat care îi terorizează!
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de ea? Cum arată acum Cristina Rus, după retragerea din showbiz! Are 43 de ani și e de nerecunoscut
observatornews.ro
Doi tineri au sărit îmbrățișați în fața unui TIR, pe autostradă. Polițiștii nu îi pot identifica
StirileKanalD
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
KanalD
Un bărbat a murit după ce a căzut din trenul Iași-Timișoara. Acesta a fost găsit după două zile
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Programul Rabla va fi oficial relansat! Cine îl poate accesa și ce buget va fi alocat?
Descopera.ro
Orașul pierdut al mayașilor a fost REGĂSIT
Capital.ro
Regulă obligatorie la gunoi. Românii riscă 15.000 de lei amendă. E complet ilegal. Ai nevoie de firmă autorizată
Evz.ro
Proiect lege. Guvernul Bolojan vrea să interzică cumulul pensiei cu salariul la stat. Ce se schimbă, cine ar putea fi exceptat și ce ai de făcut
A1
Imaginile incendiare cu Delia într-un costum de baie minuscul: „Mâna sus care dați zoom”. Fanii au crezut că sunt „scăpate” pe internet
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Mihai Brotac, un tânăr de 24 de ani a murit înecat, după ce a alunecat și a fost luat de curenți
RadioImpuls
Dorobanțu, lovitură sub centură! Concurentul din ”Casa Iubirii” rupe tăcerea și îl provoacă pe Danciu: ”Explică-mi și mie...” Reacția uluitoare a colegului său: „Tu te mândrești că ai făcut fetele să plângă?”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mergem la femei, gata, am hotărât!
Descopera.ro
Va fi sau nu arestat Vladimir Putin dacă va participa la o conferință de pace în Elveția?
EXTERNE Trump dezvăluie motivul pentru care vrea să se implice în negocierile de pace: Am bilet asigurat spre RAI dacă opresc războiul din Ucraina
00:04
Trump dezvăluie motivul pentru care vrea să se implice în negocierile de pace: Am bilet asigurat spre RAI dacă opresc războiul din Ucraina
POLITICĂ Voineag, DNA, anunță că dosarul „panourilor cu Ciucă” din campania electorală, FINALIZAT în toamnă
23:48
Voineag, DNA, anunță că dosarul „panourilor cu Ciucă” din campania electorală, FINALIZAT în toamnă
EXTERNE Donald Trump l-a SUNAT pe Viktor Orban, să-l întrebe de ce se opune aderării Ucrainei la UE, dar rămâne ferm: „Nu oferă nicio garanţie de securitate”
23:40
Donald Trump l-a SUNAT pe Viktor Orban, să-l întrebe de ce se opune aderării Ucrainei la UE, dar rămâne ferm: „Nu oferă nicio garanţie de securitate”
MARIUS TUCĂ SHOW Adrian Severin: „Războiul din Ucraina a împins Rusia spre ASIA. Asta nu le convine nici Statelor Unite, nici Rusiei”
23:30
Adrian Severin: „Războiul din Ucraina a împins Rusia spre ASIA. Asta nu le convine nici Statelor Unite, nici Rusiei”
JUSTIȚIE Procurorul șef al DNA: Din 36 de miniștri din toată istoria DNA-ului, doar 14 au fost condamnați, condamnări definitive
23:16
Procurorul șef al DNA: Din 36 de miniștri din toată istoria DNA-ului, doar 14 au fost condamnați, condamnări definitive
BIOLOGIE Fosile VECHI de 2,65 milioane de ani din Etiopia provin de la două specii necunoscute de australopiteci și hominizi, au stabilit cercetătorii
23:13
Fosile VECHI de 2,65 milioane de ani din Etiopia provin de la două specii necunoscute de australopiteci și hominizi, au stabilit cercetătorii