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Alexandru Rogobete respinge măsurile lui Bolojan: Asta nu este reformă. Nu poți cere mai multă muncă, mai multă responsabilitate și performanță, dar să răspunzi cu venituri și mai mici

Alexandru Rogobete respinge măsurile lui Bolojan: Asta nu este reformă. Nu poți cere mai multă muncă, mai multă responsabilitate și performanță, dar să răspunzi cu venituri și mai mici
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Alexandru Rogobete critică măsurile premierului interimar Ilie Bolojan și susține că acesta le solicită medicilor mai multă performanță și responsabilitate, dar cu venituri mai mici. „Asta nu este reformă”, a transmis Rogobete, într-un mesaj publicat pe Facebook.

„Un medic dintr-un spital universitar vede zilnic cazuri complexe, intră în blocul operator, lucrează în terapie intensivă, gestionează urgențe și face gărzi peste gărzi. Iar în «oferta de nerefuzat», venitul lui poate scădea cu aproximativ 2.000–2.200 de lei”, explică Alexandru Rogobete, care subliniază vehement că „reformele” propuse de Bolojan nu îmbunătățesc situația sistemului de sănătate, ci, din contră, o înrăutățesc.

„Și aici este absurdul: noua variantă nu repară problema. O agravează. Este mai rea pentru personalul medical decât proiectul inițial!”

Rogobete, nemulțumit de tăierile din sănătate

Deputatul PSD consideră că propunerile lui Bolojan sunt absurde și aduc prejudicii medicilor și, indirect, întregului sistem medical.

„Asta nu este reformă. Nu poți cere mai multă muncă, mai multă responsabilitate și performanță, dar să răspunzi cu venituri și mai mici. STOP. Din sănătate nu se taie!”

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