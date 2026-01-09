Prima pagină » Sănătate » Cancerul din mezeluri. Care sunt consevanții asociați cu afecțiunile oncologice, conform cercetătorilor francezi

09 ian. 2026, 18:56, Sănătate
Şase tipuri de conservanţi folosiţi în mod obişnuit pentru a prelungi durata de valabilitate a alimentelor au fost asociaţi cu cancerul de prostată, de sân sau de colon. Nitritul de sodiu, nitratul de potasiu, sorbații, metabisulfitul de potasiu, acetații și acidul acetic sunt folosite în special în mezeluri, brânzeturi sau produse de patiserie.

Cercetătorii francezi au descoperit şi alte 12 tipuri de aditivi în băuturile carbogazoase, în carnea procesată şi în diferite tipuri de brânzeturi care pot provoca diabet de tip 2. Informaţiile au fost publicate la finalul unui studiu început în Franţa 2009, care a comparat date de la peste 170.000 de oameni.

Din nefericire, românii sunt campioni la consumul de mezeluri. Datele Institutului Național de Statistică arată o creștere a consumului cu aproape 100 de grame de mezeluri lunar, de persoană, față de 2024. Astfel, în final ajungem la aproape 1 kilogram și 200 de grame de mezeluri.

