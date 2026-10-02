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Speranța de viață la nivel global revine la nivelul de dinaintea pandemiei. Care sunt acum principalii factori de deces

Speranța de viață la nivel global revine la nivelul de dinaintea pandemiei. Care sunt acum principalii factori de deces
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Speranța de viață la nivel global a revenit la nivelul de dinaintea pandemiei de coronavirus din 2020. Însă, perspectiva este în continuare sumbră potrivit unui raport al Organizației Mondiale a Sănătății.

Cu toate că recuperarea este lentă, decesele premature cauzate de bolile și afecțiunile pe termen lung încă  persistă la nivel global. Există și vești bune.

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Speranța de viață după COVID-19: a revenit la 73,4 ani

Speranța de viață la nivel global era de 73,3 ani în 2023. În 2019, înainte de pandemie, era de 73,4 ani, susține OMS în raportul anual privind Estimările privind Sănătatea la nivel mondial.

În 2021, când criza pandemică a atins punctul culminant și numărul deceselor raportate oficial a crescut la aproape 7 milioane, speranța de viață a scăzut la un nivel dramatic de 71,5 ani.

Alain Labrique, șeful departamentului de date al OMS, a spus că în ultimii ani s-au înregistrat totuși progrese.

„Să trăiești mai mult este una dintre cele mai mărețe realizări în domeniul sănătății publice. Următoarea provocare este să ne asigurăm că anii suplimentari să fie trăiți cu sănătate optimă, în timp ce sistemele medicale trebuie să se adapteze la nevoile populației în schimbare”. 

Sursă foto: Shutterstock

Speranța de viață sănătoasă a revenit mai lent: 62,8 ani

Agenția ONU a precizat că speranța de viață sănătoasă și-a revenit mai lent după pandemie, situându-se la 62,8 ani în 2023 – cu 0,4 ani sub nivelul din 2019.

Speranța de viață reprezintă numărul total de ani pe care se estimează că îi va trăi o persoană, în timp ce speranța de viață în stare bună de sănătate reprezintă numărul de ani trăiți  fără boli grave sau dizabilități.

Care este principala cauză a deceselor la nivel mondial

Potrivit OMS, din cele 61 de milioane de decese raportate la nivel global în 2023, numai primele 10 cauze principale au fost responsabile pentru mai mult de jumătate în 2023.

33 de milioane (74%) de decesele premature au fost cauzate la nivel global de boli netransmisibile, cu o creștere de la 58% în 2000. Potrivit estimărilor, cel mai mare ucigaș al omenirii în 2023 a fost cardiopatia ischemică, responsabilă pentru 16% din decese.

Numărul deceselor cauzate de cardiopatie a crescut de la 3 milioane în 2000 la 9,5 milioane în 2023. Accidentul vascular cerebral a fost pe locul 2, iar pe locul 3 s-a situat boala pulmonară obstructivă cronică.Pe locul 4 s-au situat infecțiile respiratorii inferioare.

O veste bună: Numărul deceselor cauzate de HIV și SIDA sunt în scădere

Boala Alzheimer și alte forme de demență s-au clasat pe locul 5, ucigând 2,1 milioane de oameni.Pe locul 7 s-au situat HIV și SIDA, cândva considerate bolile incurabile ale secolului 20.

Numărul deceselor cauzate de bolile transmisibile sexual a scăzut cu 62% în raport cu anul 2000, mulțumită tratamentelor.

COVID-19 a ieșit din top 10

COVID-19 a ieșit din clasamentul primelor 10 cauze principale de deces pentru prima dată de la declanșarea pandemiei.

Numărul deceselor atribuite coronavirusului a scăzut la 900.000, devenind a 14-a cauză principală de deces la nivel global, susține raportul OMS citat de France24.

Sursa Foto: Shutterstock/Envato

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