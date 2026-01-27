Prima pagină » Actualitate » Tudor Ionescu, despre lupta cu depresia. ”E nasol să fii depresiv, nici nu pot cuprinde în vorbe cam cât de nasol și de serios este”

27 ian. 2026, 13:30, Actualitate
Tudor Ionescu, în vârstă de 46 de ani, a vorbit despre lupta cu depresia. ”E nasol să fii depresiv, nici nu pot cuprinde în vorbe cam cât de nasol și de serios este”, a declarat artistul.

Tudor Ionescu, cunoscut publicului larg drept solistul Fly Project, s-a născut pe 3 noiembrie 1979 la Brașov. În 2005, Tudor Ionescu a fondat trupa Fly Project. A debutat cu piesa „Raisa”, care a urcat rapid în topurile muzicale din România.

Pe plan personal, Tudor Ionescu este căsătorit cu Ana, designer de interior și decorator, alături de care a participat într-unul dintre sezoanele show-ului ”Power Couple”. Cei doi formează un cuplu de peste 19 ani și au împreună o fetiță.

Tudor Ionescu s-a luptat cu depresia. Despre cât de greu i-a fost și cum a reușit să o învingă a dat detalii artistul pentru revista Viva.

Tudor Ionescu, despre lupta cu depresia. ”Prima dată am confundat-o cu epuizarea fizică și mentală, cu un burnout, apoi am realizat că este mai mult de atât”

”După niște ani cu o depresie care s-a tot agravat, am ajuns la concluzia că nu e o rușine în a recunoaște problemele și a căuta ajutor specializat. E nasol să fii depresiv, nici nu pot cuprinde în vorbe cam cât de nasol și de serios este, prima dată am confundat-o cu epuizarea fizică și mentală, cu un burnout, apoi am realizat că este mai mult de atât. Dar am avut noroc să mă îndrept către cine trebuie ca ajutor specializat, să am familia, prietenii și echipa mea alături de mine, iar asta m-a ajutat mult”, a mărturisit Tudor Ionescu.

”Perioada aceea a fost complicată, pentru că a fost în timpul pandemiei, am slăbit foarte mult, mult mai mult decât mi-aș fi dorit, îmi era greu să îmi respect programul, task-urile zilnice, dar e un exemplu că se poate, chiar dacă e greu, să mergi mai departe și să ai suportul necesar în a reveni pe drumul tău.

Acum sunt bine, sunt bine de niște ani, după ce cred eu că am găsit un echilibru (nu perfect, că nu există așa ceva), dar îmi dau timp și mie când simt că am nevoie de o pauză și de telefonul pus pe „do not disturb”. Nu putem să fim mereu în priză și să avem pretenția ca mental să fim mereu bine; când fizicul obosește, scade imunitatea, se îmbolnăvește, se întâmplă asta și la nivel de creier, are nevoie de pauză, de odihnă, de atenție”, a adăugat artistul.

