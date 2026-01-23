Prima pagină » Sănătate » „Leacuri băbești” recomandate de medicii specialiști. Ce variante propun gastroenterologii pentru arsurile de stomac

„Leacuri băbești” recomandate de medicii specialiști. Ce variante propun gastroenterologii pentru arsurile de stomac

23 ian. 2026, 17:24, Sănătate
Foto Ilustrativ

Așa-zisele leacuri bătrânești nu trebuie disprețuite, folosite ca paleative sau chiar înlocuitoare pentru medicamentele alopate, post rezolva situații se sănătate de moment. Dr. Claudia Marin, medic primar de familie și specialist în gastroenterologie recomandă remedii naturiste, bazate pe ceaiuri din plante, care pot fi folosite fără probleme acasă. De altfel, plantele, extractele animale sau minerale stau la baza tuturor medicamentelor sintetice.

Arsurile de stomac, cunoscute și sub denumirea de pirozis, sunt cauzate de refluxul de acid gastric în esofag, iritând mucoasa. Acestea pot fi declanșate de alimente grase, picante, cafea, alcool, fumat, stres, obezitate, hernii sau anumite medicamente. În situația de arsuri la stomac pot fi folosite anumite remedii naturale, multe fiind cunoscute ca leacuri bătrânești, dar dacă simptomele sunt foarte grave este indicată consultația unui medic specialist, preia BZI.

Leacuri bătrânești pentru arsuri la stomac

În cazul aparițiilor arsurilor de stomac, Dr. Claudia Marin recomandă hidratarea cu ceaiuri. În seria de leacuri bătrtrânești sunt încadrate ceaiurile de ghimbir, mentă, busuioc, de fenicul, rădăcină de lemn dulce, dar și cel de turmeric.

Prin consumul de ceai de ghimbir, iritația gastrointestinală se ameliorează datorită compușilor fenolici din ghimbir. Acești compuți din ghimbir au proprietatea de a stimula producția bilei și suprimă contracțiile gastrice, în măsura în care alimentele și fluidele se mișcă prin tractul digestiv.

În ceea ce privește menta, aceasta este cunoscută pentru ameliorarea arsurilor stomacale, dar și a altor disconforturi digestive, precum balonarea și indigestia. Prin consumul ceaiului de mentă, sistemul digestiv se relaxează și poate ușura arsurile stomacale. Acesta are și un efect antispasmodic asupra sistemului digestiv, fiind folosit și pentru calmarea crampelor de la nivelul stomacului.
Busuiocul este un antiseptic intestinal natural, fiind cunoscut pentru nivelul de absorbție a gazeșor din stomac. Ceaiul de busuioc stimulează digestia datorită uleiului volatil și este recomandat pentru eficiența asupra calmării arsurilor de stomac.

Ceaiuri care sunt recomandate pentru calmarea arsurilor

Ceaiul de fenicul are numeroase proprietăți, iar printre cele mai cunoscute sunt cele de reducere a refluxului gastric, fiind un tratament recomandat pentru cei care se confruntă cu această problemă. Deoarece este bogat în fibre, acest ceai ajută la reducerea excesului de gaze și ajută la ameliorarea disconfortului care este cauzat de refluxul de acid.  Acesta hrănește sistemul sistemul digestiv, iar prin acest lucru se reduce riscul apariției refluxului acid.

Un alt leac bătrânesc eficient pentru reducerea arsurilor de la nivelul stomacului este ceaiul de rădăcină de lemn dulce. Acesta poate crea o peliculă pe mucoasa stomacului și ajută la calmarea disconfortului gastric, dar și la controlarea acidității. Totodată, ceaiul de rădăcină de lemn dulce ajută și la reducerea inflamației și are potențial de a relaxa mușchii contractați.

Turmericul, un condiment galben-portocaliu obținut din rădăcina uscată și uscată a plantei Curcuma Longa, este folosit și în ameliorarea arsurilor stomacale, nu doar în preparatele din bucătăria asiatică. Ceaiul obținut din turmeric este cunoscut pentru proprietățile vindecatoare. Acesta este bogat în antioxidanți și are proprietăți antivirale și antifungice. Acest ceai poate ajuta la refluxul acid, ameliorând astfel arsurile care au loc la nivelul stomacului.

Prin urmare, ceaiul de ghimbir, cel de mentă, busuioc, rădăcină de lemn dulce și ce le turmeric, fac larte din seria de leacuri bătrânești pentru arsuri de stomac.

Recomandarea video

Citește și

UTILE Psiholog.  Cum să te „păcălești” să bei mai multă apă iarna. Care sunt beneficiile pe vreme rece
15:22, 21 Jan 2026
Psiholog.  Cum să te „păcălești” să bei mai multă apă iarna. Care sunt beneficiile pe vreme rece
ACTUALITATE Sfaturile neurologilor pentru tratarea durerilor de cap. Ce ajută în cazul migrenelor, medicamentele, suplimentele alimentare, o cola sau un piercing?
16:28, 20 Jan 2026
Sfaturile neurologilor pentru tratarea durerilor de cap. Ce ajută în cazul migrenelor, medicamentele, suplimentele alimentare, o cola sau un piercing?
SĂNĂTATE Finlanda a aflat secretul: legătura surprinzătoare dintre copii și viteza de îmbătrânire
05:30, 19 Jan 2026
Finlanda a aflat secretul: legătura surprinzătoare dintre copii și viteza de îmbătrânire
ȘTIINȚĂ Alarmă în laboratoarele din SUA: ce boală a învățat să „păcălească” tratamentele cu un singur medicament
05:10, 19 Jan 2026
Alarmă în laboratoarele din SUA: ce boală a învățat să „păcălească” tratamentele cu un singur medicament
SĂNĂTATE Unul din zece europeni are tatuaje, dar ce a pățit acest bărbat i-a lăsat pe medici fără cuvinte. Cazul surprinzător din presa finlandeză
17:44, 18 Jan 2026
Unul din zece europeni are tatuaje, dar ce a pățit acest bărbat i-a lăsat pe medici fără cuvinte. Cazul surprinzător din presa finlandeză
SĂNĂTATE Secretul ascuns în celulele inimii: ce au descoperit cercetătorii estonieni și cum ar putea schimba tot ce știm despre bolile cardiace
15:11, 18 Jan 2026
Secretul ascuns în celulele inimii: ce au descoperit cercetătorii estonieni și cum ar putea schimba tot ce știm despre bolile cardiace
Mediafax
Meteorologii anunță vreme mai caldă în luna februarie
Digi24
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
Cancan.ro
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă
Prosport.ro
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Adevarul
Un martor povestește cum a ajuns implicat în oribila crimă de la Cenei, motivată de invidie: borseta care l-a incriminat
Mediafax
Cele mai sigure companii aeriene cu care să zbori în 2026
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”
Cancan.ro
Filmul uciderii lui Alin din Cenei, pus cap la cap de polițiști. De ce a așteptat criminalul de 13 ani o lună înainte de săvârșirea faptei
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis, în 2026, în funcție de drumul pe care circuli
Descopera.ro
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Spațiul nu este deloc așa cum ne-am imaginat până acum, susține o teorie bizară
SPORT Proiect privind incluziunea în baschet! Obiectivul: sprijinirea jucătorilor în scaun rulant
17:43
Proiect privind incluziunea în baschet! Obiectivul: sprijinirea jucătorilor în scaun rulant
NEWS ALERT Comisia Europeană trimite 447 de generatoare de urgență, în valoare de 3,7 milioane euro Ucrainei, din rezervele strategice rescEU
17:29
Comisia Europeană trimite 447 de generatoare de urgență, în valoare de 3,7 milioane euro Ucrainei, din rezervele strategice rescEU
SCANDAL Anna Paulina Luna, congressmană SUA, ironizează reacțiile de la București după ce George Simion a tăiat tortul în formă de Groenlanda: „Trebuie să vă relaxați”
17:26
Anna Paulina Luna, congressmană SUA, ironizează reacțiile de la București după ce George Simion a tăiat tortul în formă de Groenlanda: „Trebuie să vă relaxați”
CONTROVERSĂ Situație ciudată în Marea Britanie. Mașinile Tesla, amendate că nu vor “să toarne” la poliția britanică
17:25
Situație ciudată în Marea Britanie. Mașinile Tesla, amendate că nu vor “să toarne” la poliția britanică
ACTUALITATE Bansko, Bulgaria, cea mai accesibilă stațiune de schi din Europa. Prețuri incredibile față de Poiana Brașov
16:54
Bansko, Bulgaria, cea mai accesibilă stațiune de schi din Europa. Prețuri incredibile față de Poiana Brașov
FLASH NEWS Scandal între Trump și premierul Canadei: Președintele SUA îi retrage invitația la Consiliul Păcii, după disputa la Davos. Ce replici „acide“ au schimbat
16:37
Scandal între Trump și premierul Canadei: Președintele SUA îi retrage invitația la Consiliul Păcii, după disputa la Davos. Ce replici „acide“ au schimbat

Cele mai noi

Trimite acest link pe