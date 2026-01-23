„Leacuri băbești” recomandate de medicii specialiști. Ce variante propun gastroenterologii pentru arsurile de stomac

Așa-zisele leacuri bătrânești nu trebuie disprețuite, folosite ca paleative sau chiar înlocuitoare pentru medicamentele alopate, post rezolva situații se sănătate de moment. Dr. Claudia Marin, medic primar de familie și specialist în gastroenterologie recomandă remedii naturiste, bazate pe ceaiuri din plante, care pot fi folosite fără probleme acasă. De altfel, plantele, extractele animale sau minerale stau la baza tuturor medicamentelor sintetice.

Arsurile de stomac, cunoscute și sub denumirea de pirozis, sunt cauzate de refluxul de acid gastric în esofag, iritând mucoasa. Acestea pot fi declanșate de alimente grase, picante, cafea, alcool, fumat, stres, obezitate, hernii sau anumite medicamente. În situația de arsuri la stomac pot fi folosite anumite remedii naturale, multe fiind cunoscute ca leacuri bătrânești, dar dacă simptomele sunt foarte grave este indicată consultația unui medic specialist, preia BZI.

Leacuri bătrânești pentru arsuri la stomac

În cazul aparițiilor arsurilor de stomac, Dr. Claudia Marin recomandă hidratarea cu ceaiuri. În seria de leacuri bătrtrânești sunt încadrate ceaiurile de ghimbir, mentă, busuioc, de fenicul, rădăcină de lemn dulce, dar și cel de turmeric.

Prin consumul de ceai de ghimbir, iritația gastrointestinală se ameliorează datorită compușilor fenolici din ghimbir. Acești compuți din ghimbir au proprietatea de a stimula producția bilei și suprimă contracțiile gastrice, în măsura în care alimentele și fluidele se mișcă prin tractul digestiv. În ceea ce privește menta, aceasta este cunoscută pentru ameliorarea arsurilor stomacale, dar și a altor disconforturi digestive, precum balonarea și indigestia. Prin consumul ceaiului de mentă, sistemul digestiv se relaxează și poate ușura arsurile stomacale. Acesta are și un efect antispasmodic asupra sistemului digestiv, fiind folosit și pentru calmarea crampelor de la nivelul stomacului. Busuiocul este un antiseptic intestinal natural, fiind cunoscut pentru nivelul de absorbție a gazeșor din stomac. Ceaiul de busuioc stimulează digestia datorită uleiului volatil și este recomandat pentru eficiența asupra calmării arsurilor de stomac.