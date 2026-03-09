Un reputat medic diabetolog îi avertizează pe români. Ce obicei considerat sănătos poate ridica glicemia la 300

O dietă promovată intens pe Internet îi aduce pe tot mai mulți oameni cu diabet direct la medic, având valori foarte mari ale glicemiei. Specialiștii în boli metabolice avertizează, însă, că unele obiceiuri considerate „naturale” sau „detoxifiante” pot avea efecte neașteptate asupra nivelului zahărului din sânge.

Un exemplu frecvent este consumul zilnic de suc de sfeclă și morcov. Această băutură este prezentată de mulți drept benefică și chiar utilă în controlul diabetului. Dar, realitatea este diferită, spun medicii.

Sucul de sfeclă, risc pentru persoanele cu diabet

Potrivit csid.ro, persoanele care suferă de diabet trebuie să își monitorizeze constant glicemia și să acorde o atenție deosebită stilului de viață. Un rol esențial în menținerea sub control a valorilor glicemice îl au activitatea fizică, hidratarea, administrarea corectă a tratamentului și, mai ales, alimentația.

Alina Onofricescu, medic specialist în diabet, nutriție și boli metabolice, atrage atenția asupra unui mit tot mai răspândit: ideea că sucul de sfeclă și morcov ar ajuta la reglarea glicemiei.

„În ultima perioadă îmi vin pacienți cu diabet, atât din mediul rural, cât și din oraș, cu glicemii mult mai mari decât de obicei. Când îi întreb ce au schimbat în alimentație, răspunsul este adesea același: «Țin dietă, beau suc de sfeclă și morcov»”, spune medicul. Potrivit ei, această băutură nu este un remediu pentru diabet, ci, dimpotrivă, reprezintă o sursă importantă de carbohidrați care determină creșteri rapide ale glicemiei.

Explicația ține de modul în care sunt consumate aceste legume. Atunci când sfecla și morcovii sunt transformați în suc, o mare parte dintre fibre se pierd. Iar fibrele au tocmai rolul de a încetini absorbția zaharurilor în organism, absența lor făcând ca lichidul rezultat să fie absorbit mult mai repede.

„Când storci legumele, scoți mare parte din fibre, iar în pahar rămâne un lichid care se absoarbe foarte repede. Glicemia poate crește exact în momentul în care tu crezi că mănânci sănătos”, explică medicul.

Legumele sunt sănătoase, dar nu sub formă de suc

Mai departe, medicul Alina Onofricescu subliniază că sfecla și morcovii nu sunt alimente de care să ne ferim. Dar, trebuie consumate ca legume întregi, în porții moderate și în cadrul unei mese echilibrate. Problemele apar doar dacă aceste legume sunt transformate în suc, care este băut zilnic, mai ales pe stomacul gol și în cantități mari.

„Sfecla și morcovul în farfurie, în porție normală – da. În pahar, pe stomacul gol, zilnic, ca dietă – nu. Mai ales când vorbim despre pahare de 300–500 de mililitri băute ca apă. Acolo nu mai vorbim de legume, ci de zahăr rapid, chiar dacă este «natural»”, avertizează medicul diabetolog.

În astfel de situații, unii pacienți ajung să înregistreze valori ale glicemiei de 200–300 mg/dl, fără să își explice cauza.

„Dacă ai diabet și bei sucul acesta pentru «detox», iar apoi te miri că glicemia ajunge la 200–300 mg/dl, problema nu este că diabetul s-a agravat peste noapte, ci că acel pahar conține o cantitate mare de carbohidrați rapizi”, spune medicul.

Pe lângă creșterile rapide ale glicemiei, consumul frecvent de suc de sfeclă în cantități mari ar putea favoriza apariția sau agravarea ficatului gras non-alcoolic. Specialiștii recomandă pacienților cu diabet să discute orice modificare a dietei cu medicul care le monitorizează boala și să evite curele „miraculoase”.

