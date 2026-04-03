Sănătate » Moarte fulgerătoare la 36 de ani. A făcut infarct, dar nu a mers la doctor imediat. Semnal de alarmă tras de cardiologi

Un bărbat de doar 36 de ani și-a pierdut viața la scurt timp după ce ajunsese la spital pentru investigații cardiace. Acesta suferise un infarct cu două zile înainte să meargă la medic, însă a fost convins că nu este niciun pericol pentru vârsta lui, conform Ziarul De Iași.

A ajuns târziu la medic, iar consecințele au fost fatale

Bărbatul s-a prezentat la spital după aproximativ două zile de la debutul simptomelor. Medicii i-au făcut investigații, inclusiv electrocardiogramă și coronarografie, însă organismul nu a mai rezistat. A suferit un infarct miocardic care i-a fost fatal la câteva ore după evaluare.

Cazul nu este unul izolat, avertizează Ovidiu Mitu, medicul cardiolog care s-a ocupat de pacient. El observă o tendință clară: tot mai mulți tineri ajung la infarct în jurul vârstei de 30 de ani.

Îngrijorare în lumea medicală. Tot mai mulți tineri, chiar și de 20 de ani, fac infarct. Care sunt motivele

Stilul de viață, principalul vinovat

Deși nu domină statisticile, pacienții tineri cu probleme cardiovasculare sunt din ce în ce mai numeroși. În cazul bărbatului de 36 de ani, acesta nu știa că suferă de o afecțiune cardiacă, însă avea semnale de alarmă ignorate: tensiune arterială crescută, început de obezitate și fumat.

„Majoritatea pacienților tineri cu infarct sunt fumători și asta vă spun din experiență, din ceea ce vedem noi în spital, majoritatea sunt fumători, mulți sunt cu suprapondere sau obezi, iar, din păcate, vârsta la care diabetul zaharat tinde să apară este din ce în ce mai mică. Aceștia sunt principalii factori de risc cardiovascular care, din păcate, contribuie la apariția infarctului miocardic la vârstă tânără”, a declarat medicul cardiolog.

La acești factori se adaugă și istoricul familial. Dacă în familie au existat cazuri de infarct sau alte evenimente cardiace la vârste mici, riscul crește semnificativ.

Analiza ignorată care poate face diferența

Prevenția rămâne esențială, insistă medicii. Controalele regulate și analizele de bază pot identifica din timp riscurile.

Un indicator tot mai important este lipoproteina A, o analiză care poate scoate la iveală predispoziții ascunse.

„Să-și facă un bilanț al analizelor, să vadă un profil lipidic, să verifice glicemia. Se pune mult accent, în ultimii ani, pe dozarea unei analize numite lipoproteina A, iar în cazul în care aceasta este crescută, oferă un risc cardiovascular suplimentar chiar la persoanele tinere.

De aceea, prevenția și controlul factorilor de risc încă de la vârste tinere sunt foarte importante, tocmai pentru a preveni apariția infarctului miocardic. Nu putem reduce riscul la 0%, însă putem scădea și controla factorii de risc”, a explicat dr. Ovidiu Mitu.

Deși nu este decontată, analiza este recomandată mai ales celor cu antecedente familiale.

„Este o analiză pe care se pune mult accent în ultimii ani, tocmai fiindcă rafinează mult riscul cardiovascular, mai ales la persoanele tinere, în special la cele care au avut în familie evenimente cardiovasculare la vârste tinere. Când valoarea lipoproteinei A depășește 50 mg/dl, persoana respectivă prezintă un risc cardiovascular mai mare, iar în aceste situații se impune un control mai intensiv și un management mai riguros al factorilor de risc cardiovascular”, a specificat dr. Ovidiu Mitu.

Când infarctul lovește fără avertisment

Există situații în care pacienții nu mai ajung la spital. Moartea poate surveni brusc, inclusiv în spații publice sau acasă, din cauza unor aritmii severe.

„Atunci, pacientul intră în stop cardiac. Aici intervin timpii de resuscitare, care este foarte important să fie aplicați cât mai rapid, însă, dacă se întârzie, șansa de a salva pacientul scade. Minutele sunt esențiale”, a specificat medicul.

Chiar și după supraviețuirea unui infarct, riscurile nu dispar. Fără tratament și monitorizare, pot apărea complicații grave precum insuficiența cardiacă sau aritmiile.

 Semnele pe care nu ai voie să le ignori

Un infarct are simptome clare, dar adesea subestimate: durere puternică în piept, apăarută brusc, care poate iradia spre gât sau brațe și nu dispare de la sine timp de peste 30 de minute. Reacția rapidă face diferența dintre viață și moarte.

„Cu cât recunoști mai repede simptomele infarctului și te prezinți mai repede la spital, cu atât șansele de recuperare și de supraviețuire sunt mai mari. Din păcate, în infarct, timpul înseamnă totul. Aici vorbim de ore, nu de zile”, a punctat cardiologul.

