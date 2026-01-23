Obezitatea, o bombă cu ceas. Cât de eficiente și benefice sunt injecțiile de slăbit

Obezitatea este în fenomen în creștere accelerată în Europa. România este printre țările cele mai afectate. Aproape un sfert dintre adulți sunt obezi, iar medicii constată că tot mai mulți pacienți tineri au diabet și boli cardiovasculare. În același timp, crește puternic cererea pentru injecții de slăbit, inclusiv în rândul persoanelor care nu sunt obeze clinic.

Medicii avertizează că nu mai este vorba doar despre statistici și despre cazuri tot mai grave. Ce spune acest fenomen despre societate și care este, de fapt, tratamentul corect al obezității.

Alimentația noastră s-a schimbat foarte mult, globalizarea a dus și la uniformizarea felului cum ne alimentăm, cum trăim, cum se desfășoară o zi și, iată-ne, ajungi cu aproape unul din trei români care se luptă cu excesul ponderal, comunică specialiștii pentru Digi24.

Obezitatea nu este o boală în sine

Excesul ponderal este de fapt, o bombă cu ceas. Obezitatea nu este o boală în sine, ci este un conglomerat sau mai multe boli care coexistă, de la hipertensiune la diabetul zaharat de tip doi etc. Deci problema aceasta nu este doar una estetică, ci până la urmă încarcă foarte mult sistemul sanitar prin toate aceste patologii asociate, care până la urmă vor avea nevoie să fie adresate medical și înseamnă și niște costuri foarte mari pentru sistemul medical românesc și din orice țară.

Injecțiile pentru slăbit au prins foarte bine. Dintr-un anumit punct de vedere, este ceva foarte bun și benefic, pentru că ne bucurăm de încă o linie de tratament.

Cum poate fi controlată obezitatea

Excesul ponderal sau abilitatea sunt foarte greu de controlat. Uneori reușim să o controlăm pe termen scurt, scurt, dar pe termen lung are tendința să recidiveze. Există mai multe metode sau mai mai multe tipuri de tratamente sau linii de tratament pe care le putem folosi.

Medicația în obezitate există de foarte mulți ani. Au fost diferite tipuri de medicamente, unele au trecut proba timpului, altele nu au apărut, altele mai eficiente.

De data asta vorbim de o linie nouă de tratamente care sunt mai eficiente decât cele anterioare. Aceste medicamente nu se pot lua după ureche, ca să spunem așa, și este foarte important ca tratamentul să fie condus de niște medici care au experiență în tratamentul excesului ponderal, explică specialiștii pentru Digi24.

