Persoanele care au mai multă „grăsime brună” au sisteme cardiovasculare mai sănătoase. Care este explicația științifică

Un studiu realizat pe șoareci a indicat faptul că grăsimea bej, cunoscută anterior pentru funcția sa de încălzire, poate să reducă tensiunea arterială prin menținerea vaselor de sânge relaxate. Acest lucru ar putea fi valabil și pentru grăsimea brună la oameni.

Nu toate tipurile de grăsime sunt create la fel, în timp ce unele cresc tensiunea arterială, altele ajută la menținerea ei sub control, sugerează un studiu efectuat pe șoareci.

„Grăsimea brună” înseamnă un sistem cardiovascular mai sănătos

Excesul de grăsime corporală a fost adesea asociat cu hipertensiunea arterială și cu o serie de probleme cardiovasculare. Organismul uman are două tipuri de grăsime: cea „brună” care are energia și ajută la menținerea căldurii corpului și cea „albă”, care stochează excesul de calorii.

Multă vreme s-a crezut că grăsimea brună dispare după copilărie, însă s-a descoperit că adulții rețin o anumită cantitate de grăsime brună, care se activează în principal după expunerea la frig. Nivelurile mai ridicate de grăsime brună sunt legate de o prevalență mai mică a obezității și a hipertensiunii arteriale.

„Am vrut să înțelegem mai bine cum ar putea grăsimea brună să facă acest lucru”, a declarat medicul Paul Cohen pentru Live Science.

Într-un nou studiu, medicul, împreună cu echipa sa, au arătat că eliminarea genei care produce grăsimea „bej” a transformat toată grăsimea bej din jurul vaselor de sânge în grăsime albă. Acest lucru a fost testat pe șoareci, cărora le-a cauzat hipertensiune arterială.

Echipa a atribuit efectul unei enzime eliberate de celulele adipoase. În mod normal, ținută sub control de celulele adipoase bej, nivelurile enzimei creșteau brusc atunci când grăsimea bej era transformată în grăsime albă, a arătat studiul. Acest lucru declanșa o îngustare excesivă a vaselor de sânge și o creștere a tensiunii arteriale.

