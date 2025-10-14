Raport OMS: Europenii beau până MOR. Alcoolul, principalul factor al tipurilor grave de cancer. Mii de decese anual

Specialiștii din cadrul Organizație Mondiale a Sănătății avertizează că Europa este cea mai mare consumatoare de alcool din lume. OMS atrage atenția că alcoolul este considerat unul dintre factorii principali care cauzează tipurile grave de cancer, ce rezultă în mii de decese anual. Potrivit OMS, măsuri simple ar putea reduce semnificativ mortalitatea din cauza bolii.

Într-un raport despre prevenirea cancerului, publicat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), specialiștii consideră că implementarea unor reguli mai stricte în ceea ce privește consumul de alcool ar fi o contribuție majoră în lupta împotriva acestei boli, transmite Welt.

„O politică consecventă privind alcoolul este una dintre cele mai înțelepte investiții pe care le puteți face”, au declarat Biroul Regional al OMS pentru Europa și Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului (IARC).

OMS avertizează că Uniunea Europeană este subregiunea cu cel mai mare consum de alcool din lume și, totodată, zona unde cancerul este considerat principala cauză de deces.

Alcoolul, cauza a peste 100.000 de cazuri de cancer în 2020

În 2020, alcoolul a cauzat aproximativ 111.300 de noi cazuri de cancer în UE, inclusiv zeci de mii de cazuri de cancer colorectal, mamar și oral. Aproape șapte din zece cazuri afectează bărbații. Situația de asemenea, miliarde de dolari țările UE.

În raportul recent publicat de OMS IARC, cu sediul la Lyon, sunt analizate, pentru prima dată prevenirea cancerelor asociate consumului de alcool, pe care experții le identifică ca fiind legate de cel puțin șapte tipuri diferite de cancer.

„Impozitarea alcoolului, disponibilitatea restricționată și interdicțiile stricte de comercializare reduc consumul de alcool la nivelul populației și, la rândul lor, reduc povara cancerului”, a transmis OMS Europa, cu sediul la Copenhaga

Un alt aspect îngrijorător este creșterea vârstei minime, în ceea ce privește cumpărarea și consumul de băuturi alcoolice, precum și monopolurile de stat pentru controlul vânzărilor de alcool ca măsuri adecvate.

Consumul de alcool, „o moștenire culturală”

OMS include 50 de țări din Regiunea Europeană, inclusiv UE și țările situate la est, cuprinzând și Asia Centrală. Organizația trage un semnal de alarmă asupra faptului că în aceste regiuni, alcoolul este principalul factor cauzator al unor tipuri de cancer care pot fi prevenite, a declarat Gundo Weiler, directorul departamentului de prevenire și promovare a sănătății la OMS Europa.

„Unii oameni numesc alcoolul «moștenire culturală», dar boala, moartea și dizabilitatea nu ar trebui normalizate ca parte a culturii europene”, a criticat Weiler. „Regiunea Europeană a OMS nu își poate permite iluzia că consumul de alcool este inofensiv.”

