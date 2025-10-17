Prima pagină » Sănătate » SURSE: O victimă a EXPLOZIEI din cartierul Rahova urmează să fie transferată în străinătate

17 oct. 2025, 16:38, Sănătate
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că  victimele cu arsuri vor fi transferate către spitale de specialitate din Europa, dacă starea clinică va permite transportul. „Planul alb de urgență de la nivelul spitalelor aflate în celula de criză a fost dezactivat!”, adaugă ministrul. (LIVE TEXT AICI)

UPDATE 16.36:

Potrivit surselor medicale Gândul, un bărbat în vârstă de 54 de ani, care prezintă arsuri la nivelul feței și al căilor aeriene superioare – provocate de flacără, nu de inhalarea de fum – este internat în prezent în secția de ATI. La internare, testele imunologice au ieșit negative, ceea ce indică faptul că pacientul nu este infectat cu bacterii.

Documentele medicale au fost deja transmise către Comitetul pentru Situații de Urgență, iar autoritățile așteaptă aprobarea pentru transferul acestuia către o unitate medicală din străinătate.

UPDATE: 16.30:

Alexandru Rogobete a declarat vineri, despre starea răniţilor în urma exploziei din blocul de locuinţe din Calea Rahovei, că trei pacienţi au ajuns la Floreasca, cu vârste între 56 şi 86 de ani, cu politraumatisme severe, 2 la Spitalul Bagdazar Arseni, 6 la Spitalul Universitar şi 2 copii la Spitalul Grigore Alexandrescu.

Potrivit ministrului, pentru pacientul internat la Spitalul Universitar, cu arsuri severe, intubat, s-a făcut solicitare oficială de transfer într-o unitate medicală de specialitate din străinătate. De asemenea, un copil care a ajuns la Grigore Alexandrescu se află în operaţie, fiind intubat şi ventilat mecanic.

Pacientul de la Spitalul Universitar, solicitare de tranfer în străinătate

Gândul vă prezintă ultimele informații despre starea celor doi pacienți cu arsuri pe corp, după explozia din Rahova.

  • Pacient, 53 de ani – cu arsuri severe, staționar hemodinamic, intubat; s-a făcut solicitare oficială de transfer într-o unitate medicală de specialitate din străinătate. 
  • Arsuri 40-45%, Căi aeriene afectate, Intubat și venintilat mecanic
  • S-a facut solicitare pentru transfer în străinătate. Cei din Europa vor răspunde. Variante de transfer: Germania, Austria, Belgia

Pacienta internată la  Spitalul Bagdasar

  • Arsuri sub 15% 
  • Nu se impune transfer/ doamna de 75-78 de ani
  • Pacientă, 78 de ani – arsuri pe o suprafață corporală de sub 15%; în prezent nu necesită transfer în străinătate, starea fiind stabilă și echilibrată.

Știrea inițială:

Din informațiilor Gândul, 2 pacienți sunt cu arsuri grave și intubati. Se așteaptă evaluarea lor si urmează să fie transferați în Belgia și Germania.

Foto: Alexandra Pandrea/ Gândul

Până în acest moment, situația victimelor exploziei produse în cartierul Rahova este următoarea:

13 pacienți au fost transportați la unitățile sanitare din Capitală, după cum urmează:
2 pacienți la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”;
• 6 pacienți la Spitalul Universitar de Urgență București;
• 3 pacienți la Spitalul Clinic de Urgență București;
• 2 pacienți la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”.

„3 pacienți prezintă arsuri și se află internați la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” și la Spitalul Universitar de Urgență București”, mai precizează Rogobete.

Ministrul Sănătății: Am constituit o celulă de criză

„După evaluarea medicală completă, se va solicita transferul acestora către spitale de specialitate din Europa, dacă starea clinică va permite transportul.

Blocurile operatorii de ortopedie, chirurgie, neurochirurgie și chirurgie plastică sunt pregătite pentru intervenții imediate.
La nivelul unităților sanitare aflate în Planul Alb de Urgență, coordonate de Ministerul Sănătății și DSU, sunt disponibile în prezent 30 de paturi ATI.

Am constituit o celulă de criză la Ministerul Sănătății, imediat după explozia gravă din cartierul Rahova. Suntem în alertă permanentă și în comunicare directă cu domnul Ilie Bolojan, Prim-ministrul României, și cu domnul Nicușor Dan, Președintele României, pentru coordonarea tuturor măsurilor medicale și de sprijin.

Funcționăm în condiții de Cod Alb de Urgență, pentru a asigura un răspuns medical rapid, eficient și coordonat.
Transmit condoleanțe familiilor care trec prin aceste momente cumplite și recunoștință echipelor medicale și de intervenție”, încheie ministrul.

Până în prezent, autoritățile au anunțat trei morți și 13 răniți după explozie. O femeie însărcinată, în vârstă de 24 de ani, și-a pierdut viața în explozie. Căutările continuă. Raed Arafat a lansat avertismentul ca nimeni, în afară de salvatori, să nu intre în „blocul groazei” din Rahova. (LIVE TEXT AICI)

Foto: Mediafax – Andreea Alexandru

