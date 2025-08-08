Prima pagină » Sănătate » Un virus face ravagii în China, infectând mii de oameni. OMS atrage atenția asupra izbucnirii unei noi pandemii: „Istoria se repetă”

Un virus face ravagii în China, infectând mii de oameni. OMS atrage atenția asupra izbucnirii unei noi pandemii: „Istoria se repetă”

08 aug. 2025, 16:50, Știri externe
Un virus face ravagii în China, infectând mii de oameni. OMS atrage atenția asupra izbucnirii unei noi pandemii: „Istoria se repetă”

În Guandong, prin sudul Chinei, au fost raportate peste 7.000 de cazuri de infectare cu un nou virus. În Hong King a fost raportat primul caz: un copil de 12 ani care prezintă simptomele unei boli provocată de acest virus. 

Numai în orașul Foshan au fost raportate 3.000 de cazuri în ultima săptămână.  Organizația Mondială a Sănătății a emis un avertisment și a amintit de pandemia de coronavirus izbucnită și răspândită tot din China: „Istoria se repetă!”.

În unele zone au fost impuse reguli stricte: cetățeni care nu schimbă apa stagnantă din casele lor sunt amendați cu până la 10.000 de yuani (1.400 de dolari).  Un medic de la OMS, Diana Rojas Alvarez, a avertizat că sunt 5,6 miliarde de oameni din 119 țări expuse la infectare.

Despre ce virus este vorba?

Virusul Chikungunva

Potrivit AP, autoritățile din Republica Populară Chineză deja au început să ia măsuri drastice pentru a stopa răspândirea bolii CHIKV în 12 orașe, pe lângă Foshan.  Boala CHIKV este provocată de virusul Chikungunva și este răspândită prin înțepăturile de țânțari. Țânțarii sunt responsabili pentru răspândirea altor viruși, precum febra galbenă, febra dengue și virusul Zika, focarele fiind frecvente în regiunile Asiei de Sud-Est și în Africa. â

Persoanele suspectate că sunt infectate sunt internate în spitale cu plase de țânțari în jurul paturilor până la finalizarea testelor. Dacă testul este pozitiv, vor sta internate în spital timp de 7 zile.

Simptomele pot persista ani de zile și rareori sunt fatale. Simptomele pot părea ușoare la început, căci virusul CHIKV poate să se transmită prin corp fără a fi observat. După înțepătura unui țânțar infectat,  virusului Chikungunva îi ia între 4 și 8 zile pentru a se instala în corpul uman.  După acest interval, persoana infectată începe să facă febră și  să simtă dureri articulare severe care pot dura câteva zile, săptămâni, luni și chiar ani.

Majoritatea pacienților se recuperează complet după infectare, dar pot persista complicații oculare, cardiace și neurologice.

