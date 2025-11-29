Prima pagină » Știri » Cercetătorii elvețieni dezvăluie într-un nou studiu care sunt cele mai riscante 100 de decizii pe care oamenii le iau în lumea modernă

Cercetătorii elvețieni dezvăluie într-un nou studiu care sunt cele mai riscante 100 de decizii pe care oamenii le iau în lumea modernă

29 nov. 2025, 07:00, Știri
Cercetătorii elvețieni dezvăluie într-un nou studiu care sunt cele mai riscante 100 de decizii pe care oamenii le iau în lumea modernă

Dacă este să dai crezare rezultatelor unui nou studiu, probabil că te gândești fie „Îmi dau demisia de la locul de muncă”, fie „Am acceptat un job nou”.

Indiferent de definiția oamenilor pentru „risc”, echipa de la Universitatea din Zurich a găsit probabil răspunsul în noul studiu. „Scopul nostru fundamental a fost să încercăm să accesăm experiențele reale ale oamenilor din viața reală”, a explicat Renato Frey, unul dintre autorii studiului și profesor de psihologie la universitate, într-un comunicat emis săptămâna trecută, relatează iflscience.

Ce știam – și presupuneam – despre risc

Nu este vorba că Frey și Fischer sunt primii care studiază modul în care oamenii iau decizii pe care le percep ca fiind riscante. Doar că cercetările anterioare de acest tip au fost de obicei efectuate „de sus în jos”, a explicat Frey. Cu alte cuvinte, cercetătorii creează situații pe care ei le percep ca fiind riscante și apoi observă cum reacționează participanții.

Însă acest lucru devine o problemă dacă cele două persoane au idei deosebit de diferite despre ce constituie risc – iar datorită modului în care funcționează acest domeniu de cercetare, acesta este probabil cazul.

Întrebi oamenii: ce este riscant pentru tine?

O femeie afiseaza o icoana inaintea ‘Marsului Normalitatii’, care sustine familia formata dintre un barbat si o femeie in Bucuresti, sambata, 7 iunie 2025. Cateva sute de persoane au participat la Marsul normalitatii, care sustine familia formata dintre un barbat si o femeie. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

Dar cum afli? E destul de simplu: pur și simplu întreabă oamenii.

Frey și Fischer au chestionat un total de 4.380 de persoane în cadrul a trei experimente individuale, cerându-le să numească riscurile pe care și le-ar asuma (sau nu) în propriile vieți sau riscurile cu care s-ar confrunta majoritatea oamenilor și pe care le-ar asuma (sau le-ar refuza) la un moment dat.

După ce au întocmit lista lungă, le-au cerut participanților să evalueze cât de des s-au confruntat cu aceste decizii și în ce direcție s-au orientat de obicei în momentele critice.

Locul de muncă și sănătatea. Și diferențele în funcție de vârstă

O femeie care tine in lesa trei caini trece prin fata parcului Cismigiu, in Bucuresti, marti, 2 septembrie 2025 ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Deciziile legate de muncă au fost alegerea principală, sănătatea ocupând locul al doilea, apărând în 18% din cazuri. Rezultatele arată că ceea ce considerăm o mișcare riscantă depinde de vârsta și sexul nostru.

Tinerii sunt mai predispuși să considere riscant dacă își părăsesc locul de muncă sigur și nu există alt loc de muncă care să îi aștepte, în timp ce persoanele în vârstă văd acest lucru ca pe un risc atunci când se mută într-o poziție nouă – acest lucru arată clar diferențele în funcție de vârstă.

Bărbații sunt mai îngrijorați de operații decât femeile

Există însă și diferențe surprinzătoare: de două ori mai mulți bărbați decât femei au menționat acceptarea 5G ca pe o decizie dificilă, iar bărbații cu vârste cuprinse între 30 și 40 de ani sunt mult mai îngrijorați înainte de operație decât femeile.

Frey spune că studiul „poate ajuta factorii de decizie să înțeleagă dacă anumite grupuri au nevoie de sprijin sau de instrumente decizionale”.

Totuși, merită luat în considerare faptul că studiul a chestionat doar locuitorii vorbitori de limbă germană din Elveția – o țară cu o rată a criminalității scăzută și un nivel de trai ridicat.

Prin urmare, nu este sigur că am obține aceleași rezultate și în alte țări.  În Ungaria și alte state din Europa de Est de exemplu, conform unui sondaj din 2023, problemele legate de mijloacele de trai și starea asistenței medicale se află în fruntea listei problemelor naționale – scrie IFLScience.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Premieră mondială: se lansează primul studiu clinic al unui vaccin împotriva cancerului pulmonar

Ce arată un studiu genetic despre impulsivitate. Ce descoperire adânc înrădăcinată în ADN au făcut cercetătorii

Adolescența durează până la 30 de ani. Un nou studiu arată patru vârste esențiale pentru creier

Recomandarea video

Citește și

SĂNĂTATE De ce ar trebui să trecem pe alimente fermentate în lunile de iarnă. Cum a ajuns varza murată din România „strategie de reziliență” în Estonia
06:00
De ce ar trebui să trecem pe alimente fermentate în lunile de iarnă. Cum a ajuns varza murată din România „strategie de reziliență” în Estonia
Gândul de Vreme Nu scăpăm de ploi și frig. ANM, pentru Gândul: „A fost emisă o nouă atenționare meteorologică”
10:30
Nu scăpăm de ploi și frig. ANM, pentru Gândul: „A fost emisă o nouă atenționare meteorologică”
VIDEO EXCLUSIV Când vom putea circula de la Sibiu la Pitești (A1) și pe Autostrada Transilvania (A3)
08:30
Când vom putea circula de la Sibiu la Pitești (A1) și pe Autostrada Transilvania (A3)
VIDEO EXCLUSIV Radu Dinescu, UNTRR: „Avem nevoie de autostrăzi, dar și de parcări pentru camioane”
14:05, 27 Nov 2025
Radu Dinescu, UNTRR: „Avem nevoie de autostrăzi, dar și de parcări pentru camioane”
Gândul de Vreme Ceață, vânt, ploi și din ce în ce mai frig. Prognoza de ultimă oră a meteorologilor ANM pentru Gândul: „S-a emis și un cod galben de ploi însemnate cantitativ”
10:42, 27 Nov 2025
Ceață, vânt, ploi și din ce în ce mai frig. Prognoza de ultimă oră a meteorologilor ANM pentru Gândul: „S-a emis și un cod galben de ploi însemnate cantitativ”
VIDEO EXCLUSIV România accelerează pe șantierele de infrastructură rutieră: în 2025 ne apropiem de borna 1.500 km de autostrăzi și drumuri expres
13:58, 26 Nov 2025
România accelerează pe șantierele de infrastructură rutieră: în 2025 ne apropiem de borna 1.500 km de autostrăzi și drumuri expres
Mediafax
Caz medical ultra-rar, rezolvat integral la Spitalul din Giurgiu / Un pacient de 72 de ani, cu o tumoră rarissimă, ajunge în revistele medicale internaționale
Digi24
Mii de avioane au nevoie urgentă de soft nou! O companie folosită de foarte des români e afectată
Cancan.ro
Gestul SFÂȘIETOR făcut de iubitul Jasminei, tânăra de 20 de ani moartă în accidentul de pe Calea Ferentari
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Adevarul
„NET!”. Cum a decurs o întâlnire a Maiei Sandu cu atotputernicul Andriy Iermak, fostul consilier de încredere al lui Zelenski
Mediafax
Călugărițele care au evadat dintr-un azil de bătrâni au primit dreptul să stea la o mănăstire doar dacă nu intră pe rețelele de socializare
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Dezvăluiri din culisele demisiei ministrului Apărării. Ludovic Orban: A existat o comunicare între Nicușor Dan și Ionuț Moșteanu
Cancan.ro
BREAKING NEWS | A fost bătută cu ranga! Senatoarea POT a pierdut procesul
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Ryanair renunță la programul de beneficii pentru pasagerii fideli
ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „ACȚIONARII Bucureștiului sunt cei care plătesc taxele și impozitele. Trebuie făcut un audit”
08:00
Gigi Nețoiu: „ACȚIONARII Bucureștiului sunt cei care plătesc taxele și impozitele. Trebuie făcut un audit”
SPORT Marcel Răducanu se poate lăuda cu AMINTIRI de neuitat de Crăciun: „Aveam o pernă pe care o foloseam pe post de acordeon”
07:50
Marcel Răducanu se poate lăuda cu AMINTIRI de neuitat de Crăciun: „Aveam o pernă pe care o foloseam pe post de acordeon”
Gândul publică în exclusivitate studiile și activitățile de cercetare ale președintelui Nicușor Dan, de la Institutul de Matematică al Academiei: 23 de ani a studiat algebră abstractă și geometrie. Nicușor Dan a fost interesat de „curbe spațiale, varietăți proiective, suprafețe algebrice, fibrante vectoriale, varietăți abeliene și algebre gradate”
07:45
Gândul publică în exclusivitate studiile și activitățile de cercetare ale președintelui Nicușor Dan, de la Institutul de Matematică al Academiei: 23 de ani a studiat algebră abstractă și geometrie. Nicușor Dan a fost interesat de „curbe spațiale, varietăți proiective, suprafețe algebrice, fibrante vectoriale, varietăți abeliene și algebre gradate”
DESTINAȚII Pasajul „secret” Colosseum
07:40
Pasajul „secret” Colosseum
ACTUALITATE Daniel Băluță: „Existența unei mașini presupune și niște COSTURI pentru parcare”
07:30
Daniel Băluță: „Existența unei mașini presupune și niște COSTURI pentru parcare”
HOROSCOP Schimbări uriașe în sezonul Săgetătorului. Zodiile care dau lovitura pe plan profesional
07:21
Schimbări uriașe în sezonul Săgetătorului. Zodiile care dau lovitura pe plan profesional

Cele mai noi