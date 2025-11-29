Cercetătorii elvețieni dezvăluie într-un nou studiu care sunt cele mai riscante 100 de decizii pe care oamenii le iau în lumea modernă

Dacă este să dai crezare rezultatelor unui nou studiu, probabil că te gândești fie „Îmi dau demisia de la locul de muncă”, fie „Am acceptat un job nou”.

Indiferent de definiția oamenilor pentru „risc”, echipa de la Universitatea din Zurich a găsit probabil răspunsul în noul studiu. „Scopul nostru fundamental a fost să încercăm să accesăm experiențele reale ale oamenilor din viața reală”, a explicat Renato Frey, unul dintre autorii studiului și profesor de psihologie la universitate, într-un comunicat emis săptămâna trecută, relatează iflscience.

Ce știam – și presupuneam – despre risc

Nu este vorba că Frey și Fischer sunt primii care studiază modul în care oamenii iau decizii pe care le percep ca fiind riscante. Doar că cercetările anterioare de acest tip au fost de obicei efectuate „de sus în jos”, a explicat Frey. Cu alte cuvinte, cercetătorii creează situații pe care ei le percep ca fiind riscante și apoi observă cum reacționează participanții.

Însă acest lucru devine o problemă dacă cele două persoane au idei deosebit de diferite despre ce constituie risc – iar datorită modului în care funcționează acest domeniu de cercetare, acesta este probabil cazul.

Întrebi oamenii: ce este riscant pentru tine?

Dar cum afli? E destul de simplu: pur și simplu întreabă oamenii.

Frey și Fischer au chestionat un total de 4.380 de persoane în cadrul a trei experimente individuale, cerându-le să numească riscurile pe care și le-ar asuma (sau nu) în propriile vieți sau riscurile cu care s-ar confrunta majoritatea oamenilor și pe care le-ar asuma (sau le-ar refuza) la un moment dat.

După ce au întocmit lista lungă, le-au cerut participanților să evalueze cât de des s-au confruntat cu aceste decizii și în ce direcție s-au orientat de obicei în momentele critice.

Locul de muncă și sănătatea. Și diferențele în funcție de vârstă

Deciziile legate de muncă au fost alegerea principală, sănătatea ocupând locul al doilea, apărând în 18% din cazuri. Rezultatele arată că ceea ce considerăm o mișcare riscantă depinde de vârsta și sexul nostru.

Tinerii sunt mai predispuși să considere riscant dacă își părăsesc locul de muncă sigur și nu există alt loc de muncă care să îi aștepte, în timp ce persoanele în vârstă văd acest lucru ca pe un risc atunci când se mută într-o poziție nouă – acest lucru arată clar diferențele în funcție de vârstă.

Bărbații sunt mai îngrijorați de operații decât femeile

Există însă și diferențe surprinzătoare: de două ori mai mulți bărbați decât femei au menționat acceptarea 5G ca pe o decizie dificilă, iar bărbații cu vârste cuprinse între 30 și 40 de ani sunt mult mai îngrijorați înainte de operație decât femeile.

Frey spune că studiul „poate ajuta factorii de decizie să înțeleagă dacă anumite grupuri au nevoie de sprijin sau de instrumente decizionale”.

Totuși, merită luat în considerare faptul că studiul a chestionat doar locuitorii vorbitori de limbă germană din Elveția – o țară cu o rată a criminalității scăzută și un nivel de trai ridicat.

Prin urmare, nu este sigur că am obține aceleași rezultate și în alte țări. În Ungaria și alte state din Europa de Est de exemplu, conform unui sondaj din 2023, problemele legate de mijloacele de trai și starea asistenței medicale se află în fruntea listei problemelor naționale – scrie IFLScience.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI