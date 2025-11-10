Prima pagină » Social » 17 locuri din Europa unde Moș Crăciun poartă ochelari de soare. Care sunt acestea

10 nov. 2025, 22:06, Social
Dacă te-ai întrebat vreodată care sunt cele mai bune 17 destinații din Europa unde este cald, iar Moș Crăciun poată ochelari de soare, iată o listă. În unele țări poți vizita târguri de Crăciun, iar în altele este încă suficient de cald pentru a sta la plajă.

  1. Malta
  2. Tenerife, Spania
  3. Malaga, Spania
  4. Madeira, Portugalia
  5. Rodos, Grecia
  6. Cipru
  7. Algarve, Portugalia
  8. Valencia, Spania
  9. Atena, Grecia
  10. Lanzarote, Spania
  11. Gran Canaria, Spania
  12. Sicilia, Italia
  13. Nisa, Franța
  14. Creta, Grecia
  15. Mallorca, Spania
  16. Antalya, Turcia
  17. Azore, Portugalia

Malta – temperatura medie 17 grade Celsius

Malta este o bijuterie ascunsă a Europei, în comparație cu multe alte destinații. Mai ales în lunile de iarnă (și în ciuda faptului că este vizitată în perioada de vârf a Anului Nou), are o atmosferă distinct liniștită, mai ales seara. Poți explora plaje frumoase, vizita situri istorice uimitoare, poți face plimbări pe stânci, poți explora orașe vechi drăguțe și poți mânca mâncăruri delicioase. Există o viață de noapte destul de bună în Valletta și merită cu prisosință și o excursie la Gozo din Malta.

Tenerife, Spania – temperatura medie 21 grade Celsius

Această uimitoare insulă spaniolă este cu ușurință unul dintre cele mai calde locuri din Europa în decembrie. De fapt, este probabil cel mai cald loc de pe această listă.  Tenerife este situat mai aproape de Africa decât de Europa continentală, de unde și temperatura caldă pe tot parcursul anului.

Malaga, Spania – temperatura medie 18 grade Celsius

O altă destinație spaniolă care merită vizitată în decembrie este Malaga. Situat în sudul Spaniei, acesta este un oraș destul de aglomerat în timpul sezonului de vârf. În lunile de iarnă, este încă destul de popular, dar veți găsi prețuri mai mici și aglomerație mai mică, așa că este mai plăcut. Ești la doar o scurtă călătorie de Granada, Nerja, Ronda și multe alte locuri minunate de-a lungul coastei de sud a Spaniei.

Madeira, Portugalia – temperatura medie 14 grade Celsius

Dacă vă place natura și traseele montane frumoase, puteți să vizitați Madeira. Această mică insulă portugheză este situată în largul coastei Africii și este probabil unul dintre cele mai frumoase locuri din Europa.

Rodos, Grecia – temperatura medie 16 grade Celsius

Dacă vrei să vizitezi o insulă grecească care oferă combinația perfectă de situri istorice, plaje frumoase și orașe vechi drăguțe, trebuie să vizitezi Rodos.

Cipru – temperatura medie 18 grade Celsius

Poți explora morminte antice adânc îngropate în pământ, poți vizita amfiteatre vaste pe dealuri cu priveliști uimitoare, poți vedea cel mai mic castel.

Algarve, Portugalia – temperatura medie 17 grade Celsius

Chiar nu poți găsi plaje mai bune decât cele portugheze, dar cred că sunt chiar mai bune în decembrie, pentru că sunt mult mai puțin aglomerate. Algarve este una dintre cele mai bune destinații de plajă din Europa.

Valencia, Spania – temperatura medie 17 grade Celsius

Pentru o escapadă într-un oraș spaniol care combină minunat istorie și cultură, veți adora Valencia. Orașul este situat pe țărmul estic al Spaniei și se bucură de o vreme caldă și plăcută pe tot parcursul lunii decembrie. Orașul are niște Piețe de Crăciun minunate, luminițe sclipitoare și evenimente tradiționale, cum ar fi festivalul de Revelion. În plus, nu vizitați Valencia fără să încercați paella lor faimoasă în întreaga lume – este cu adevărat delicioasă!

Atena, Grecia – temperatura medie 15 grade Celsius

Atena este unul dintre cele mai bune locuri de vizitat din Europa dacă iubești istoria. Întregul oraș este practic un muzeu în aer liber. Poți petrece o zi întreagă în Atena explorând situri istorice și admirând faimoasa Acropolă din Atena, cocoțată mândră pe un deal din centru.

Lanzarote, Spania – temperatura medie 19 grade Celsius

A doua insulă Canare de pe această listă, Lanzarote, are peisaje și un contrast spectaculos între plajele cu nisip negru, stâncile cu nuanțe roșii, verdeața și albastrul strălucitor al oceanului.

Gran Canaria, Spania – temperatura medie 19 grade Celsius

O altă frumoasă Insulă Canară, Gran Canaria, este a treia ca mărime dintre Insulele Canare și incredibil de frumoasă. Aceasta este o altă destinație cu vară pe tot parcursul anului, unde veți găsi vreme foarte plăcută, cu temperaturi între 10 și 20 de grade Celsius, pe parcursul lunilor de iarnă.

Sicilia, Italia – temperatura medie 15 grade Celsius

Această bijuterie din sudul Italiei este cu siguranță unul dintre cele mai calde locuri din Europa în decembrie. Sicilia este minunată dacă iubești mâncarea, vinul, siturile istorice sau plajele frumoase. Este o combinație excelentă de istorie și cultură, plus că are acel farmec italian greu de întrecut!

Nisa, Franța – temperatura medie 14 grade Celsius

Pentru strălucire și eleganță fără aglomerație, Nisa este unul dintre cele mai bune locuri calde de vizitat în Europa în decembrie. Situat în sudul Franței, orașul este o destinație populară pe parcursul lunilor de vară, dar iarna aduce o vreme blândă și o atmosferă festivă.

Creta, Grecia – temperatura medie 17 grade Celsius

Creta este cea mai mare și una dintre cele mai interesante insule grecești de vizitat. Dacă iubești istoria, mergi la Heraklion. Vei fi aproape de faimoasele ruine ale orașului Knossos, una dintre cele mai importante și impresionante ruine din Grecia.

Mallorca, Spania – temperatura medie 16 grade Celsius

Extrasezonul face Mallorca mult mai plăcută, deoarece, odată ce cluburile de plajă s-au închis, insula are o atmosferă mai liniștită.

Antalya, Turcia – temperatura medie 16 grade Celsius

Antalya nu este, tehnic vorbind, în Europa. Totuși, este foarte ușor de ajuns acolo din multe țări europene. Orașul vechi oferă o lecție de istorie a Turciei fascinantă, cu fantastica Poartă a lui Hadrian chiar în centru, plus vastul muzeu arheologic, moscheile și chiar și drăguțele străzi pietruite.

Azore, Portugalia – temperatura medie 18 grade Celsius

O destinație frumoasă pentru iubitorii de natură. Dacă ești pasionat de drumeții și priveliști uimitoare, ar trebui să vizitezi cu siguranță Azore. Aceste insule minuscule sunt situate în mijlocul Oceanului Atlantic de Nord și sunt un paradis al frumuseții naturale.

