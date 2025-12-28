Prima pagină » Actualitate » Zona de pe glob în care un austriac, un ungur și un slovac stau la aceeași masă, fiecare în țara lui. Trei state se întâlnesc în același punct

28 dec. 2025, 10:47, Actualitate
V-ați gândit vreodată care este zona de pe glob în care un austriac, un ungur și un slovac stau la aceeași masă, fiecare în țara lui? Este o locație care se găsește în sud-estul Europei Centrale și unde 3 state se întâlnesc în același punct. Tot acolo a fost pusă și o masă triunghiulară care se aliniază perfect la granițe.

Această masă cu formă triunghiulară este plasată într-un câmp deschis, la granițele celor trei state – Austria, Ungaria, Slovacia. Această locație se află la sud de Bratislava, în proximitatea localității Cunovo. Unii ar putea spune că este doar o masă așezată într-un teren viran, însă, în realitate, este o masă care leagă trei state cu istorii diferite. O masă la care pot sta un ungur, un austriac și un slovac, fiecare în țara lui.

Este un tripunct geografic marcat corespunzător în care granița poate să nu fie depășită. Practic, un austrian, un ungur și un slovac se pot așeza pe băncile amenajate acolo, pot discuta și pot servi ceva, însă fără să depășească granița. Fiecare bancă se află delimitată clar.

Trei cetățeni cu naționalități diferite, la aceeași masă la graniță: Austria, Ungaria, Slovacia

Tripunctul austro-ungaro-slovac este un produs al unei istorii lungi și complicate. După Primul Război Mondial, a fost definită granița Austriei. Apoi, după cel de-al Doilea Război Mondial, a fost definită și granița Ungariei. Abia în 1993, Slovacia a fost consemnată drept un stat independent, după ce a avut loc despărțirea de Cehia. Zona a devenit deschisă abia la începutul secolului al XXI-lea.

Masă de picnic la granițe / Sursă foto: Shutterstock

În anul 2004, Ungaria și Slovacia au aderat la Uniunea Europeană. Câțiva ani mai târziu, în 2007–2008, statele au intrat în spațiul Schengen alături de Austria. Odată cu acest moment istoric, controalele de frontieră nu au mai avut loc, însă au fost plasate marcaje simbolice între state. Acum, se găsește această masă cu steaguri pentru cele 3 state.

Desigur, un astfel de tripunct există și în România, la Beba Veche (județul Timiș), unde se întâlnesc Romania, Serbia și Ungaria, scrie Click.

Sursă foto: Shutterstock

