320 lei în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Care este condiția

Vești bune pentru pensionarii și românii cu venituri mici, care pot primi ultimul bonus din 2025, sub forma ajutorului pentru încălzirea locuinței. Sprijinul poate ajunge până la 320 de lei pe lună, însă acordarea banilor depinde strict de nivelul veniturilor și de situația fiscală a beneficiarilor. Totuși există și o condiție foarte importantă care poate duce la anularea completă a ajutorul de stat.

Pensionarii și persoanele cu venituri reduse beneficiază, în această perioadă, de prima tranșă a ajutorului pentru încălzirea cu lemne, bani acordați prin primării, în baza cererilor depuse. Suma maximă care poate fi primită este de 320 de lei lunar, iar sprijinul se acordă proporțional cu venitul mediu net.

Ajutorul poate fi considerat drept un „bonus la pensie”, mai ales în contextul creșterii costurilor de trai și al facturilor ridicate din sezonul rece.

Cine primește cei 320 de lei pentru încălzire

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă în funcție de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau pe persoană singură, indiferent dacă este vorba de pensie, salariu sau alte forme de sprijin social.

Pentru încălzirea cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, sumele acordate sunt în cuantum de 320 lei în cazul unui venit de până la 200 lei, 288 lei, în cazul unui venit între 200,1 și 320 lei, 256 lei, în cazul unui venit între 320,1 – 440 lei, 224 lei, în cazul unui venit cuprins între 440,1 și 560 lei, 192 lei – în cazul unui venit între 560,1 și 680 lei, 160 lei – în cazul unui venit între 680,1 – 920 lei, 128 lei – la venit între 920,1 și 1.040 lei, 96 lei – la un venit între 1.040,1 și 1.160 lei, 64 lei – la un venit între 1.160,1 și 1.280 lei și 32 lei pentru românii care au un venit cuprins între 1.280,1 – 1.386 lei (familie) sau între 1.280,1 – 2.053 lei (persoană singură), potrivit Newsweek.ro.

Condiția pentru a primi ajutorul de stat

Un aspect esențial, ignorat de mulți beneficiari, este legat de datoriile către primărie. Astfel, dacă un pensionar sau solicitant are impozite, taxe locale sau amenzi neplătite, acestea pot fi reținute direct din ajutorul pentru încălzire sau pot bloca plata integrală a sprijinului.

Pe forumuri și rețele sociale, numeroși pensionari au semnalat această problemă.