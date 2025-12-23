Prima pagină » Social » Lovitură pentru pensionari la început de an. Când intră pensiile pe card în ianuarie 2026

Lovitură pentru pensionari la început de an. Când intră pensiile pe card în ianuarie 2026

Mihai Tănase
23 dec. 2025, 09:40, Social
Lovitură pentru pensionari la început de an. Când intră pensiile pe card în ianuarie 2026
FOTO - Caracter ilustrativ

Luna ianuarie 2026 începe cu vești proaste pentru milioane de pensionari din România. Plățile pensiilor vor fi întârziate atât pentru cei care primesc banii prin poștă, cât și pentru cei care îi încasează pe card. În plus, indexarea de 7% a pensiilor, așteptată la începutul anului, nu va fi aplicată, în contextul măsurilor de austeritate adoptate de Guvern.

În mod tradițional, plata pensiilor începe la 1 ianuarie, însă calendarul din 2026 va fi decalat din cauza zilelor libere legale. Atât 1 ianuarie, cât și 2 ianuarie sunt zile nelucrătoare, iar instituțiile statului și Poșta Română nu vor avea activitate.

Mai mult, 3 și 4 ianuarie cad în weekend, ceea ce face imposibilă distribuirea pensiilor în aceste zile. Astfel, poștașii vor începe livrarea pensiilor abia luni, 5 ianuarie 2026. Distribuția va fi din nou întreruptă de zilele libere legale de 6 și 7 ianuarie de Bobotează, urmând să fie reluată începând cu 8 ianuarie, scrie Playtech.ro.

Întârzierea afectează în special pensionarii care primesc pensia în numerar, mulți dintre ei având venituri mici și depinzând de acești bani pentru cheltuielile de bază, imediat după sărbători.

Nici pensionarii care primesc pensia în cont bancar nu sunt scutiți de întârzieri. Potrivit calendarului de plată, pensiile virate pe card vor ajunge în conturi luni, 12 ianuarie 2026, cu peste o săptămână mai târziu față de termenele obișnuite.

Pentru cei care vor încasa prima pensie în 2026, plata va fi efectuată chiar mai târziu, între 13 și 17 ianuarie, după care sistemul de plată ar urma să revină la datele normale.

Fără indexarea de 7% a pensiilor la început de an

Pe lângă întârzieri, pensionarii nu vor beneficia nici de indexarea pensiilor cu 7%, prevăzută de legislația în vigoare pentru începutul anului 2026. Majorarea ar fi trebuit să se aplice automat prin creșterea valorii punctului de referință, în funcție de inflație și evoluția salariului mediu brut.

Guvernul a decis însă amânarea aplicării acestui mecanism, în cadrul unui plan mai amplu de reducere a deficitului bugetar.

„Pachetul 1 al austerității reglementează înghețarea punctului de pensie. Guvernul Bolojan a venit în primul pachet cu acest aspect”, a declarat Ministrul Muncii, Florin Manole.

În aceste condiții, valoarea punctului de referință rămâne la 81 de lei, deși, potrivit calculelor, ar fi trebuit să ajungă la aproximativ 107 lei.

Mai mult, neaplicarea indexării în 2025 și 2026 are deja un impact major asupra puterii de cumpărare. Estimările arată că pensionarii au pierdut, în medie, aproximativ 19% din valoarea reală a pensiei, pe fondul inflației ridicate.

În cifre nete, pierderile la pensie sunt în medie de circa 535 de lei pe lună pentru fiecare pensionar, doar din neactualizarea valorii punctului de referință. Astfel, presiunea asupra sistemului public de pensii va crește și mai mult în următorii ani, în condițiile în care aproximativ 1,6 milioane de români din generația „decrețeilor” urmează să ajungă la vârsta pensionării.

