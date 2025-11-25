A fost razie printre șoferii și vatmanii STB. Ce s-a constatat după ce sute conducători au suflat în fiole

STB anunță că Brigada Rutiereă a desfășurat o acțiune de control în rândul conducătorilor din transportul public, timp de aproape o săptămână.

„Acțiune de prevenire privind consumul de alcool și substanțe psihoactive în rândul conducătorilor STB. Brigada Rutieră a desfășurat o acțiune de prevenire și combatere a conducerii sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive în rândul conducătorilor auto din cadrul Societății de Transport București, în perioada 19–24 noiembrie 2025”, anunță reprezentanții STB.

Câți șoferi STB au fost testați cu fiola

Potrivit sursei citate, au fost testați 162 de conducători STB la ieșirea în traseu.

„Niciunul nu a fost depistat sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. Rezultatul confirmă responsabilitatea și profesionalismul angajaților noștri, precum și angajamentul STB de a asigura, în permanență, un transport public sigur pentru toți călătorii”, se mai arată în comunicatul STB.