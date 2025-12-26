Prima pagină » Actualitate » Tragedie în Prahova. Un bărbat care dispăruse cu o zi înainte de Crăciun a fost găsit mort în apropiere de Ploiești

Tragedie în Prahova. Un bărbat care dispăruse cu o zi înainte de Crăciun a fost găsit mort în apropiere de Ploiești

26 dec. 2025, 15:42, Actualitate
O tragedie a avut loc în Prahova, în a doua zi de Crăciun. Un bărbat în vârstă de 71 de ani, care dispăruse cu o zi înainte de Crăciun, a fost găsit mort în apropiere de Ploiești, pe un teren. Dispariția a fost anunțată de familie joi seară.

În cursul serii de joi, 25 decembrie 2025, familia unui bărbat de 71 de ani i-a anunțat dispariția acestuia. Cu o zi înainte de Crăciun, el s-a prezentat la un spital din Ploiești, însă unde nu a rămas internat peste noapte. În cursul după-amiezii de vineri, 26 decembrie 2025, bărbatul a fost găsit fără suflare pe un teren, în apropiere de Ploiești.

După ce familia i-a sesizat dispariția la Poliție, autoritățile locale au făcut publice semnalmentele vârstnicului, solicitând celor care au date despre el să raporteze către autorități. Cetățeanul de 71 de ani, din comuna Cerașu, plecase spre medic pe 24 decembrie 2025, la Ploiești. Însă, la ora 18:00, în seara de Crăciun, fiul lui a constatat că acesta nu s-a întors, așa că a cerut ajutorul autorităților.

În cursul zilei de vineri după-amiază, oficialii Poliţiei Prahova au anunţat că bărbatul de 71 de ani care era căutat a fost găsit mort, pe un teren din apropiere de Ploieşti. Pe corp nu au fost identificate urme de violență.

„Examinarea preliminară a corpului nu a evidenţiat urme de violenţă. În urma verificărilor efectuate, nu există suspiciuni că persoana decedată ar fi fost victimă a vreunei infracţiuni”, informează reprezentanţii Poliţiei, notează stiripesurse.ro.

