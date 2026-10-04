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Peste 83.000 de persoane au trecut frontiera României în ultimele 24 de ore. Ce au scos la iveală controalele

Peste 83.000 de persoane au trecut frontiera României în ultimele 24 de ore. Ce au scos la iveală controalele
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Peste 83.000 de persoane au trecut prin frontiera României în ultimele 24 de ore. În urma verificărilor, polițiștii de frontieră au identificat 91 de situații în care au fost încălcate prevederile legale. Au fost date amenzi de 20.200 de lei, iar bunuri în valoare de aproape 1,2 milioane de lei au fost oprite de la comercializare, conform Mediafax.

Peste 83.600 de persoane au trecut frontiera pe 3 octombrie

Pe 3 octombrie, polițiștii de frontieră au verificat aproximativ 83.600 de persoane și peste 14.700 de mijloace de transport, atât la intrarea, cât și la ieșirea din România, la frontiera externă a țării.

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Dintre acestea, 42.158 de persoane au intrat în România, iar pe sensul de intrare au fost verificate 7.222 de mijloace de transport. Datele includ trecerile prin frontiera cu Serbia, Republica Moldova și Ucraina, dar și persoanele care au ajuns în țară pe cale maritimă sau aeriană din afara spațiului Schengen.

Sursa: Poliția de Frontieră

Sursa: Poliția de Frontieră

Peste 16 milioane de cetățeni ucraineni au intrat în România

De la începutul conflictului ruso-ucrainean și până la 3 octombrie, peste 16 milioane de cetățeni ucraineni au intrat în România, conform statisticilor Poliției de Frontieră.

În ultimele 24 de ore, polițiștii de frontieră au realizat și peste 15.700 de verificări cu ajutorul aplicației eDAC. Aceasta permite consultarea bazelor de date relevante ale autorităților române și ale statelor din spațiul Schengen.

Controale aleatorii la granița cu Ungaria și Bulgaria

De la începutul anului 2025, șoferii și pasagerii care circulă între România, Ungaria și Bulgaria nu mai sunt opriți pentru verificări la cabinele Poliției de Frontieră.

Chiar și în aceste condiții, autoritățile pot face controale fără o procedură fixă, pe o distanță de până la 30 de kilometri de graniță, atunci când urmăresc să depisteze și să prevină activități ilegale.

43 de infracțiuni și 48 de contravenții, descoperite

În timpul acțiunilor desfășurate atât în punctele de trecere, cât și în zona denumită „frontiera verde”, polițiștii au identificat 91 de fapte ilegale. Dintre acestea, 43 au fost încadrate drept infracțiuni, iar alte 48 au reprezentat contravenții.

Pentru aceste nereguli, autoritățile au aplicat sancțiuni în valoare totală de 20.200 de lei. De asemenea, au fost confiscate sau propuse pentru confiscare bunuri evaluate la aproximativ 1.194.500 de lei. Produsele au fost oprite de la vânzare, în cadrul măsurilor de protejare a consumatorilor.

În același interval, 31 de cetățeni străini nu au primit permisiunea de a intra în România deoarece nu îndeplineau condițiile prevăzute de lege. Totodată, cinci cetățeni români nu au putut ieși din țară, în baza unor măsuri prevăzute de legislația în vigoare.

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