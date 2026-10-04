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Schimbările climatice au ajuns în alcoolemia șampaniei. 2026 este primul an în care celebra băutură are mai multe grade. Care este explicația 

Schimbările climatice au ajuns în alcoolemia șampaniei. 2026 este primul an în care celebra băutură are mai multe grade. Care este explicația 
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Autoritatile franceze din domeniul viticol au luat o decizie intorica prin care le permit producatorilor din regiunii Champagne sa comercializeze sampanie cu un procent mai mare de alcool, dupa un an marcat de fenomene meteo extreme. Pentru prima dată în ultimul secol, producătorii au primit permisiunea oficială de a comercializa șampanie cu o concentrație de alcool ce depășește pragul tradițional de 13%, plafonul maxim fiind urcat temporar până la 15% pentru recolta anului 2026. Valurile succesive de căldură și seceta au dus la o acumulare record de zahăr în struguri, accelerând procesul natural de fermentație.

Derogarea a fost solicitată de Comité Champagne (CIVC) și aprobată de Institutul Național al Denumirilor de Origine din Franța (INAO). Măsura reprezintă o excepție aplicabilă exclusiv recoltei din 2026 și nu constituie o schimbare permanentă a caietului de sarcini, însă marchează un moment de cotitură în istoria de un secol a reglementărilor din celebra regiune viticolă.

An extrem pentru producția de șampanie, îngheț, secetă și cules timpuriu al strugurilor

Modificarea regulilor a fost provocată de condițiile climatice neobișnuite din 2026. După un îngheț de primăvară urmat de o înflorire prematură a viței-de-vie, vara a adus cinci valuri de căldură consecutive și o secetă severă. Aceste condiții au determinat o maturizare accelerată a strugurilor și o concentrație de zahăr fără precedent.

Culesul strugurilor a început pe 6 august, fiind cea mai timpurie dată înregistrată vreodată în regiune, iar recoltarea generalizată s-a desfășurat în prima jumătate a lunii august, cu două până la șase săptămâni mai devreme decât în mod obișnuit. Din cauza climei extreme, producția a scăzut cu aproximativ 29% față de anul anterior, ajungând la circa 7.000 kg pe hectare. Statisticile arată că, în ultimii 50 de ani, perioada culesului în Franța s-a devansat cu aproximativ 21 de zile, pe fondul încălzirii accelerate a continentului european.

Cum transformă zahărul din struguri tăria finală a băuturii=

Nivelul ridicat de zahăr din struguri influențează direct procesul de producție, deoarece drojdiile transformă zahărul în alcool în timpul primei fermentații. În cazul șampaniei, băutura trece și printr-o a doua fermentare în sticlă, etapă în care adăugarea de zahăr și drojdii crește nivelul de alcool cu încă 1,2–1,5%.

Un vin de bază obținut dintr-o recoltă foarte coaptă depășește ușor limita tradițională de 13% alcool la finalul procesului. Cu toate acestea, pragul de 15% aprobat de autorități reprezintă doar o limită maximă permisă. Majoritatea vinurilor din 2026 vor înregistra concentrații modeste de 13,1–13,2%, iar producătorii pot folosi vinuri de rezervă din anii anteriori pentru a echilibra nivelul final de alcool.

Impactul asupra pieței și avertismentul producătorilor

Noile sticle de șampanie din recolta 2026 vor ajunge pe rafturile magazinelor abia din anul 2028, după perioada obligatorie de maturare de minimum 15 luni. Deși calitatea strugurilor promite un potențial remarcabil pentru vinuri de colecție, tranziția către o băutură mai tare vine într-un moment în care consumatorii orientați spre un stil de viață echilibrat caută opțiuni cu un conținut redus de alcool.

Reprezentanții industriei avertizează că astfel de episoade climatice s-ar putea repeta. Copreședintele Comité Champagne, David Chatillon, a subliniat că 2026 este primul an în care caracteristicile climei mediteraneene urcă atât de mult spre nordul Franței. La rândul său, Maxime Toubart, reprezentant al producătorilor din regiune, a punctat că un astfel de calendar de recoltare ar putea deveni o stare de normalitate în următorul deceniu, obligând sectorul viticol francez să își regândească strategiile de viitor.

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