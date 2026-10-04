Prima pagină » Știri politice » Victor Ponta susține că România trebuie să se pregătească de faliment: „Dezastrul este aproape și de neevitat”

Victor Ponta susține că România trebuie să se pregătească de faliment: „Dezastrul este aproape și de neevitat”

Victor Ponta susține că România trebuie să se pregătească de faliment: „Dezastrul este aproape și de neevitat” Galerie Foto 1
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Fostul premier al României, Victor Ponta, avertizează asupra unui dezastru economic după ce România a atins un nou record al importurilor de energie. Potrivit acestuia, țara a produs, sâmbătă seară, 2.846 MW și a importat 3.449 MW, la un preț mediu de aproximativ 240 de euro/MWh.

Într-o postare pe rețelele sociale, Ponta susține că situația reprezintă „recordul absolut de import din istoria României” și critică autoritățile pentru lipsa de reacție.

Sondaj Gândul

Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Dezastrul nu mai este o știre în România, a devenit obișnuință! Pentru că cei responsabili oricum nu fac nimic! Singurul eveniment important de ieri din România nu apare nicăieri la știri: faptul că, ieri-seară, în țară am produs 2.846 MW și am importat 3.449 MW!

Este recordul absolut de import din istoria României! La fel și prețul mediu la care am importat: aproximativ 240 de euro/MWh”, a scris Victor Ponta într-o postare pe Facebook.

Victor Ponta susține că România trebuie să se pregătească de faliment

Ponta mai spune că nivelul ridicat al importurilor și costul pe care România îl plătește pentru energie pun presiune atât pe companii, cât și pe populație.

„O țară care importă peste jumătate din energia pe care o consumă, la un preț uriaș, este o țară care trebuie să se pregătească de faliment”, susține Victor Ponta.

Acesta subliniază că prețurile ridicate la energie vor afecta și costurile companiilor și, în cele din urmă, prețurile produselor și serviciilor.

„Nimeni nu poate să investească în România cu aceste prețuri la energie. Pentru că toate firmele — de la cele din producție, depozitare și servicii până la centrele comerciale — trebuie să includă în prețurile finale noile costuri cu energia!”, a mai scris fostul premier.

Ponta compară situația actuală cu perioada în care a fost premier

Victor Ponta amintește că, în perioada în care a condus Guvernul, exista un mecanism pe care îl folosea atunci când prețul energiei depășea un anumit prag: ori de câte ori prețul unui MWh depășea 200 de lei, acesta convoca comitetul guvernamental de urgență pentru a lua măsurile necesare revenirii la un preț de aproximativ 150 lei/MWh.

„În cei patru ani în care am fost prim-ministru, stabilisem ca, ori de câte ori prețul unui MWh depășea 200 de lei, să convocăm comitetul guvernamental de urgență pentru a lua măsurile necesare revenirii la un preț de aproximativ 150 de lei/MWh”, afirmă Ponta.

„Urmează ceva foarte rău, deși nimeni nu știe exact ce și cum va fi”

De asemenea, fostul premier susține că prețul mediu al unui MWh a ajuns acum la 1.250 de lei și critică lipsa unei reacții din partea Guvernului. Acesta mai spune că România a importat energie electrică din Bulgaria, Serbia, Ungaria și Ucraina, țări care în anul 2015 erau clienții noștri.

„Ieri, prețul mediu al unui MWh a ajuns la 1.250 de lei, și nimeni de la Guvern nu s-a sinchisit măcar să dea un telefon! Ieri am importat energie electrică de la toți vecinii noștri, Bulgaria, Serbia, Ungaria și chiar Ucraina, aflată sub bombardamente rusești, de la toți cei care, în 2015, erau clienții noștri pentru exporturile de energie!

Sentimentul general este că dezastrul este aproape și de neevitat. Urmează ceva foarte rău, deși nimeni nu știe exact ce și cum va fi!”.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ A șasea noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. 2.000 de oameni cer eliberarea fostului candidat la prezidențiale
20:55
A șasea noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. 2.000 de oameni cer eliberarea fostului candidat la prezidențiale
EXCLUSIV Întrunire de lux la USR, pe un vas-restaurant privat, pe Sena, în Paris. Costul de închiriere a unei astfel de ambarcațiuni sare de 6.000 de euro pe seară. Cine a participat
16:59
Întrunire de lux la USR, pe un vas-restaurant privat, pe Sena, în Paris. Costul de închiriere a unei astfel de ambarcațiuni sare de 6.000 de euro pe seară. Cine a participat
NEWS ALERT Proteste pentru Călin Georgescu la Roma. Sute de susținători își strigă nemulțumirea și cer eliberarea lui Georgescu: „Jos Guvernul mafiot!”
16:34
Proteste pentru Călin Georgescu la Roma. Sute de susținători își strigă nemulțumirea și cer eliberarea lui Georgescu: „Jos Guvernul mafiot!”
CONTROVERSĂ Diana Șoșoacă „deconspiră un complot” de asasinare a lui Călin Georgescu în arest. „Sunt implicați 5 angajați ai locului de detenție și 3 deținuți”
16:04
Diana Șoșoacă „deconspiră un complot” de asasinare a lui Călin Georgescu în arest. „Sunt implicați 5 angajați ai locului de detenție și 3 deținuți”
SONDAJ DE OPINIE Partidul lui Netanyahu a revenit pe primul loc în sondaje. Au mai rămas 21 de zile până la alegerile parlamentare din Israel
15:31
Partidul lui Netanyahu a revenit pe primul loc în sondaje. Au mai rămas 21 de zile până la alegerile parlamentare din Israel
ALEGERI Fostul președinte sârb Aleksandar Vucic se pregătește să devină premier după alegerile parlamentare din 25 octombrie
14:50
Fostul președinte sârb Aleksandar Vucic se pregătește să devină premier după alegerile parlamentare din 25 octombrie
Mediafax
Sunt românii pregătiți pentru alegeri anticipate? Răspunsul unui fost președinte al României
Digi24
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru care i se poate întâmpla”
Cancan.ro
Lovitură pentru Ian după concertul de la Arenele Romane! Trapperul a fost reținut pentru 24 de ore
Prosport.ro
FOTO. Florin Răducioiu s-a însurat cu Andreea Albăstroiu, femeia cu 10 ani mai tânără de care se despărțise la un moment dat
Adevarul
„S-au așteptat să profite pe spinarea americanilor”. De ce a amenințat Donald Trump că va restricționa exporturile de motorină către Europa
Mediafax
O fotografie AI a băgat un bărbat în bucluc! Risca să ajungă 10 ani după gratii
Click
„Mi-au furat cheia, au fugit cu banii!” Vica Blochina, țeapă de zile mari în timpul renovării
Cancan.ro
2.500 lei amendă pentru toți românii care locuiesc la curte și comit această greșeală, în 2026
Ce se întâmplă doctore
Sfatul unui medic pentru sezonul rece. Ce să ai în casă de la primele semne de răceală?
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
BYD Sealion 5, același scor de siguranță ca Dacia Bigster. Unde este deficitar SUV-ul chinezesc?
Descopera.ro
Există sau nu OZN-uri? Ce știm cu adevărat în 2026 despre fenomenele neidentificate
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Descopera.ro
Chiar și fără fonduri, echipă de biologi a improvizat un laborator și a făcut o descoperire uriașă
Mediafax Italia
„Vor muri 89 de persoane!” Mesajul care anunță UN MASACRU!
Mediafax Spania
Mergi cu bicicleta? De azi s-au schimbat regulile: ce trebuie să știi!
ENERGIE România a importat mai multă energie decât a produs. Aproape 3.400 MW, sâmbătă seară. Sistemul energetic se apropie de limite
23:07
România a importat mai multă energie decât a produs. Aproape 3.400 MW, sâmbătă seară. Sistemul energetic se apropie de limite
FLASH NEWS Președintele Finlandei contestă alarmismul politicienilor din Europa: „Rusia nu pregătește un atac direct asupra NATO”. Care este adevăratul pericol
22:24
Președintele Finlandei contestă alarmismul politicienilor din Europa: „Rusia nu pregătește un atac direct asupra NATO”. Care este adevăratul pericol
TRAGEDIE Tragedie în Caraș-Severin. Un cetățean bulgar a murit, în urma unui accident rutier pe Drumul Național 6
22:16
Tragedie în Caraș-Severin. Un cetățean bulgar a murit, în urma unui accident rutier pe Drumul Național 6
ALEGERI Primele rezultate ale alegerilor din Bosnia-Herțegovina. Cine vor fi președinții țării pentru următorii patru ani
21:50
Primele rezultate ale alegerilor din Bosnia-Herțegovina. Cine vor fi președinții țării pentru următorii patru ani
FLASH NEWS Zeci de elemente de muniție neexplodată, descoperite într-o pădure din Iași. Au fost ridicate și urmează să fie distruse
21:43
Zeci de elemente de muniție neexplodată, descoperite într-o pădure din Iași. Au fost ridicate și urmează să fie distruse
RĂZBOI Rusia anunță că va intensifica loviturile asupra Kievului, ca reacție la amenințările lui Zelenski de a lovi rafinăriile rusești
20:46
Rusia anunță că va intensifica loviturile asupra Kievului, ca reacție la amenințările lui Zelenski de a lovi rafinăriile rusești

Cele mai noi

Trimite acest link pe