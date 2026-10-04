Fostul premier al României, Victor Ponta, avertizează asupra unui dezastru economic după ce România a atins un nou record al importurilor de energie. Potrivit acestuia, țara a produs, sâmbătă seară, 2.846 MW și a importat 3.449 MW, la un preț mediu de aproximativ 240 de euro/MWh.

Într-o postare pe rețelele sociale, Ponta susține că situația reprezintă „recordul absolut de import din istoria României” și critică autoritățile pentru lipsa de reacție.

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„Dezastrul nu mai este o știre în România, a devenit obișnuință! Pentru că cei responsabili oricum nu fac nimic! Singurul eveniment important de ieri din România nu apare nicăieri la știri: faptul că, ieri-seară, în țară am produs 2.846 MW și am importat 3.449 MW! Este recordul absolut de import din istoria României! La fel și prețul mediu la care am importat: aproximativ 240 de euro/MWh”, a scris Victor Ponta într-o postare pe Facebook.

Victor Ponta susține că România trebuie să se pregătească de faliment

Ponta mai spune că nivelul ridicat al importurilor și costul pe care România îl plătește pentru energie pun presiune atât pe companii, cât și pe populație.

„O țară care importă peste jumătate din energia pe care o consumă, la un preț uriaș, este o țară care trebuie să se pregătească de faliment”, susține Victor Ponta.

Acesta subliniază că prețurile ridicate la energie vor afecta și costurile companiilor și, în cele din urmă, prețurile produselor și serviciilor.

„Nimeni nu poate să investească în România cu aceste prețuri la energie. Pentru că toate firmele — de la cele din producție, depozitare și servicii până la centrele comerciale — trebuie să includă în prețurile finale noile costuri cu energia!”, a mai scris fostul premier.

Ponta compară situația actuală cu perioada în care a fost premier

Victor Ponta amintește că, în perioada în care a condus Guvernul, exista un mecanism pe care îl folosea atunci când prețul energiei depășea un anumit prag: ori de câte ori prețul unui MWh depășea 200 de lei, acesta convoca comitetul guvernamental de urgență pentru a lua măsurile necesare revenirii la un preț de aproximativ 150 lei/MWh.

„În cei patru ani în care am fost prim-ministru, stabilisem ca, ori de câte ori prețul unui MWh depășea 200 de lei, să convocăm comitetul guvernamental de urgență pentru a lua măsurile necesare revenirii la un preț de aproximativ 150 de lei/MWh”, afirmă Ponta.

„Urmează ceva foarte rău, deși nimeni nu știe exact ce și cum va fi”

De asemenea, fostul premier susține că prețul mediu al unui MWh a ajuns acum la 1.250 de lei și critică lipsa unei reacții din partea Guvernului. Acesta mai spune că România a importat energie electrică din Bulgaria, Serbia, Ungaria și Ucraina, țări care în anul 2015 erau clienții noștri.