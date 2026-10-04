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Președintele Finlandei contestă alarmismul politicienilor din Europa: „Rusia nu pregătește un atac direct asupra NATO”. Care este adevăratul pericol

Președintele Finlandei contestă alarmismul politicienilor din Europa: „Rusia nu pregătește un atac direct asupra NATO”. Care este adevăratul pericol
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Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a afirmat în cadrul unui interviu pentru publicația El Mundo că nu există dovezi care să indice faptul că Rusia pregătește un atac militar direct asupra țărilor NATO. În același timp, Stubb susține că unii lideri europeni confundă în mod eronat scenariile militare ipotetice cu adevărata amenințare din partea Moscovei.

Alexander Stubb susține, în schimb, că un pericol mai imediat îl reprezintă războiul hibrid pornit de Kremlin, unde Rusia este dispusă să își asume roluri tot mai active prin sabotaj, atacuri cibernetice, operațiuni informaționale, atacuri asupra infrastructurii militare și alte acțiuni specifice „zonei gri” pe întreg teritoriul Europei, deoarece distanța dintre state a devenit irelevantă.

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În ceea ce privește chestiunea securității colective, liderul finlandez și-a exprimat sprijinul pentru doctrina apărării de 360 de grade din cadrul Alianței Atlantice și solidaritatea sa cu toate țările.

Având în vedere viitoarea sa vizită în Spania, președintele Finlandei a comparat criza migranților din Ceuta cu cea din Finlanda. Autoritățile de la Helsinki au adoptat legi extraordinare care conferă puteri speciale poliției de frontieră pentru a respinge solicitanții de azil transferați ilegal și în mod sistemic de Moscova pe teritoriul finlandez.

În ciuda războiului hibrid pornit de Moscova, Stubb a făcut apel la calm și a contestat alarmismul unor politicieni și militari din Europa. Președintele Finlandei a clarificat că nu există dovezi ale unui atac militar rusesc iminent împotriva membrilor NATO și a îndemnat liderii politici să nu confunde scenariile ipotetice cu percepția reală a pericolului.

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