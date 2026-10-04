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Tragedie în Caraș-Severin. Un cetățean bulgar a murit, în urma unui accident rutier pe Drumul Național 6

Tragedie în Caraș-Severin. Un cetățean bulgar a murit, în urma unui accident rutier pe Drumul Național 6
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O tragedie a avut loc în cursul serii de duminică, 4 octombrie 2026, în județul Caraș-Severin. Un cetățean bulgar, în vârstă de 68 de ani, s-a stins din viață în urma unui accident rutier pe Drumul Național 6 (DN6).

Incidentul tragic a avut loc în afara localității Slatina Timiș, județul Caraș-Severin. Mașina pe care o conducea a intrat în coliziune cu două TIR-uri, potrivit Inspectoratului de Poliție Judeațean Caraș-Severin. Alți doi șoferi au fost testați cu aparatul etilotest. Rezultatele au indicat că nu au consumat băuturi alcoolice. În acest caz, oamenii legii continuă cercetările într-un dosar penal pentru a afla împrejurările producerii acestei tragedii.

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„Din primele cercetări s-a stabilit că, în timp ce un cetățean bulgar de 68 de ani conducea un autoturism din direcția Orșova către Caransebeș, ar fi efectuat o manevră de depășire neregulamentară a unui alt autovehicul, acroșând frontal un ansamblu de vehicule condus de un bărbat de 38 de ani din județul Mehedinți, fiind proiectat într-un alt ansamblu de vehicule și ulterior în afara părții carosabile”, a transmis IPJ Caraș-Severin.

Un bărbat a murit într-un accident rutier în județul Timiș

Sâmbătă seara, 3 octombrie, un bărbat a murit, iar altul a fost rănit, în urma unui accident rutier petrecut pe un drum forestier din județul Timiș. Incidentul a avut loc în apropierea localității Tomești.

„Din nefericire, un bărbat prezintă leziuni incompatibile cu viaţa. Conducătorul autoturismului este transportat la Spitalul orăşenesc Făget, conştient, cooperant”, a precizat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiş, arată News.ro.

De asemenea, tot sâmbătă, un bărbat de 73 de ani a murit, după ce a fost lovit de un tren pe Magistrala 300, între Crivina şi Brazi, în județul Prahova.

„Poliţiştii din cadrul Serviciului Judeţean de Poliţie Transporturi Prahova au fost sesizaţi, la data de 3 octombrie 2026, cu privire la faptul că, în zona staţiei CF Brazi, la km feroviar 49+900 m, o persoană ar fi fost accidentată mortal de un tren care circula pe ruta Bucureşti Nord – Bacău. La faţa locului au intervenit de urgenţă poliţiştii, care au demarat cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului. Victima a fost identificată ca fiind un bărbat, de 73 de ani, din judeţul Prahova, care prezenta leziuni incompatibile cu viaţa”, a transmis IPJ Prahova.

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