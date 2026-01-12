Prima pagină » Actualitate » Servicii medicale gratuite care pot fi accesate în 2026, potrivit CNAS

Servicii medicale gratuite care pot fi accesate în 2026, potrivit CNAS

12 ian. 2026, 10:45, Actualitate
Servicii medicale gratuite care pot fi accesate în 2026, potrivit CNAS

Servicii medicale gratuite care pot fi accesate în 2026. A fost publicată lista actualizată a serviciilor medicale fără plată de care pot beneficia pacienții începând din luna ianuarie 2026. Așa cum arată legea, cetățenii care au calitatea de asigurați vor facilita de pachetul complet de servicii medicale de bază.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a actualizat lista serviciilor medicale fără plată de care pot beneficia pacienții începând cu această lună. Accesul la astfel de servicii rămâne, în continuare, un subiect de larg interes pentru milioane de cetățeni. Așa cum arată reprezentanții CNAS, persoanele care au calitatea de asigurate vor facilita, în anul 2026, de întregul pachet de servicii medicale de bază.

Servicii medicale gratuite care pot fi accesate în 2026, potrivit CNAS

Controalele pe care le poţi face fără să plăteşti, conform CNAS / foto: Shutterstock

Potrivit datelor, CNAS a menționat că serviciile respective sunt valabile fără alte costuri pentru pacienți. De altfel, serviciile sunt disponibile în limita prevederilor legale și a cadrului stabilit de contractul-cadru al CNAS. În acest sens, pacienții pot beneficia de consultații, investigații, spitalizări și tratamente fără a fi nevoiți să plătească pentru acestea.

În cazul pacienților fără venituri, însă care sunt înscriși în diverse progame naționale de sănătate, beneficiile vor rămâne aceleași. Și anume, vor facilia de servicii medicale gratuite, în condiții similare celor asigurați.

Programele Naționale de Sănătate (PNS) gestionate de CNAS

  • Programul național de oncologie
  • Programul național de diabet zaharat
  • Programul național de prevenire, supraveghere și control al infecției HIV/SIDA
  • Programul național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei
  • Programul național de tratament al bolilor rare
  • Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule
  • Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei
  • Programul național de sănătate a femeii și copilului
  • Programul național de boli endocrine
  • Programul național de tratament al bolilor neurologice
  • Programul național de sănătate mintală
  • Programul naţional de boli cardiovasculare
  • Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice.

„Pacienţii neasiguraţi înscrişi în celelalte programe naţionale de sănătate beneficiază în continuare de serviciile medicale, serviciile conexe, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale acordate în programul/programele respective, pentru afecţiunea/afecţiunile de care suferă, de serviciile din pachetul de bază care stau la baza acordării acestora (consultaţii şi spitalizări), până la vindecarea respectivei afecţiuni, precum şi de serviciile din pachetul minimal acordat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate”, afirmă casa națională de asigurări de sănătate, potrivit Agerpres.

De asemenea, pacienții care nu sunt asigurați pot beneficia și de un pachet minimal de servicii.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Adrian Toni Neacșu confirmă scenariul Gândul: “Președintele numește un ministru interimar la Justiție, care poate fi și Ilie Bolojan”
10:58
Adrian Toni Neacșu confirmă scenariul Gândul: “Președintele numește un ministru interimar la Justiție, care poate fi și Ilie Bolojan”
SPORT Ce mare campioană din România a refuzat un milion de dolari de la arabi. „Țara mea am reprezentat-o”
10:46
Ce mare campioană din România a refuzat un milion de dolari de la arabi. „Țara mea am reprezentat-o”
ULTIMA ORĂ Victor Ponta reacționează la acuzațiile aduse ministrului Justiției: “De ce să se schimbe o metodă de terorism politic dacă rezultatul este garantat?”Ce le transmite liderilor PSD
10:38
Victor Ponta reacționează la acuzațiile aduse ministrului Justiției: “De ce să se schimbe o metodă de terorism politic dacă rezultatul este garantat?”Ce le transmite liderilor PSD
FINANCIAR INS avertizează: Românii au venituri tot mai mici de la un trimestru la altul, iar cheltuielile mănâncă peste 85% din bani
10:12
INS avertizează: Românii au venituri tot mai mici de la un trimestru la altul, iar cheltuielile mănâncă peste 85% din bani
EXTERNE Minneapolis, „blindat” de Casa Albă. Sute de polițiști federali au fost trimiși suplimentar în orașul cuprins de proteste
10:07
Minneapolis, „blindat” de Casa Albă. Sute de polițiști federali au fost trimiși suplimentar în orașul cuprins de proteste
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.418. Trei platforme petroliere rusești în Marea Caspică, lovite de drone
09:33
Război în Ucraina, ziua 1.418. Trei platforme petroliere rusești în Marea Caspică, lovite de drone
Mediafax
Mii de turiști au rămas blocați în Laponia. Temperaturi de aproape minus 40 de grade
Digi24
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
Cancan.ro
Fenomene meteo foarte periculoase în Capitală. Bucureștenii, sfătuiți să evite deplasările în aceste zile, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Adevarul
Ce se află sub gheața celei mai mari insule din lume. Pământul le-a ascuns aici dintr-un motiv anume
Mediafax
Timothée Chalamet, Globul de Aur! Lista COMPLETĂ a câștigătorilor din 2026
Click
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
Digi24
Reacția dură a preşedintelui Cubei, după ce Trump l-a amenințat să încheie un acord cu SUA „înainte să fie prea târziu”
Cancan.ro
Sofia Vicoveanca a suferit un INFARCT! Artista, internată la Spitalului Clinic Județean de Urgență 'Sf. Ioan cel Nou' Suceava
Ce se întâmplă doctore
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Șoferii care au parcat pe trotuar s-au trezit cu roțile blocate. Primăria a postat imaginile pe TikTok
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cât timp ar dura să zbori în jurul lumii?
METEO Avertizare ANM de vreme severă: Cod galben deger extrem și viscol în toată țara. Temperaturile scad până la -20 de grade Celsius, inclusiv în Capitală
11:16
Avertizare ANM de vreme severă: Cod galben deger extrem și viscol în toată țara. Temperaturile scad până la -20 de grade Celsius, inclusiv în Capitală
FLASH NEWS Bolojan discută luni cu vicepremierii bugetul, reforma administrației și cea a companiilor de stat
11:10
Bolojan discută luni cu vicepremierii bugetul, reforma administrației și cea a companiilor de stat
FLASH NEWS Cum își propune Oana Gheorghiu să facă curățenie în companiile de stat. Ce se întâmplă cu angajaţii firmelor cu datorii de miliarde de lei
10:56
Cum își propune Oana Gheorghiu să facă curățenie în companiile de stat. Ce se întâmplă cu angajaţii firmelor cu datorii de miliarde de lei
ECONOMIE INS: Exporturile României au crescut cu 3,9% în primele 11 luni din 2025. Deficitul comercial a scăzut cu 1%
10:48
INS: Exporturile României au crescut cu 3,9% în primele 11 luni din 2025. Deficitul comercial a scăzut cu 1%
Gândul de Vreme Urmează cea mai rece noapte de la începutul iernii. ANM, pentru Gândul: „Așteptăm un val de ninsori”
10:37
Urmează cea mai rece noapte de la începutul iernii. ANM, pentru Gândul: „Așteptăm un val de ninsori”

Cele mai noi

Trimite acest link pe