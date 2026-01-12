Servicii medicale gratuite care pot fi accesate în 2026, potrivit CNAS

Servicii medicale gratuite care pot fi accesate în 2026. A fost publicată lista actualizată a serviciilor medicale fără plată de care pot beneficia pacienții începând din luna ianuarie 2026. Așa cum arată legea, cetățenii care au calitatea de asigurați vor facilita de pachetul complet de servicii medicale de bază.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a actualizat lista serviciilor medicale fără plată de care pot beneficia pacienții începând cu această lună. Accesul la astfel de servicii rămâne, în continuare, un subiect de larg interes pentru milioane de cetățeni. Așa cum arată reprezentanții CNAS, persoanele care au calitatea de asigurate vor facilita, în anul 2026, de întregul pachet de servicii medicale de bază.

Potrivit datelor, CNAS a menționat că serviciile respective sunt valabile fără alte costuri pentru pacienți. De altfel, serviciile sunt disponibile în limita prevederilor legale și a cadrului stabilit de contractul-cadru al CNAS. În acest sens, pacienții pot beneficia de consultații, investigații, spitalizări și tratamente fără a fi nevoiți să plătească pentru acestea.

În cazul pacienților fără venituri, însă care sunt înscriși în diverse progame naționale de sănătate, beneficiile vor rămâne aceleași. Și anume, vor facilia de servicii medicale gratuite, în condiții similare celor asigurați.

Programele Naționale de Sănătate (PNS) gestionate de CNAS

Programul național de oncologie

Programul național de diabet zaharat

Programul național de prevenire, supraveghere și control al infecției HIV/SIDA

Programul național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei

Programul național de tratament al bolilor rare

Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule

Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei

Programul național de sănătate a femeii și copilului

Programul național de boli endocrine

Programul național de tratament al bolilor neurologice

Programul național de sănătate mintală

Programul naţional de boli cardiovasculare

Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice.

„Pacienţii neasiguraţi înscrişi în celelalte programe naţionale de sănătate beneficiază în continuare de serviciile medicale, serviciile conexe, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale acordate în programul/programele respective, pentru afecţiunea/afecţiunile de care suferă, de serviciile din pachetul de bază care stau la baza acordării acestora (consultaţii şi spitalizări), până la vindecarea respectivei afecţiuni, precum şi de serviciile din pachetul minimal acordat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate”, afirmă casa națională de asigurări de sănătate, potrivit Agerpres.

De asemenea, pacienții care nu sunt asigurați pot beneficia și de un pachet minimal de servicii.

