Un individ a stârnit îngrijorare în rândul locuitorilor din Oradea, după ce a apărut în mai multe înregistrări realizate de camerele de supraveghere montate în blocuri. În imaginile distribuite în comunitățile online se vede cum bărbatul verifică ușile apartamentelor și pare să asculte înainte de a trece la următoarea locuință. Autoritățile spun că nu au primit plângeri legate de furtur sau alte fapte penale așa încât să le asocieze cu prezența individului în acea zonă din Oradea.

Bărbatul a apărut de mai multe ori pe holurile blocurilor

Bărbatul intra în blocurile din cartierul Prima Ioșia și a fost surprins în repetate rânduri de camerele video. Filmările au ajuns pe mai multe grupuri ale orădenilor, iar oamenii au fost sfătuiți să acorde o atenție sporită securității locuințelor și să nu lase ușile neîncuiate.

Poliția Bihor a fost informată cu privire la aceste imagini. Până în acest moment, autoritățile nu au primit sesizări cu privire la furturi, tentative de furt sau alte fapte penale care să aibă legătură cu bărbatul surprins în filmări. Potrivit imaginilor, acesta a apărut de mai multe ori pe holurile blocurilor, unde s-a oprit în dreptul unor apartamente, a ascultat la uși și a verificat dacă acestea sunt încuiate.

Poliția din Oradea a anunțat că urmărește cazul

Apariția bărbatului a generat și speculații în mediul online, după ce mai mulți locuitori au susținut că acesta ar semăna cu un bărbat condamnat pentru viol, aflat în urmărire la un moment dat. Polițiștii bihoreni infirmă însă această informație. Potrivit unor surse din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, persoana menționată în postările distribuite pe internet se află în prezent în penitenciar și nu este aceeași cu individul surprins în imaginile de pe camerele de supraveghere.

Poliția este la curent cu situația semnalată de locuitorii din Oradea și urmărește cazul. Deocamdată, autoritățile nu au primit plângeri referitoare la furturi, tentative de furt sau alte fapte penale care să poată fi asociate cu prezența bărbatului în zona respectivă, potrivit eBihoreanul.