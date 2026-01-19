Blue Monday 2026. De ce 19 ianuarie este considerată cea mai deprimantă zi a anului. Cum poate fi depășit acest sindrom

Luna ianuarie aduce, și în 2026, ceea ce consilierii în lifestyle din Marea Britanie numesc cea mai deprimantă zi a anului. Supranumită „Blue Monday”, aceasta cade luni, 19 ianuarie, și este asociată cu un cumul de factori psihologici, sociali și economici specifici începutului de an.

„Blue Monday” care s-ar putea traduce și în expresia „Lunea cea tristă” este denumirea atribuită zilei de luni din a treia săptămână a lunii ianuarie, considerată de anumiți specialiști în lifestyle drept momentul cu cel mai ridicat nivel de descurajare emoțională din an.

Conceptul a fost introdus pentru prima dată în 2005 de agenția de turism Sky Travel, în cadrul unei campanii publicitare. Ulterior, datei i-au fost asociate diverse conotații negative, precum vremea nefavorabilă, dificultățile financiare, lipsa de motivație sau eșecurile legate de obiectivele stabilite la început de an.

Pentru persoanele care privesc lucrurile dintr-o perspectivă optimistă, luna ianuarie este, dimpotrivă, un moment al noilor începuturi prin stabilirea obiectivelor, inițierea unor activități noi și un proces de reevaluare personală, cu speranța unor rezultate mai bune în următoarele 12 luni, scrie News.ro.

Pentru alții însă, ianuarie este percepută drept cea mai dificilă lună a anului. Organismul resimte efectele exceselor din perioada sărbătorilor, conturile bancare sunt afectate de cheltuielile din decembrie, iar zilele scurte și lipsa luminii naturale contribuie la scăderea nivelului de energie și a vitaminei D.

Potrivit Sky Travel, care îl citează pe expertul în lifestyle Cliff Arnall, determinarea acestei zile se bazează pe o formulă empirică ce ia în calcul mai multe variabile, printre care condițiile meteorologice, nivelul datoriilor acumulate, timpul scurs de la Crăciun, distanța față de încălcarea rezoluțiilor de Anul Nou sau de nivelul general de motivație.

Deși formula nu are o bază științifică unanim acceptată, termenul „Blue Monday” a intrat în limbajul popular și este frecvent menționat în spațiul public.

Cum poate fi combătută starea de „Blue Monday”

Specialiștii recomandă câteva soluții simple pentru a traversa mai ușor această perioadă. Așadar, dacă vă simțiți mai deprimați sau mai supărați în această zi – încercați să petreceți mai mult timp în aer liber atunci când este posibil, sau apelați la terapia cu lumină artificială.

De asemenea, exercițiile fizice, chiar și o plimbare scurtă, pot avea un efect pozitiv asupra stării de spirit. O simplă întâlnire cu prietenii, o escapadă sau o după-amiază de relaxare pot schimba perspectiva zilei și foarte important este să vă concentrați pe realizările mărunte, nu pe obiectivele ratate.