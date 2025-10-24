Prima pagină » Social » Calendar ortodox 25 octombrie 2025. Pe cine sărbătorim înainte de Sfântul Dumitru

24 oct. 2025, 08:59, Social
Sfinții Mucenici Marican și Martirie sunt pomeniți în calendarul creștin ortodox sâmbătă, 25 octombrie 2025.

Sfintii Mucenici Marcian si Martirie au fost secretarii Arhiereului Pavel, Patriarhul Constantinopolului, din timpul împăratului Constantie (337-361). Marcian a fost citet, iar Martirie a fost ipodiacon in marea Aghia Sofia din Constantinopol.

Pe cine sărbătorim înainte de Sfântul Dumitru

Au suferit martiriu în vremea tulburărilor provocate de erezia ariană, în timpul împăratului Constanţiu (337-361), fiul lui Constantin cel Mare. Arianismul a provocat tulburări mari în Biserică, împăratul însuși fiind arian.

„Când s-a înmulţit necuratul eres al lui Arie, mari dezbinări au avut loc în biserica lui Hristos, încât aceasta a fost despărţită în două. Atunci s-a pornit o mare prigoană împotriva credincioşilor din partea arienilor, întocmai ca şi de la închinătorii de idoli, căci erau urâţi, chinuiţi şi ucişi toţi cei care Îl mărturiseau pe Hristos ca pe Făcătorul, iar nu ca făptură, Dumnezeu întrupat, iar nu om simplu”. (”Vieţile Sfinţilor”)

Sfinţii mucenici erau ucenici ai Sfântului Pavel, episcopul Constantinopolului, cel care, aflat în exil la Cucuz, a fost omorât de către arieni.

Demnitari arieni din jurul împăratului „au fost pricinuitorii izgonirii şi morţii celui între sfinţi, părintele nostru Pavel mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului, pe care l-au trimis în Armenia şi au îndemnat pe arieni ca să-l sugrume, lucru care s-a şi făcut, iar în locul lui în scaun au rânduit pe Macedoniu”. (”Vieţile Sfinţilor”)

Tot în această zi, facem pomenirea

– Sfantului Mucenic Anastasie; – Sfantului Mucenic Valerian; – Sfantului Mucenic Savin; – Sfintilor Mucenici Valerie si Hrisaf; – Sfintei Tavita; – Sfantului Cuvios Gheorghe, episcopul Amastridei; – Sfintilor Papie, Diodor si Claudian; – Sfintilor Faust, Vasilie si Lucian; – Sfintilor Nichifor si Stefan; – Sfintilor Filadelf si Policarp; – Sfantului Cuvios Macarie, episcopul din Cipru; – Sfintilor mucenici din Tracia.

