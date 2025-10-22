Prima pagină » Social » Cine sunt sărbătoriții de Sfântul Dumitru. Semnificația și originea unuia dintre cele mai vechi nume românești

22 oct. 2025, 11:09, Social
Care sunt numele ce se sărbătoresc de Sfântul Dumitru și ce semnificație are acest nume venerat de secole în tradiția românească.

Anual pe data de 26 și 27 octombrie, creștinii ortodocși îi prăznuiesc pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir și pe Sfântul Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștiului. Aceste zile aduc urări celor care poartă acest nume cu o rezonanță puternică și plină de istorie.

Numele Dumitru are o vechime impresionantă și o semnificație aparte în cultura noastră. Deși astăzi este mai rar întâlnit decât în secolele trecute, odinioară era la fel de popular precum Nicolae sau Ioan.

Ce nume sunt sărbătorite de Sfântul Dumitru

De Sfântul Dumitru, sunt sărbătoriți toți cei care poartă numele: Dumitru, Dimitrie, Dumitrache, Dumitra, Dumitrina, Mitică, Mitu sau Dima. Toate aceste variante au aceeași rădăcină – numele Demetrios, moștenit din limba greacă, unde exista și forma feminină Demetra.

Rădăcina cuvântului vine de la termenul „mater”, care însemna „mamă” sau „pământ”. Nu întâmplător, zeița Demetra era în mitologia greacă zeița agriculturii și a fertilității, protectoarea recoltelor și a celor care lucrau pământul.

Exact ca în cultura elenă, și în tradiția populară românească, Sfântul Dumitru este considerat ocrotitorul țăranilor și a orgoarelor, protectorul celor care trăiesc în armonie cu natura și pământul.

Originea și semnificația numelui Dumitru

Numele Dumitru a fost adoptat de poporul român în primele secole ale creștinismului, odată cu răspândirea credinței de-a lungul Dunării. În secolele XIII-XIV, devenise deja un nume extrem de popular în rândul bărbaților din toate regiunile țării.

În numerologie, acest nume este asociat cu cifra 7, considerată numărul divinității și al perfecțiunii spirituale. Cei care poartă acest nume sunt descriși ca persoane înțelepte, echilibrate și protejate de forțe binefăcătoare.

