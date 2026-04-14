Când este bine să speli în Săptămâna Luminată. În ce zile după Paște poți face curățenie

Săptămâna Luminată este un timp plin de semnificație pentru creștinii ortodocși. Mulți se întreabă dacă le este permis spălatul hainelor în perioada aceasta și care sunt zilele în care poți face această activitate după Paște.

Când este bine să speli în Săptămâna Luminată

Deși este un timp al bucuriei și al luminii, există anumite reguli privind activitățile permise în aceste zile. O întrebare frecventă este dacă este permis spălatul rufelor în această perioadă. Mulți credincioși evită treburile casnice, considerându-le nepotrivite sau lipsite de respect față de semnificația sărbătorii. Iată când este considerat potrivit să speli în Săptămâna Luminată și în ce zile aceste activități sunt privite ca fiind neadecvate după Paște.

De asemenea, trebuie să se țină cont că, potrivit credinței populare, în primele zile ale Săptămânii Luminate nu se spală rufe. Se spune că femeile care încalcă această regulă pot fi pedepsite, uneori chiar lovite de fulger. E o superstiție veche, dar încă respectată în multe sate. Se crede că e o lipsă de respect să faci treburi casnice într-o perioadă atât de sfântă.

Lunea Albă și Marțea Albă, adică a doua și a treia zi de Paște, sunt văzute ca zile nelucrătoare. În aceste zile nu se calcă, nu se face curățenie și, mai ales, nu se spală rufe.

