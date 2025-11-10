În sistemul românesc de pensii, încadrările în grupa I, grupa a II-a sau în condiții speciale de muncă au consecințe importante asupra vechimii în muncă și a stagiului de cotizare – ele influențează numărul necesari de ani pentru pensionare, dar și modul de a calcula punctajul.

Care este diferența dintre grupa I, grupa II și condițiile speciale de muncă

Grupa I de muncă se referă la locurile de muncă încadrate potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001 care presupun activități în condiții mai grele, iar grupa a II-a implică condiții mai puțin severe decât grupa I, însă tot cu un grad de uzură profesională mai mare decât munca obișnuită.

Conform art. 133 din Legea nr. 360/2023, „perioadele de vechime în muncă realizate în grupa a II-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare în condiții deosebite … iar cele realizate în grupa I de muncă până la data de 1 aprilie 2001 … constituie stagiu de cotizare în condiţii speciale de muncă”.

Locurile de muncă încadrate în condiții speciale de muncă sunt cele care prevăd, după lege, un grad de expunere sau solicitare profesională deosebită, iar activitatea care a fost desfășurată în astfel de condiții poate să conducă la beneficii din punctul de vedere al stagiului și al pensionării.

Cum se calculează vechimea majorată pentru grupele I și II și condițiile speciale

Persoanele care au lucrat în grupa I, grupa a II-a sau în condiții speciale beneficiază de sporuri la vechimea în muncă: – pentru fiecare an întreg lucrat în grupa I se acordă 6 luni în plus la vechime; – pentru fiecare an întreg lucrat în grupa a II-a se acordă 3 luni în plus.

