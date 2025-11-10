Prima pagină » Actualitate » Pensia minimă de 1.281 de lei este încasată de aproape un milion de pensionari. Banii sunt cheltuiți pe utilități și medicamentele cronice

Pensia minimă de 1.281 de lei este încasată de aproape un milion de pensionari. Banii sunt cheltuiți pe utilități și medicamentele cronice

10 nov. 2025, 07:59, Actualitate
Pensia minimă de 1.281 de lei este încasată de aproape un milion de pensionari. Banii sunt cheltuiți pe utilități și medicamentele cronice
Aproape 1 milion de pensionari încasează 1.281 de lei / foto: Shutterstock

Circa un milion de pensionari din România încasează pensia minimă de 1.281 de lei, o sumă echivalentă a aproximativ 250 de euro. Profesorul Dan Voiculescu a atras atenția asupra unei creșteri a pensiei minime la 2.000 de lei, cu scopul de a evita o eventuală criză socială.

Aproape un milion de pensionari stau față în față cu o realitate economică crudă – pensia minimă de 1.281 de lei ajunge să fie drămuită pentru utilități și medicamentele cronice. Altfel, hrana devine un capitol pentru care mulți seniori ajung să facă diverse compromisuri care pot avea efecte asupra stării de sănătate.

O mare parte din cei 1.281 de lei sunt consumați pe plata facturilor la căldură, curent și apă. Banii rămași în urma plăților lunare ajung să fie cheltuiți cu alt scop, și anume pentru a ține în frâu bolile sau afecțiunile de care suferă. Din suma inițială, scăzând cheltuielile pentru utilități și medicamente, banii rămași abia reușesc să susțină și hrana.

Aproape un milion de cetățeni trăiesc din pensia minimă

„Traiul minim pentru o viață decentă” s-ar afla tot mai departe pentru această categorie de români. Profesorul Dan Voiculescu propune ca pensia minimă să fie majorată la 2.000 de lei. Această creștere ar avea două scopuri. În primul rând, pentru a atinge un prag minim de demnitate. Al doilea scop este legat de efectele economice indirecte, arată Playtech.

„În prezent, nivelul pensiei minime sociale garantate este 1281 de lei. Echivalentul a 250 de euro. Aproximativ un million de pensionari români primesc indemnizație socială pentru a atinge acest nivel minim!

Așadar, unul din cinci pensionari trăiesc, astazi, cu 1281 de lei pe lună. Din care trebuie să-și cumpere medicamente, să-și plătească utilitățile, să-și asigure minimul de hrană necesar supraviețuirii. (…) În aceste condiții, creșterea nivelul pensiei minime sociale reprezintă o urgență națională”, precizează profesorul Dan Voiculescu.

Din poziția de pensionar, ar fi recomandat să verifici periodic drepturile pe care le ai, de la termenele de recalculare a pensiei, până la diverse sporuri de vechime. Pentru perioadele care pot fi dovedite, pot fi aduse adeverințe și acte suplimentare la dosarul de pensie, având posibilitatea să adaugi câteva zeci sau chiar sute de lei la pensie.

Autorul recomandă:

Calculul corect al pensiei minime pe care o poți primi după 23 de ani de muncă

Casa de Pensii, amendată din cauza unui beneficiar căruia nu i-a depus la timp actele necesare. Cum se apără instituția

Ce semnificație are cuponul de pensie gri. Cât de mult contează culoarea talonului

Vești bune pentru seniorii României. Se dau 3000 de lei în plus la PENSIE, în noiembrie 2025. Cine primește acești bani

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)

Citește și

ACTUALITATE 10 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Se sting Ken Kesey și Gheorghe Dinică. Ziua Artileriei Române
07:15
10 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Se sting Ken Kesey și Gheorghe Dinică. Ziua Artileriei Române
EXCLUSIV Alegerile nu sunt despre proiecte, ci despre bani. MULȚI bani. 11 miliarde de lei. Bucureștiul, împărțit “ca la Monopoly”, între PNL, USR și PMP. Oamenii lui Vlad Voiculescu administrează 19 spitale,PNL are Transporturile, prin „Mână Lungă”, un fost pedelist din „GAȘCA” lui Băsescu
05:00
Alegerile nu sunt despre proiecte, ci despre bani. MULȚI bani. 11 miliarde de lei. Bucureștiul, împărțit “ca la Monopoly”, între PNL, USR și PMP. Oamenii lui Vlad Voiculescu administrează 19 spitale,PNL are Transporturile, prin „Mână Lungă”, un fost pedelist din „GAȘCA” lui Băsescu
GALERIE FOTO EXCLUSIVĂ Locul fabulos în care urșii au interzis. BIJUTERIA dintre munți și povestea unei arhitecturi unice. “Să nu construiești doar pentru azi. Răbdare, viziune și o doză de curaj nebun”
05:00
Locul fabulos în care urșii au interzis. BIJUTERIA dintre munți și povestea unei arhitecturi unice. “Să nu construiești doar pentru azi. Răbdare, viziune și o doză de curaj nebun”
DECES Actorul Cristian Nicolaie A MURIT la 66 de ani. Omagiu adus de Teatrul Nottara
22:52
Actorul Cristian Nicolaie A MURIT la 66 de ani. Omagiu adus de Teatrul Nottara
LOTO LOTO. S-a câștigat MARELE PREMIU de 9,66 milioane de euro | Rezultate Loto, duminică, 9 noiembrie 2025
20:56
LOTO. S-a câștigat MARELE PREMIU de 9,66 milioane de euro | Rezultate Loto, duminică, 9 noiembrie 2025
IMAGINI CU PUTERNIC IMPACT EMOȚIONAL Imagini șocante. Un exhibiționist iresponsabil terorizează o școală din București. Manechine de copii spânzurate pe balcon „de Halloween”
19:43
Imagini șocante. Un exhibiționist iresponsabil terorizează o școală din București. Manechine de copii spânzurate pe balcon „de Halloween”
Mediafax
Trump desemnează un emisar special pentru Belarus și cere eliberarea mai multor deținuți
Digi24
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Cancan.ro
Ea este Mihaela din Teleorman, femeia ucisă de soț în fața copilului, chiar de ziua ei. Ce spunea bărbatul despre ea, înainte de crimă
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Adevarul
Ocupația Elenei Băsescu, după ce a fost dată afară dintr-un post călduț, în urma unui vot în unanimitate
Mediafax
Proiect de lege: În cazul unui divorț, soția își va putea păstra numele din timpul căsătoriei
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră, însoțiți de o orchestră”
Cancan.ro
Marcel Boloș, 'prins' pe aplicații de dating pentru bărbați! Detalii incendiare despre scandalul momentului
Ce se întâmplă doctore
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Descopera.ro
O afecțiune genetică rară poate face chiar și alimentele SĂNĂTOASE să fie PERICULOASE
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Tanchistul-poet, copil de ţăran, care a schimbat istoria cu armele sale
FLASH NEWS (VIDEO) Zelenski a rămas de 2 ori în beznă, în Palatul său, în timpul interviului pentru The Guardian. „Ești ok?”/ „Da, da!”
23:49
(VIDEO) Zelenski a rămas de 2 ori în beznă, în Palatul său, în timpul interviului pentru The Guardian. „Ești ok?”/ „Da, da!”
NEWS ALERT (VIDEO) Două trenuri s-au ciocnit lângă Bratislava. Premierul slovac Robert Fico a activat serviciile de salvare
22:36
(VIDEO) Două trenuri s-au ciocnit lângă Bratislava. Premierul slovac Robert Fico a activat serviciile de salvare
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 10 noiembrie, de la ora 20.00, pe GÂNDUL. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 10 noiembrie, de la ora 20.00, pe GÂNDUL. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
CINEMA Robert Pattinson confirmă că va apărea în filmul „Dune: Part Three” după ce s-a plâns de condițiile de la filmări: „Este prea cald în deșert”
21:52
Robert Pattinson confirmă că va apărea în filmul „Dune: Part Three” după ce s-a plâns de condițiile de la filmări: „Este prea cald în deșert”
CINEMA Singurul actor care l-a intimidat pe „Terminatorul” Robert PATRICK. Scena a ieșit „din prima”: „M-a speriat teribil”
21:05
Singurul actor care l-a intimidat pe „Terminatorul” Robert PATRICK. Scena a ieșit „din prima”: „M-a speriat teribil”
ȘTIINȚĂ În Antarctica au fost descoperite 30 de noi specii: de la „viermi-zombi” la „mingea morții”
20:56
În Antarctica au fost descoperite 30 de noi specii: de la „viermi-zombi” la „mingea morții”