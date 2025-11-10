Pensia minimă de 1.281 de lei este încasată de aproape un milion de pensionari. Banii sunt cheltuiți pe utilități și medicamentele cronice

Circa un milion de pensionari din România încasează pensia minimă de 1.281 de lei, o sumă echivalentă a aproximativ 250 de euro. Profesorul Dan Voiculescu a atras atenția asupra unei creșteri a pensiei minime la 2.000 de lei, cu scopul de a evita o eventuală criză socială.

Aproape un milion de pensionari stau față în față cu o realitate economică crudă – pensia minimă de 1.281 de lei ajunge să fie drămuită pentru utilități și medicamentele cronice. Altfel, hrana devine un capitol pentru care mulți seniori ajung să facă diverse compromisuri care pot avea efecte asupra stării de sănătate.

O mare parte din cei 1.281 de lei sunt consumați pe plata facturilor la căldură, curent și apă. Banii rămași în urma plăților lunare ajung să fie cheltuiți cu alt scop, și anume pentru a ține în frâu bolile sau afecțiunile de care suferă. Din suma inițială, scăzând cheltuielile pentru utilități și medicamente, banii rămași abia reușesc să susțină și hrana.

Aproape un milion de cetățeni trăiesc din pensia minimă

„Traiul minim pentru o viață decentă” s-ar afla tot mai departe pentru această categorie de români. Profesorul Dan Voiculescu propune ca pensia minimă să fie majorată la 2.000 de lei. Această creștere ar avea două scopuri. În primul rând, pentru a atinge un prag minim de demnitate. Al doilea scop este legat de efectele economice indirecte, arată Playtech.

„În prezent, nivelul pensiei minime sociale garantate este 1281 de lei. Echivalentul a 250 de euro. Aproximativ un million de pensionari români primesc indemnizație socială pentru a atinge acest nivel minim! Așadar, unul din cinci pensionari trăiesc, astazi, cu 1281 de lei pe lună. Din care trebuie să-și cumpere medicamente, să-și plătească utilitățile, să-și asigure minimul de hrană necesar supraviețuirii. (…) În aceste condiții, creșterea nivelul pensiei minime sociale reprezintă o urgență națională”, precizează profesorul Dan Voiculescu.

Din poziția de pensionar, ar fi recomandat să verifici periodic drepturile pe care le ai, de la termenele de recalculare a pensiei, până la diverse sporuri de vechime. Pentru perioadele care pot fi dovedite, pot fi aduse adeverințe și acte suplimentare la dosarul de pensie, având posibilitatea să adaugi câteva zeci sau chiar sute de lei la pensie.

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)